行路Fantasy｜從美孚走上祖堯邨　現場遊歷香港最有特色屋邨

如果有留意筆者過去幾次的路線，會發現其實都是一些圍繞着「舊香港」事物來設計，而今次也不例外。

雖然已經有點想不出好的路線了，但筆者「攝高枕頭」想了想，最後決定以一個自己很想去的地方作為核心，並「強行」設計出一條散步路線，帶大家體驗一下香港最特別的公共屋邨。

雖然以散步體驗來說並不太合格，但如果以筆者自己整趟行程下來的觀感，卻是獲益良多。

【「行路Fantasy」是一個行路遊戲，7個同事7輪比賽，用城市散步路線一決高下。】

（每周逢一﹑三﹑五於《01體育》刊出）



今次散步路線比起以往更簡單直接，其實核心地點就只有一個——祖堯邨，因為以前曾經因為工作關係上過去一次，對那裏的錯層式建築風格印象十分深刻。我不敢說它是香港最漂亮的公共屋邨，但它肯定是設計和結構上最特別的。

一般而言，最接近祖堯邨的港鐵站是荔景站，但畢竟「行路Fantasy」賽制上，有時間及步數考慮，故此我決定從美孚新邨旁邊的嶺南之風開始出發，一路從荔景山路走上去。

整個散步過程約為2小時左右，步數為8583步，不過由於大部分路程都是上坡，實際上會比較累一點。

這篇散步遊記的前半段可能會比較無趣，但請堅持看到最後，相信你會覺得值得的。

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信號山行路Fantasy第五輪路線資訊一覽。（01美術製圖）

嶺南之風——中式風格的不二之選

嶺南之風是美孚新邨南邊的一個中式公園，有池塘及不少廊道，其實在攝影愛好者中也相當有名，因為基本上要拍攝中國風的人像照片，這裏可說是不二之選。

說到香港的中式庭園，可能大家都會忍不住按上一頁，覺得沒什麼可觀之處，但平心而論，若不是這天天氣太差的話，以筆者第一次來的觀感，這裏的風景和建築也算不錯，若有陽光作伴，拍出來的照片（特別是人像照）肯定會可觀許多。

一文睇清行路Fantasy推介城市散步路線

由於時間比較緊迫，加上天氣一般，筆者也沒有在此逗留太久，草草走上一段後向着目的地祖堯邨而去。其實一開始的想法，是到達祖堯邨時剛好遇上日落西山，再等待天黑一舉兩得，不過很可惜地，今天注定沒有晚霞景色，但筆者也想目睹一下祖堯邨從黃昏漸漸入黑的過程。

象徵小康的美孚新邨

美孚新邨相信大家也十分熟悉，是坐巴士會經常路過的地方，看起來殘舊，但其實只是建於60年代至70年代。不過如果要說它最特別的地方，其實美孚新邨是香港樓宇座數最多的屋苑，一共有99幢，覆蓋面積大得嚇人。

筆者在中學做暑假工送速遞時，曾經來過這裏，因為幢數實在太多，當時找了很久，但也不知道原來有99幢這麼多。

如果以自己的印象來算，美孚新邨給我的最深印象是《桃姐》，在電影中劉德華的角色設定是一位家境富裕的少爺，而他的住所正是美孚新邨，可見這裏給人的印象也是富裕人家的住所。

另外，雖然在建築風格來說它算不上有多麼特別，可即使沒有來過，沒有特別在裏面走過，但基本上只憑一張照片就能輕易認出這裏是美孚新邨，其實某程度而言這也是它的特別之處。

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離開美孚新邨，一路往荔景山路走上去，是一段比較漫長的上坡路，但坡度不算大，走起來其實毫不吃力，沿路甚至見到不少人在緩跑。

漫長的荔景山路

首先見到一座非常高的高級住宅，前陣子乘車經過時，很久沒有回港的母親問這裏是不是荔園的舊址，我跟姊姊當時立刻回答怎麼知道啊，它被拆的時候我們還很小吧。

不過後來用電話上網一查，果然該處就是荔園以前的所在地，現為荔欣苑、華荔邨和盈暉臺。不過雖然母親堅稱我們小時候有來過，但筆者與姊姊真的一點印象也沒有。

繼續往前再走一段路，離遠便會看到九華徑村的牌子，說到九華徑，就會令人聯想到燒烤，因為以前九華徑燒烤場的生意十分好，筆者也光顧過很多次，不過前幾年因被報道為無牌經營等負面新聞，加上食客被檢控等，現在燒烤場已不見蹤影，沿路也會看到很多政府張貼的大小告示。

經過九華徑村後，看到崖上的瑪嘉烈醫院。在這裏我查詢了一下地圖，心道這沿途恐怕沒有太多可以寫進這篇散步遊記的東西，加上天色實在一般，不過在走上一段路後，發現其實景色也算不錯。

荔景山路全長3.2公里，但按今次計劃的路線，大概只需走60%左右，而且沿途實際上能看到準備入夜亮燈的貨櫃碼頭。

到達瑪嘉烈醫院入口處，坡度開始放緩，甚至有下坡路段，而且已能從遠處看到今次步途的目的地——祖堯邨。

再前行一段路，會看到一條設有祖堯邨告示牌的分叉路，向右走上去，便會到達此行目的地，實際上亦沒有花費太多時間。

香港設計最具特色公屋——祖堯邨

在這裏先介紹一下祖堯邨的歷史及其特別之處。

祖堯邨於70年代末落成，邨名是用來紀念於1971年12月7日猝死的香港房屋協會始創會員之一的關祖堯爵士。邨內最廣為人知的啟敬樓則為80年代初建成——它是香港僅此一座的錯層式井字型公屋，其獨樹一格的建築結構，讓中學送速遞時初次到來的我大受震撼。

何謂錯層式？由於房協設計這幢大樓時，希望拉近鄰里之間的關係以減少罪案發生，因此啟敬樓每三層才有一個升降機大堂及垃圾房，變相地各住戶會更凝聚集中，能縮窄彼此的社交距離感，這也是現今公營房屋所缺乏的東西，也就是我們常說的「人情味」。

置身樓宇中高層位置，會更能感受到這幢建築其結構的幾何之美，也能體會到它的錯層設計如何讓鄰里之間更為親近。值得一提的是，這裏是經典賀歲片《嚦咕嚦咕新年財》的拍攝地，也就是古天樂遇到劉青雲前，在屋邨跟騙子打麻雀的那一段。

《嚦咕嚦咕新年財》古天樂大戰騙子的經典一幕，其實就是在這裏拍攝。（電影截圖）

早一兩年日本動漫《鬼滅之刃》大熱，在Twitter上有一名小學生用3D軟件還原作品中的「無限城」而成為網民熱話。筆者雖然沒看過該部作品，但對那則新聞十分有印象，而在這座啟敬樓中，也彷彿置身於「無限城」之中一般。

曾經在網上成為熱議話題的「無限城」3D模型。（Twitter@XenoXss）

+ 2

因為實在太喜歡這裏的設計和景色，所以筆者逗留了一段不短的時間。不過還是那句話，公共屋邨始終不是公眾地方，來這裏拍照的話還是盡量不要打擾到居民。

離開啟敬樓後，會發現旁邊有幾座較為矮小的樓宇，亦同樣採取錯層式設計。

不過當然，這種結構雖然能有效減少建築和維修成本，但也有其致命的缺點，就是對行動不便、特別是殘障人士來說相當不便，所以這種錯層式設計在此後漸漸被棄用，但亦影響了例如祈德尊新邨等屋苑。

相信喜歡攝影的人都知道，祖堯邨值得拍照的，不僅是這裏別樹一格的建築設計，其露天停車場也是著名的攝影地，因為在該處可以從高處拍攝曾為全世界最繁忙的葵涌貨櫃碼頭。用腳架輔助再以小光圈拍攝，或作長時間曝光，便能拍到非常漂亮的作品。

但當然，筆者今天是來散步的，所以沒有帶腳架，身上攜帶一支長焦鏡頭已經是極限了。

+ 1

今次散步之旅到此結束，只要沿山路向下走數分鐘便能到達荔景地鐵站，相當方便。

因為筆者近幾輪都重點拍攝舊式公屋，而被同事開玩笑地稱為「公屋痴漢」。實際上我覺得近年香港的新型公屋都一式一樣有點可惜，每當看到新聞說又有舊公屋被拆卸時，會覺得無可奈何，但時代轉變的洪流是無法阻擋的，只希望能在它們退出歷史舞台前，好好欣賞和留念。

畢竟它們也是曾經那些建築師或其他領域的人們，絞盡腦汁所設計出來的智慧結晶，同時也是紀錄着本土文化的一種標誌。

如今現代化而方便的40層公屋，正是通過這一代代不同類型的結構和設計，從中摸索與嘗試，經歷數十年後得出的「最後答案」。

今次散步路線，惟天氣不佳讓前半段行程過於失色。（Google地圖）

路線：嶺南之風>美孚新邨>荔園原址>九華徑>荔景山路>祖堯邨>啟敬樓>祖堯邨停車場

時間：約1小時（連同停頓及拍攝時間約2小時）

步數：8583

難度：2/5

時間／天氣：黃昏至入黑時份，陰天



行路Fantasy是什麼？



《01體育》編輯室對「Fantasy遊戲」總是有種執着，大至英超﹑歐聯﹑世界盃，小至國際泳聯Fantasy，也有同事參與其中。

「行路Fantasy」就是一個行路遊戲，用城市散步路線當成「陣容」一決勝負！7個同事7輪比賽，玩法大致與「英超Fantasy」相同，7輪總分最高者勝。



行路Fantasy第4輪賽果（01美術製圖）

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