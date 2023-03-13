行路Fantasy｜橫濱景點馬車道紅磚倉庫　散步半天走過百年歷史

每個月去一次日本的願望，在2023年1月和2月就實現了（然後3月就破滅了）。

上次介紹到沖繩中部宜野灣尋找日職棒橫濱DeNA灣星主將山﨑康晃的散步路線。今次，我們直接去橫濱。

【「行路Fantasy」是一個行路遊戲，7個同事7輪比賽，用城市散步路線一決高下。】

（逢每周一﹑三﹑五於《01體育》刊出）



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橫濱之旅更早於沖繩，因着一月上旬到東京採訪馬拉松高手大迫傑，之後便乘搭JR南下這個1859年開港的城市。

日職棒要待3月才開季，但我依然選擇入住灣星主場橫濱公園棒球場對面的酒店（地圖上A），喜歡每天拉開窗簾看着球場的日與夜的感覺。球場大閘緊閉，但閘外的紀念品店中門大開，被日職棒球隊掏走鈔票實在太易，滿足購買慾之後，就開始在橫濱散步。

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【橫濱自由行景點/行路Fantasy】酒店房間對住橫濱公園，感受橫濱DeNA灣星主場的日與夜。

上次「沖繩散策」是不折不扣的追星之旅，但在灣星的真正主場橫濱，走過的卻是164年的故事。關於橫濱開港歷史，我就不在此說書了，但受惠於比東京灣還要水深港闊的先天優勢，橫濱開港後，西方的科技與文化一湧而來，經歷明治進入昭和年代，橫濱寫下許多「日本首創」，例如發行日報、設立銀行、鋪設鐵路與電話、開設照相館、啤酒釀造廠與西式旅館等。

若非灣星，橫濱絕對不是我的日本旅遊首選之地，但沿住紅磚倉庫、港未來、馬車道、關內等遊走一天，城市裏依然保存大量百年前後的建築物，處處復古韻味，譬如遊走馬車道，便彷彿回到昭和時代初期。市政府更在街道設置大量關於建築物和街道的歷史解說，以歷史作為城市的賣點。

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山﨑康晃最高行路Fantasy資訊一覽。（01美術製圖）

【以下為橫濱自由行宜野灣散步路線介紹，往下閱讀有地圖及路線資料】

第一站：橫濱公園（地圖上B）

【橫濱自由行景點/行路Fantasy】橫濱公園並不大，但設施齊備，是散步好去處。

橫濱DeNA灣星的主場就在橫濱公園內。

原本2020年就要到訪，可惜因為疫情而一拖三年，如今看着主場由網上直播畫面變成眼前風景，即使球季未開鑼，但作為球迷已經感動到哭。

球場兩端各有一家紀念品店，售賣產品稍有不同，但最重要是，山﨑康晃去季成為日職棒史上最年輕達到200次救援的投手，會方特製了一隻真手模型，他亦親筆書寫一封感謝信予球迷，兩件實物正於紀念品店展出，我有幸趕上參觀。

至於橫濱公園，其實無甚特別，就是一個普通的小公園，是當地居民晨運、遛狗和小孩子「放電」的好地方。但到了職棒季節，每逢橫濱DeNA灣星有比賽，公園草地就會變身睇波派對，球會放置大熒幕，球迷一邊飲啤酒吃便當，一邊的直播支持愛隊。

第二站：日本大通り（地圖上C）

【橫濱自由行景點/行路Fantasy】橫濱大通り是全日本第一條西洋街道，1870年落成。

從橫濱公園過一條馬路，就是大通り。

大通り是日本全國第一條西洋街道，1870年落成，由「日本燈塔之父」Richard Henry Brunton設計。街道兩側歷史建築林立，譬如橫濱開港資料館、橫濱郵局、舊商工獎勵館、舊市外電話局、橫濱地方法院、三井物產橫濱大廈、舊關東財務局等，橫濱「三塔」神奈川縣廳、橫濱稅關和橫濱市開港紀念會館，亦在大通り及大通り附近。

大通り兩旁滿是銀杏樹，可惜到訪之時正值一月，並非深秋，無緣感受滿街籐黃。這次我參觀了日本新聞博物館和開港資料館。開港資料館分為前英國大使館的舊館，以及圍繞象徵橫濱開港的玉楠樹的新館，收藏了幕末到昭和初期的歷史及文化經濟等資料。整個館不算大，卻令人彷彿身處小巧別緻的英式小屋，陽光穿透窗紗映照着木地板，好一種冬日暖和。

【橫濱自由行景點/行路Fantasy】關於大通り的歷史，別只顧低頭看Google，看街吧。

第三站：象鼻公園（地圖上D）、紅磚倉庫（地圖上E）

【橫濱自由行景點/行路Fantasy】紅磚倉庫兩度翻新，2022年再次啟用。

從大通り往海邊一直行，就會來到象鼻公園和紅磚倉庫。

象鼻公園於2009年啟用，紀念橫濱開港150周年。公園分為開港之丘、象鼻露台和象鼻防波堤。眼前一片瑠璃色的海，許多橫濱人趁住午飯時間在此跑步，但我沒有在公園久留，只作為必經之路，前往毗連公園的紅磚倉庫。

紅磚倉庫是橫濱的保稅倉庫，兩個館分別於1911及1913年竣工。關於倉庫的歷史大家看Wiki好了，今次到訪是其經歷第二次翻新重啟，開了才一個多月。坦白說倉庫裏面的商店無甚特別，都是售賣零食和紀念品為主，還有一些女生飾物和手造皮具的手作店。比較亮眼的是人氣爆燈的餐廳Bills，如果大家在東京吃不到，也可在紅磚倉庫看着一片藍，品嚐美味的Pancake。

第四站：Cosmo World+港未來（地圖上F、G、H、J）

【橫濱自由行景點/行路Fantsy】下午4點多，在港未來看日落。

離開紅磚倉庫，經過World Porters，就會來到橫濱地標Cosmo World的摩天輪（地圖上F）。

Cosmo World那種「韻味」實在非一般，設施雖未至於破舊，但真的有點殘，加上那種「實淨」的綠色、黃色、紫色、粉紅色，一切都停留在九十年代（樂園就是1990年開幕，1999年曾經翻新）；碰巧到訪那天是閒日，人流極少，很有快要關門大吉的感覺……

遊樂園不設入場費，逐個機動遊戲收錢，園中的「コスモクロック21」是世界最大的時鐘摩天輪，高112.5米。難得到訪，當然要登上摩天輪一睹橫濱風景，摩天輪轉一圈盛惠1000日圓。旋轉木馬（地圖上G）亦是遊樂園的必到之處，每玩一次收300日圓。

事實上，港未來一帶一點都不未來，總帶着點點昏暗老舊的氣息。從旋轉木馬那訪回到紅磚倉庫，既可在櫻木町站乘搭新開的纜車，亦能走汽車道（地圖上J）。汽車道是櫻木町站前至新港地區的鐵道廢線，這條線於1911年開通，1986年廢除，現在變成行人步道，是海濱地區的其中一個打卡景點。

【橫濱自由行景點/行路Fantsy】從前是鐵路的汽車道，如今變成行人步道。

第五站：馬車道（地圖上K）

【橫濱自由行景點/行路Fantsy】感受馬車道之美，必須親身到訪。

古典煤氣燈、馬頭、馬車佈置、紅街磚，走進馬車道，已能感受橫濱作為一個城市的歷史觀，舊的東西沒被摒棄，反而為之賦予生命力，再透過歷史的第二、第三、第四生命，不斷活化整座城市的人文景觀。

【橫濱自由行景點/行路Fantsy】神奈川縣立歷史博物館是馬車道地標，其前身為舊橫濱硬幣銀行。

神奈川縣立歷史博物館是馬車道地標，其前身為舊橫濱硬幣銀行；原富士銀行橫濱支行的西式建築，現在變成東京藝術大學大學院電影新媒體大學院，還有許多西餐館、西洋果子店、洋服店，馬車道可是全日本第一個首賣雪糕、梳打水和生巧克力的地方呢！

馬車道並不長，從Metro馬車道站走到JR關內站，才約400米。關內站南口（地圖上L）已是橫濱DeNA灣星主場之地，從酒店經海濱走了一大圈，我就經關內步行回酒店，完成整趟旅程。

+ 4

【橫濱自由行景點/行路Fantasy】煤氣燈和馬車，是馬車道兩大風景。

總結：

本身沒打算一月出行，一來怕日本太冷，二來球季未開。但難得因為工作賺來一次旅程，作為橫濱DeNA灣星球迷，怎說也該一遊橫濱吧。

雖說球季未開，但灣星強調地緣，球會的在地滲透力，已經滿足不少朝聖願望。從關內站月台走到南口，車站每個角落都是灣星的佈置；步出南口後，看到主場由熒幕裏的影像變成眼前的實物，心底裏從感動到激動，這大概就是體育的魅力。

除了灣星這個橫濱頭號名物，整座城市最有趣的是到處都停留於昭和時代，由百多年前開港，走過二、三十年代，到七、八十年代，處處復古韻味，必須一讚是神奈川政府保育活化大量百年樓齡前後的建築物，令城市既具性格，也走上發展尖端。

時間巨輪不停轉動，東西舊了要被淘汰，假若願意花心力保育再活化，為歷史賦予二次、三次甚至四次生命，又會變成另一個故事了。

同場加映：給你驚喜的六角橋商店街，詳情自行Google

【橫濱自由行景點/行路Fantasy】六角橋商店街。

【橫濱自由行景點/行路Fantasy】咖啡文明。

【橫濱自由行景點/行路Fantasy】橫濱自由行一日遊散步路線。

路線：橫濱Daiwa Roynet Hotel>橫濱公園（橫濱DeNA灣星主場）>日本大通り>象鼻公園>紅磚倉庫>Cosmo World>港未來>馬車道>關內>橫濱Daiwa Roynet Hotel

時間：約7小時（中間大量停頓拍照及Hea）

步數：18320

難度：1/5

時間／天氣：早上至下午﹑晴天

數據由Apple Health提供



行路Fantasy是什麼？



《01體育》編輯室對「Fantasy遊戲」總是有種執着，大至英超﹑歐聯﹑世界盃，小至國際泳聯Fantasy，也有同事參與其中。

「行路Fantasy」就是一個行路遊戲，用城市散步路線當成「陣容」一決勝負！7個同事7輪比賽，玩法大致與「英超Fantasy」相同，7輪總分最高者勝。



行路Fantasy首輪排行榜。（01美術製圖）

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