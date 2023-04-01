大帽山茶水亭易手｜山友自發上山幫連姐搬舖　曾小強：圓咗佢心願

「大帽山連姐」江火連由今日（1日）起回歸舊舖經營，越野跑手曾小強昨晚與約10名山友、跑友上山，連夜協助連姐搬舖。他們將貨品、電器及雜物從大帽山郊野公園遊客中心茶水亭搬落扶輪公園停車場旁的大帽山郊野公園茶水亭。

曾小強表示連姐為山友服務多年，他們幫助連姐一兩日也只是略盡綿力。他3年前也曾幫助連姐搬舖，笑言連姐今次的雜物多了很多，叫她要斷捨離。



大帽山茶水亭易手｜店主黃生拒行連姐舊路 經營3年生意不似預期

大帽山連姐3年前未能中標經營了25年的大帽山郊野公園茶水亭，搬到位置較偏遠的遊客中心茶水亭。（顏銘輝攝）

連姐在大帽山郊野公園茶水亭經營25年，3年前投標落敗，轉到約250米外的遊客中心茶水亭繼續營業。今年，連姐捲土重來，再競投大帽山郊野公園茶水亭租約，成功中標，可以從遊客中心茶水亭遷回鄰近扶輪公園停車場的舊店。

大帽山連姐即將回歸舊舖 4月搬遷至扶輪公園大帽山茶水亭

大帽山郊野公園茶水亭較接近扶輪公園營地及燒烤場，而大帽山郊野公園遊客中心茶水亭就在較上的位置，兩者相距約250米路程。

連姐上月底得悉中標後，便忙住收拾貨品，逐步將遊客中心茶水亭內的雜物搬到外面，方便昨晚的大搬遷。

4月1日，既是大帽山郊野公園茶水亭新租約的開始，也代表遊客中心茶水亭舊租約完結，換言之連姐要在3月31日一夜間完成搬舖。

連姐將雜物全部搬到遊客中心茶水亭外，準備運上貨車。（顏銘輝攝）

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茶水亭雖小，但內裏的雜物數量驚人，幾乎擺滿遊客中心茶水亭外的空地，再沿牆邊連綿至遊客中心門口。

雜物林林種種，一箱箱零食、杯麵及飲品、有部甚少使用的咖啡機、有山賽搞手送給連姐的兩箱大可樂、有數座支撐太陽傘的石躉、一些行山杖、有箱豉油、大量為疫情而購入的外賣餐具……還有包頗重又包得好好的東西，後來才知道原來是零錢。

石躉非常重，搬運要有技巧。（顏銘輝攝）

由昨晚7時起，熱心的山友陸續來到遊客中心茶水亭，協助連姐搬舖，其中一人駕駛一部有尾板的大貨車而來。

連姐及曾小強一起收拾雜物。（顏銘輝攝）

曾小強：略盡綿力

被問到來幫連姐搬舖的原因，越野跑手曾小強說：「其實大家都知嘅，因為連姐實在太好人，為我哋服務咗咁多年，幾個十年啦，我哋幫返一兩日，都係略盡綿力。」

曾小強在晚上7時許上到大帽山，協助連姐搬舖。（顏銘輝攝）

眾人先用唧車將3個卡板的飲料貨品搬上貨車，之後再將其他雜物逐一放上去。這裏一小包，那裏一大包，其實大家都不清楚大部分雜物是什麼，總之見東西就搬。

眾人合力將一板飲料運上貨車。（顏銘輝攝）

「連姐，呢啲嘢你要唔要？」在搬雜物上貨車時，大家說得最多就是這一句。

連姐昨晚搬舖。（顏銘輝攝）

記得有兩批過期飲料放在顯眼之處，每隔一段時間都會有人高聲提問「要唔要」，大家都會不厭其煩地講一次「過咗期」及「唔要嘞」。

記得有半卡板的桶裝蒸餾水，原先打算用唧車運上貨車。不過，數名熱心山友不知就裏便用上螞蟻搬家的方式，將部分蒸餾水運上貨車。他們還想到個較輕鬆的運水方法，將一桶桶蒸餾水打橫放在地上，再慢慢滾去貨車旁，既節省臂力又好玩。

大家以「滾筒式」搬運蒸餾水。（顏銘輝攝）

連姐將蒸餾水運上貨車。（顏銘輝攝）

貨品暫放茶水亭外過夜

當貨車上滿貨後，就沿大帽山道駛落扶輪公園停車場，其他人就沿馬路行落去幫忙卸貨。由於連姐要到4月1日早上才會有店舖鎖匙，故此所有雜物貨品只能暫時擺放在大帽山郊野公園茶水亭外。眾人築成人鏈，將雜物由貨車尾板傳遞到茶水亭後的草地。

連姐將不能濕的東西盡量放在屋簷下。（顏銘輝攝）

花3小時完成大搬遷

「連姐，呢啲嘢擺邊度？」在落貨時，最常出現的說話變成了這一句。

由於天氣不穩定，間中下着毛毛細雨，所以大家將不能濕水的東西盡量放到茶水亭的屋簷下。有山友十分細心，運來數個擺攤位用的帳篷，用沙包固定好，遮蓋住那3卡板貨品。

結果，大貨車走了兩轉，才把連姐店舖中的雜物全部搬走。當完成卸下第二轉雜物時，已經是晚上10時。用3小時就搬好，其實都有點出乎眾人意料之外，或者因為最初的雜物量確實有點嚇人。

比起搬運，砌架更加具挑戰性。（顏銘輝攝）

約10名山友幫連姐搬舖

曾小強說：「其實我都知多嘢，不過諗唔到原來真係咁多嘢。好彩有好多人幫手，人多好辦事，好快搬晒。」在這個有點濕凍的晚上，有約10位山友來到大帽山山腰，義務幫助連姐。

3年前，連姐失去大帽山郊野公園茶水亭的經營權，搬上遊客中心茶水亭。當年曾小強都有幫忙搬舖，他笑言3年間連姐多了很多雜物：「嘩！多咗呀，其實多咗好多。等佢慢慢揀啦，有啲嘢都要斷捨離。」

曾小強笑言連姐的雜物比3年前更多。（顏銘輝攝）

連姐叫大家臨走前一定要拿枝豆漿走，因為這一晚交接期沒有雪櫃用，所有豆漿都不能擺過夜。連姐本身還想叫大家吃豆腐花，但雜物太凌亂，她找不到匙子放在什麼地方。無奈之下，那幾碗豆腐花都相信要倒丟去。

在4月1日早上，相信連姐會事隔3年再親手打開這道鐵閘。（顏銘輝攝）

連姐大搬遷大致完成，眾人在晚上10時半左右陸續離開扶輪公園，而連姐昨晚沒有落山，她獨個兒留在山上過夜。對於熱心幫助連姐的一班山友而言，任務完成，但對連姐來說，一切才剛開始。待4月1日早上收取鎖匙後，她還要慢慢將所有東西放入茶水亭，相信至少一星期才能收拾整理好。

曾小強說：「都圓咗佢（連姐）心願，佢一路都想落返嚟，始終喺呢度咁多年，同埋上面比較靜，佢成日都同我哋講，一個人都有啲驚。落咗嚟，好啦，繼續為我哋服務啦！」