行路Fantasy｜穿梭各種舊式公屋與輕鐵之間　感受屯門獨有的浪漫

說到屯門，大家會想起什麼？

我相信最多人的答案會是牛，又或許會是色魔，近期一點的應該會是《幻愛》，而對筆者來說，是黃子華多年前的電影《一蚊雞保鑣》。

當然今次這篇行路遊記並不是圍繞着這部電影的聖地巡遊，這也不是「行路Fantasy」這個活動的原意，筆者只是希望能用散步的方式，稍微深入遊走在屯門這樣一個人們印象中「很遠、有牛」的地方，嘗試感受只屬於這個新市鎮的浪漫氣息。

【「行路Fantasy」是一個行路遊戲，7個同事7輪比賽，用城市散步路線一決高下。】

（每周逢一﹑三﹑五於《01體育》刊出）



筆者是土生土長的九龍人，入屯門逗留﹑遊玩的次數或許整輩子加起來「兩隻手都數得晒」。此次散步路線是由屯門居民朋友推介：先從屯門公園出發，然後轉入屯門最舊的公共屋邨之一——友愛邨，再走往南部的湖景邨及兆禧邨，最後經過屯門碼頭到達幻愛橋。

整個過程連同拍照、吃東西和休息等等，約花費1小時45分鐘，步行步數約為8820步。

一文睇清行路Fantasy推介城市散步路線

信號山行路Fantasy資訊一覽。（01美術製圖）

今次路線仍多為平坦路段，不過因為會步入公共屋邨到處遊走，不免會有些上落樓梯的環節，加上從屯門公園走往兆禧一段路程稍微有點遙遠，中間沒有什麼值得一看的東西，還需要穿過一條大橋，算是這條路線最美中不足之處。

筆者散步當天雖然煙霞頗大，但氣候尚算宜人，而且還能見到陽光，屯門公園內有不少老人家休憩聊天。由於傍着屯門河，沿途亦可見不少人在此散步、緩步以及踩單車。這種公園固然談不上什麼景色怡人，但鳥語花香，午後使人心曠神怡的氛圍也還是有的。

屯門河的對岸是明顯能看到刻有歷史痕跡的工業邨，香港曾希望它能擔上幫助屯門區自給自足的重任，不過自香港工業於90年代逐漸式微後，這裏亦逐漸凋零。

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+ 3

筆者很喜歡的一點是，雖然屯門高樓頗多，但依然很容易便能看到青山在後方，如同母親一樣包覆着屯門市區，加上它在西面，日落時這種感覺便愈加強烈。

轉入友愛邨，途中會經過一個頗大的兒童公園，裏面的設施在現今什麼都講求「安全」的香港已買少見少，例如還有用鐵做的固定高滑梯、沙池等等，不過因為小孩子太多，所以筆者沒有拍下照片。

友愛邨並非屯門最具歷史的公共屋邨，但它有兩個特色：一是它有5種不同的樓宇設計，包括雙連座和三連座的工字型、雙塔型（又稱井字型）、以及屏風狀和L狀的舊長型。若是喜歡研究和欣賞舊式公屋，友愛邨絕對值得你來到此一遊，可謂「一次過滿足你幾個願望」。

第二個特色是有輕鐵路軌穿插其中，而座落於其中的友愛站，為少數三個只有單向月台的輕鐵車站之一，且它只有一條751線使用，並以此站為總站，也是極少數和馬路共用路面的車站。

解釋這麼多，其實簡單來說就是它是一個很罕見地會停泊在屋邨內作總站的輕鐵站台。

不過有趣的是，由於它只有一條路線使用，而且該條路線實際乘坐的人不多，所以會用這個站台的人也不多，很多在友愛邨的居民如果想乘坐輕鐵去別處，都會選擇走遠一點到旁邊的安定站。

+ 3

其實友愛邨是筆者今次選擇來屯門的最大理由之一，我不知道大家對屯門這個地方的印象跟感覺是什麼，但我覺得撇除有牛和色魔這種開玩笑的答案以外，屯門在我腦海中是一個頗有浪漫氣息的地方。

這種印象固然有受《一蚊雞保鑣》所影響（但我相信應該沒多少人看這部電影會跟我有同樣的感覺），而相隔二十多年，這裏跟拍攝時的風貌也肯定有所不同，但我覺得就如電車是屬於港島人的浪漫一樣——穿梭於各式各樣的舊式屋邨之中、響着叮叮聲響的輕鐵列車——這種畫面也是屬於屯門人的、世上獨一無二的浪漫。

離開友愛邨回到屯門河邊，然後沿着大路一直往南方而去，如前文所言，這段路程是比較無聊的一段，所以便不多贅述。

重溫信號山上輪「行路Fantasy」路線

落橋後右方便是數座井字型公屋的湖景邨，是近年大熱的《幻愛》取景地之一，不過今次它並非我們要去的地方，所以經過時稍微看一眼便算（其實井字型公屋筆者這幾年也已去過不少，確實是有其吸引之處）。

準備入夜的湖景邨井字型公屋。

特意來到兆禧苑，除了是因為順路以外，其實是友人告訴我裏面一家名為「兆禧店」的撈麵店很有特色，也開了二十多年，從舊街市一直屹立至現在被領展改造後。不過筆者到達時該店舖已準備關門，說是準備的東西都已賣光，但當時其實才六點鐘，算是證明它的東西確實很好吃很受歡迎？

由於想吃的東西沒能吃到，最後筆者便在旁邊選了一間專賣海南雞飯的店舖，一個海南雞飯只需三十元，價錢十分實惠。

在兆禧食堂外的休憩處吃完東西稍作休息後，再走一小段路便會到達屯門碼頭——不少輕鐵路線的終點站，裏面還有極具八九十年代特色的電子顯示版，個人認為非常值得觀看或是拍攝，但可惜第二代川崎列車剛於上月退役，個人認為新式的白色輕鐵設計實在是……不敢恭維。

屯門碼頭的海傍步道在入夜後涼風陣陣，同樣也是十分適合散步及緩跑，對岸能看到大嶼山、機場及港珠澳大橋。

走到角落處便是因電影《幻愛》而名氣大增的「幻愛橋」，過去曾有活動而成為打卡勝地，不過現在只是一條普通地延伸至海上一座燈塔的步道橋，個人建議在傍晚時份來拍照應該會比較漂亮，但這天天氣一般，所以我也沒有特意趕來拍日落。

+ 1

散步旅程至此結束，回程交通可以至剛才經過的屯門碼頭巴士總站，筆者建議來之前最好先查詢有沒有適合的巴士路線，不過從此處乘坐輕鐵回去西鐵站也是一種選擇，畢竟難得進來「大西北」一趟嘛，不坐一次輕鐵怎能算來過呢？

整個散步過程連拍照、用餐等，筆者約花費1小時45分鐘。（Google地圖）

路線：屯門公園>友愛邨>屯門河邊>湖景邨>兆禧苑>屯門碼頭>幻愛橋

時間：約1小時15分鐘（連同停頓時間約1小時45分鐘）

步數：8820

難度：1.5/5

時間／天氣：下午接近黃昏時份，半晴半陰



行路Fantasy是什麼？



《01體育》編輯室對「Fantasy遊戲」總是有種執着，大至英超﹑歐聯﹑世界盃，小至國際泳聯Fantasy，也有同事參與其中。

「行路Fantasy」就是一個行路遊戲，用城市散步路線當成「陣容」一決勝負！7個同事7輪比賽，玩法大致與「英超Fantasy」相同，7輪總分最高者勝。



行路Fantasy首輪排行榜。（01美術製圖）

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