行路Fantasy｜尋找「林村河港鐵站」　全走大埔之源見證時代變遷

河畔太和路，路上大埔人。水流人不去，人去水還流。

林村河陪伴大埔人成長，靜靜地與你跑步踩車，悄悄地聽你歡笑淚下，默默地送別每位向外闖蕩的大埔人。

居住多年，猛然發現，未曾好好認識林村河，有點愧對老朋友的無言相伴。藉此機會，走進林村河鮮為人知的一面，盼將風光送給遠走他方的大埔人。



【「行路Fantasy」是一個行路遊戲，7個同事7輪比賽，用城市散步路線一決高下。】

（逢每周一﹑三﹑五於《01體育》刊出）



咖喱山次輪行路Fantasy路線資訊一覽。（01美術製圖）

由於「行路Fantasy」君子協定不上山，所以不到上游梧桐寨瀑布，以林錦公路旁的寨乪為起點，暢遊林村河的中下游，看着它由小溪變大河出海，就像她看着我們成長及離開。

一文睇清行路Fantasy推介城市散步路線

在寨乪，林村河還是一條小溪流。

建議起點：寨乪巴士站

每次搭64K經過寨乪，總對這個地名充滿好奇，因為「乪」字少見，也不知怎樣唸，後來才知道其讀音是「劇」。如字面象形之意，「乙」像彎曲水流，「乪」即為水邊田地。寨乪村的地勢確是如此，林村河上游從梧桐寨流至，村屋田地均在溪流旁。

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+ 8

落巴士後，走村徑上斜，接寨乪路入村。轉一彎位後，右方有小徑越澗，這是今次旅程第一次接觸林村河。這裏澗道原始，綠蔭蓋頂，大石滿佈，水流平緩，如初生嬰兒，等待撫育。輕鬆幾步，便可跨澗，對岸是通往萬德苑的禾萬古道，今次旅程不走，親親河道後，折返馬路，繼續走下去。

寨乪近距離接觸上游林村河

由馬路接走村徑，暫別河岸，兩旁盡是受河澗滋養的農田花圃。走着走着，回到河畔，林村河從石隙中穿梭，活潑地流動。直至遇上一道陂頭，或者是村民攔河建堰而作引水之用。壩後形成水潭，一道小瀑從壩中瀉下，水流穿過林錦公路橋底，往東北方流去。我隨水行到大馬路旁，也要小心過路，再與林村河會合。

村民攔河建堰，通常用來蓄水灌溉。

一陣不見，我與林村河在沙壩的橋前相會，她已經換了一個模樣，我也難以親近其水源。高高的河堤及鐵欄杆，將我跟河道分隔開。望往對岸，一個個石籠組成護土牆，既保護村落免受洪水威脅，又助植物生長，重新營造自然生態環境。

漫步林村河中游享受郊野風光

這段人工與自然結合的林村河中游，來自渠務署在2007年展開出的林村河上游河道改善工程，並已於2012年完工。渠務署擴闊河道時盡量縮小工程範圍，以保留原有河道，又重鋪原有河床物料，盡量少用混凝土，以營造天然溪澗環境。河道的生物開始變得多姿多采，見到有鳥兒在河中休憩覓食。

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林村河中游。

+ 1

比起之前要覓路，由此開始，林村河河畔右側鋪設了一道寬敞好行的小徑，還設有長凳，方便村民跑步散步。緩步賞河，綠草佔據了河床，水流在翠綠中蜿蜒而下，大石點綴，灰橋橫越，時而有白鳥滑翔，為這幅寧靜的圖畫加添動感。

途中與一隻貓咪對望。

河面愈來愈開闊。

渠務署的工程在林村河興建魚梯，保持河道連貫，讓河道生物可以往返不同流域。經過新塘後，行到放馬莆，河畔道路消失，穿梭村內小徑，接牛牯嶺徑的馬路，再見到河畔道路續走。在這裏，回頭一看，又見到魚梯。

林村谷內的林村河，別有一番鄉郊風味。

+ 5

林村河圍頭村前90度轉向

行至這裏，源自大帽山北麓約740米的林村河，快將流出林村谷，來到一個命運轉捩點。在圍頭村前，原本一直向東北的河道，突然90度一轉，往東南方流去，直奔往大埔。

地質學家分析沖積物分佈推斷，林村河以前是北區梧桐河的支流，但相信是一次距今2.4萬至8.5萬年前的構造變動，一條經梅樹坑西北/東南走向的斷層位移，中斷林村河與梧桐河，出現了「河流襲奪」現象。故此，在圍頭村位置，林村河形成了一個襲奪彎。

我的林村河之旅亦進入下一個階段，經過狹窄的小徑，踏上階級，行至車來車往的林錦公路交匯處旁。從這裏，不但大自然改變了林村河的流向，人類亦改變了林村河的命運。在之後的一段路，我只能隔住鐵絲網，遠遠望向在尼龍壩前由河變潭的林村河。政府在林村河下游的大埔頭興建抽水站，抽取河水到船灣淡水湖作食水之用。

晚上不敢去的梅樹坑公園

沿大埔公路走，與林村河一起前往大埔市區。從前大埔公路大窩段旁只有狹窄的行人路，但政府興建「超級單車徑」，在此處開闢兩線單車徑，連接大埔及粉嶺。行至大埔花園，轉走梅樹坑路，過行人天橋，跨林村河，行抵河道中的小島，走進梅樹坑公園的範圍。

+ 2

在尼龍壩攔河截水下，這段林村河水量甚少。從前，梅樹坑段的林村河道已經完全人工化，全是混凝土河床，但之後渠務署進行改善計劃，改用更加天然的河床，鋪上沙泥及石塊並種草，提高生物多樣性及景觀，如今河床一片如茵。離開河中小島，走到對岸，沿緩跑徑續走。

沿路林木參天，途經曾經被稱為「大埔鬼屋」的常寂園，如今經過修葺，建了高牆，金佛屹立，不再破落，但還是有種說不出的神秘感，令人不欲靠近。作為大埔街坊，入夜後向來不敢行梅樹坑公園。

走出梅樹坑公園，行到錦石新村，林村河亦進入混凝土河床的河段。在林村河上，有3條古色古香的行人天橋，可說是大埔的地標建築，由上游數到下游的話，分別是錦和橋、太和橋及廣福橋。

+ 1

行到下游河畔多美食

隨大埔發展，林村河變得更長。在大埔新市鎮填海前，林村河的河口位於現今廣福橋附近，之後向東的河段則是淺海填海而成的人工延伸河道。在市區的河段，河水已淹蓋林村河的混凝土河床，但入面的水基本上不是大帽山而來的，更多是從吐露港進來的海水。

行到大埔市區，疲倦的遊人可以在河畔找點東西吃。就在錦和橋對入，錦石新村內有茶餐廳。行到太和橋口，錦山路的另有一邊有著名的「三多炸髀」。行入大埔墟，美食更多，但這次旅程沿河而走，就不多講述了。

+ 2

「林村河港鐵站」避雨亭有心思

行到新落成的東昌街體育館外，有座別出心裁的避雨亭，複製退役港鐵「烏蠅頭」東鐵列車的設計，內裏裝上車門及不鏽鋼座椅，車門上有「下一站林村河」的字眼。這座喚起大埔人港鐵回憶的避雨亭，相信會成為林村河畔的新打卡景點。

接着，大埔河從南而至，與林村河會合出海。橫過大埔河，沿廣福邨的河濱續走，附近有些「冬菇亭」餐廳。經過廣義樓旁，穿過完善路天橋底，行至元洲仔公園。完善路天橋是林村河最下游的天橋，那是接駁吐露港公路與大埔市中心的主幹道。當你離開大埔，會見到林村河跟你一起出海。當你回大埔，會見到林村河穿過市內繁華。

建議終點：廣福邨巴士站

抵達元洲仔，林村河之旅完結。大埔人自有方法回家，區外人則可到廣福邨搭巴士離開。花了兩個多小時，行了超過10公里路，終於與林村河由小溪澗行至出海口。林村河一直見證我的生活，而我終於第一次由頭到尾看完林村河的故事。

+ 5

每位大埔人，都跟林村河有不同的回憶。她總是靜靜地躺在那裏，連結每位大埔人。

給那些遠去的人，林村河永遠歡迎你們回家。

大埔林村河全走。

路線：寨乪 > 麻布尾 > 新塘 > 放馬莆 > 川背龍 > 大埔公路大窩段 > 梅樹坑公園 > 錦山路 > 東昌街體育館 > 元洲仔公園 > 廣福巴士站

時間：約2.5小時

步數：14,128

難度：3/5

時間／天氣：下午時份﹑晴天



更多數據：

平均溫度：27度

燃燒卡路里：712大卡

平均心率：108/每分鐘



數據由Garmin fenix 6 ASIA Sapphire紀錄

行路Fantasy是什麼？



《01體育》編輯室對「Fantasy遊戲」總是有種執着，大至英超﹑歐聯﹑世界盃，小至國際泳聯Fantasy，也有同事參與其中。

「行路Fantasy」就是一個行路遊戲，用城市散步路線當成「陣容」一決勝負！7個同事7輪比賽，玩法大致與「英超Fantasy」相同，7輪總分最高者勝。



行路Fantasy首輪排行榜。（01美術製圖）

行路Fantasy首輪路線：