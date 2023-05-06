行路Fantasy｜大埔大戰中西區　兩代工業村穿越感稍勝｜第5輪賽果

關已開，常已復，除下口罩後，身邊不少人「中招」，而我們的選手「腐能量寶寶」亦遭病魔打敗，今輪倦勤。「行路Fantasy」第5輪又是一場地區大戰，大埔對中西區，地區歷史對個人歷史。



「行路Fantasy」評分準則：



第一部份：「步數分」

步數愈多分數愈高，分別為6分、5分、4分、3分、2分及1分。



第二部份為「裁判分」：

評判根據各自的準則及喜好等評分，裁判分為步數分的雙倍，即12分、10分、8分、6分、4分及2分。



將兩個分數合計為每周總分，再以聯賽形式鬥高分，每輪各有一名參賽者輪空，擔任評判。



評判的話：

行路Fantasy來到第五輪，各位參賽者的風格也略知一二，有些是社區尋找歷史的痕跡，或者是輕鬆散步、吃喝玩樂享受的路線。兩者之間，「田泰安生日快樂」較喜愛前者。

「咖喱山」依然一貫風格，繼續主攻大埔，今次探究大埔兩代工業村；至於「閒人止步」，繼續留守港島，以路線向自己的社區寫下一封情書。兩人難分高下，同樣高質，但「咖喱山」以一條路線貫穿兩代工業村，這種穿越感稍勝一籌，加上他對大埔的堅持，說好大埔故事，亦有加分。

咖哩山行路Fantasy第五輪路線簡介。（01美術製圖）

第3、4位之爭屬於「康晃君」與「蛋叮」，兩人都是輕鬆風格，「康晃君」的路線看似辛苦，其實3百多級樓梯不算太辛苦（個人認為），而「田生」本身並非狗主，所以「康晃君」稍勝一點點。

+ 1

「信號山」堅持公屋之旅，今次到了錯層式的祖堯邨，是香港獨有的設計外，亦令人想起「麻雀大俠」，只得祖堯邨有點單調，若果走遠一點到石籬、大窩口可能有更多故事，但腳程確實有點遠。

今輪抱恙倦勤的「腐能量寶寶」，也可獲得安慰分，祝早日康復，重投散步大軍。

本輪裁判分：



1. 咖哩山（12分）

2. 閒人止步（10分）

3. 山﨑康晃最高⚾（8分）

4. 蛋叮（6分）

5. 信號山（4分）

6. 腐能量寶寶（抱恙）（2分）



本輪步數分：



參賽者 步數 （分數）

1.閒人止步，13895（6分）

2.咖喱山，9718（5分）

3.信號山，8583（4分）

4.山﨑康晃最高⚾，6627（3分）

5.蛋叮，6048（2分）

6.腐能量寶寶，抱恙（1分）

