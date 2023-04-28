行路Fantasy｜從上環樓梯街感受痠軟疲倦　遊走市區也能好好行山

心頭有塊大石踢不走，心情不好，想走一段辛苦的路自虐一下。

基於大家在「行路Fantasy」有君子協定，不可行山（以越野路為依歸），於是我從上環市政大樓開始，沿住樓梯街一帶走上西摩道，感受過百年歷史石級帶來的痠軟疲倦。

【「行路Fantasy」是一個行路遊戲，7個同事7輪比賽，用城市散步路線一決高下。】



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山﨑康晃最高第五輪行路Fantasy資訊一覽。（01美術製圖）

【以下為上環樓梯街散步路線介紹，往下閱讀有地圖及路線資料】

在香港行山真的很容易，山徑入口往往公共交通直達，一小時前還在熙來攘往大馬路摩肩接踵，一小時後已在山上感受大自然的空靈閑靜。但想再方便一點，在港島區從海邊走上半山，就是一條樓梯街，已能淺嘗「登高」的苦與樂。

這次從上環市政大樓出發，本來想只走樓梯街，但沿途又忍不住竄進兩邊的巷弄，結果我在東街就向上走，入樂古道上水池巷左轉摩囉上街，走到盡頭見到弓弦巷那檔書法，才走進樓梯街。

【上環散步/行路Fantasy】樓梯街興建於1841至1850年間，現在不只是上環居民的日常通道，也是拍攝婚照熱點。

【上環散步/行路Fantasy】樓梯街這檔書法很著名，也是打卡聖地。

先上一小段到荷李活道，在文武廟斜對面光顧了一家名叫Hjem的北歐Café，接着就一口氣直上堅道，見到輝煌快餐店，就是樓梯街的盡頭，但在堅道過對面馬路，還有一小段樓梯可上西摩道，決定再攻佔這幾十級，才返回堅道開始下山。

【上環散步/行路Fantasy】荷李活道的北歐Cafe Hjem。

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樓梯街全長350米、共316級，附近有不少法定古蹟，譬如文武廟、堅巷舊病理學院（現香港醫學博物館），其實樓梯街本身也是一級歷史建築，建於1841至1850年間。我不打算在此說書，關於樓梯街的前世今生，可讀讀對香港掌故極其熟悉的跑友鄺嘉仕的文章：【跑遊老香港】穿越樓梯街時光旅途 踏上華人升龍道。

【上環散步/行路Fantasy】樓梯沿跆有不少椅子讓人歇腳休息，但一口氣往上走其實也不算太辛苦。

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回程下山，沒計劃地「見步行步」。依山而建的規劃令上環出現不少「臺」，成為小店集中地或外傭放狗之處，我從堅道經醫院道走到差館上街的樓梯，未到普慶坊就轉了入大安臺。本來打算沿磅巷直落荷李活道，但又忍不住竄進太平山街，走到「太平山街名物」見山書店買書。

在四方街走上水池巷，跨過儒林臺走到必列啫士街。舊必列啫士街街市已改建成香港新聞博覽館，反正順路，不妨到此一遊。裏頭展出的主要是昔日的報紙版面，喚回我不少從前在報館工作的回憶，展館說不上有趣，卻覺宇宙星塵都在悄然而逝，今天回首，難免欷歔。

一文睇清行路Fantasy推介城市散步路線

【上環散步/行路Fantasy】回程時又走入另一端的水池巷。

【上環散步/行路Fantasy】

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由於還有下一個行程，離開展館後，我從城皇街、歌賦街、九如坊、鴨巴甸街、永吉街快步行，不消一會就回到德輔道中。散步可以靜心思考事情，也可以放空清洗腦袋，亦可以細察社區風景；表面看來沒有目標不充實，其實一切已經心中有數，祝大家散步快樂。

【上環散步/行路Fantasy】一整條街的樓梯，自然而成一種人文風景。

【上環散步/行路Fantasy】綠色線為去程，粉紅色線為回程。

路線：上環街市及熟食中心 > 東街 > 樂古道 > 水池巷 > 摩囉上街 > 樓梯街 > 堅道 > 西摩道 > 堅道 > 醫院道 > 差館上街 > 大安台 > 磅巷 > 太平山街 > 四方街 > 水池巷 > 儒林台 > 必列啫士街 > 城皇街 > 歌賦街 > 安和里 > 九如坊 > 鴨巴甸街 > 永吉街 > 德輔道中 > 上環港鐵站

時間：1.5小時

步數：6627

難度：4/5（大量樓梯）

時間／天氣：下午﹑晴天

數據由Apple Health提供



行路Fantasy是什麼？



《01體育》編輯室對「Fantasy遊戲」總是有種執着，大至英超﹑歐聯﹑世界盃，小至國際泳聯Fantasy，也有同事參與其中。

「行路Fantasy」就是一個行路遊戲，用城市散步路線當成「陣容」一決勝負！7個同事7輪比賽，玩法大致與「英超Fantasy」相同，7輪總分最高者勝。



行路Fantasy第4輪賽果（01美術製圖）

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