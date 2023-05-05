行路Fantasy｜西九文化區疫後更適合帶狗散步　令人不滿的寵物區

上一次分享了徒步去到屯赤隧道外浩和街散步的經驗，實在不算太好；今次決定舒適一點，帶阿叮去城中放狗熱點——西九文化區，看看疫情後的狀況。

【「行路Fantasy」是一個行路遊戲，7個同事7輪比賽，用城市散步路線一決高下。】

（每周逢一﹑三﹑五於《01體育》刊出）



做個負責任狗主，帶狗散步請注意：

1. 任何時候都必須繫好狗帶、主人拖實，切勿放繩

2. 必須替小狗做好防蟲工作

3. 帶備足夠的清理物品，以免小狗萬一便溺，要立刻清理

4. 帶備適合小狗的食物和食水，適時補充水份

5. 每隻小狗的能力、腳程不一樣，主人必須先審視路線是否適合

6. 隨時注意路面狀況，不少人會將單車踩上行人路，必須小心個人及寵物的安全

7. 天氣較熱時請避免讓小狗長時間行走，以免灼傷及中暑

一文睇清行路Fantasy推介城市散步路線

蛋叮第5輪行路Fantasy路線一覽。（01美術製圖）

西九文化區是疫情期間其中一個最受香港人歡迎的本地景點，除了有M+，還有幾片大草地，記得當時每逢假日，草地上都是滿滿的帳篷、野餐人潮，還有無數在踩單車、放風箏的大人和小孩，帶狗必須非常留神，不算十分盡興。

今次再訪西九，直接搭車來到的士站下車，一開始也有點擔心，因為外圍是滿滿的一車車的旅客，絡繹不絕。幸好入內後，便發現草地上遊人已比疫情時大減，似乎旅客的行程都集中在參觀故宮博物館和M+，草地和海濱雖有不少遊客，但也不算太多。

阿叮的毛長得好長了，是時候美容了。

阿叮每次來西九，落車後第一個造訪的位置，必然去大門這片在「自由空間」對面、最大的草地「解放」一下。從照片也可見，草地上遊人不多，比起疫情時簡直是兩個世界。當日天氣有點陰，但不算熱，也是適合散步的日子。

記得西九內除了設雙重閘門的「愛犬公園」外，在其他地方都必須為狗狗繫好牽繩，場內也會有工作人員勸籲。

蛋叮其他遛狗路線：

行路Fantasy｜屯赤浩和街草地帶狗散步 寵物不友善之城難覓路徑

行路Fantasy｜在屯門沿輕鐵軌遛狗 由Cafe午餐到藍地壁畫村打卡

蛋叮造訪的餐廳主要售賣熱狗。

在大草地散步一會，便移師到海濱前的餐廳吃午餐，戶外的位置可以帶狗，不過由於地上比較多食物殘渣，不建議讓寵物自己「落地」，蛋就將阿叮抱在大腿。餐廳主要賣熱狗，也可以加薯條、蕃薯條、薯蓉等配菜，頗受歡迎；也有很多遊人選擇買外賣，拿到草地享用。

另外，餐廳也有出售狗食品，不過阿叮近來腸胃不太好，就不讓他外食了，請各位寵主自行斟酌吧。

行路Fantasy介紹1｜步行既簡單又好處多 真正男女老幼做得到

行路Fantasy介紹2｜以步行決勝的遊戲 6+1個奇人異士參賽者簡介

有狗狗在坐遙控車，非常可愛。

吃飽後就出發，正式展開散步之旅，首先是沿着海濱長廊，前往西九的「寵物區」。

長廊上有不少遊人在踩單車，由於沒有單車徑和行人路之分，還是那一句，大家請務必小心寵物和自己的安全。

沿路很快會經過故宮博物館，這邊有不少較新的食肆，包括人氣Cafe，這邊遊人較多，但一過了故宮，很快又淡靜下來，不過「寵物區」被劃分在最遙遠的位置，我們需要一直走到底。

一路走入較窄的路，經過南九龍海水抽水站、西九項目辦公室、單車租借處等等，終於來到這個人跡罕至、像發配邊疆的「愛犬公園」。公園分為兩部份，第一個區域是石屎地，設有雙重閘門，我們造訪時尚有另一隻小狗和主人在內，這個區域不大，倒是有幾張枱椅，看情況安全，就解下了牽繩讓阿叮自己散步一會。

穿過了這個區，還有下一個比較大的「公園」——但感覺有點失望呢。

這個公園是一片大草地，但草地質素真的很差，跟西九文化區內其他草地完全沒辦法比較，不僅很多位置都禿了，是沙地，而且還有很多碎石，難怪根本沒人來，大家都寧願讓愛犬在西九其他草地散步吧。

這點真的要吐槽一下，西九內每一片草地都管理得十分好、很漂亮，偏偏是讓寵物使用的設施，就放在最遍遠的位置，也算了，而且很明顯看得出根本無心打理吧，閘門也出現了一點問題，難以上鎖，總括而言，感覺就是一片荒廢了的地方，完全不值得前來。

阿叮在海堤上留影，還是那句，記得牢牢捉實牽繩啊。

去完了這個令人失望的「愛犬公園」，就折返，沿海濱向M+的方向走。

老實說，雖然這段路沒什麼設施，但走累了就在堤岸處坐下休息，非常舒服，比起徒步出入浩和街實在好上太多倍。蛋始終認為，香港適合人寵一起散步、又交通便利的地方並不多，為了自己和愛犬着想，去西九這些熱門地點絕不會有錯的。

最後回到上車點，看到美食車在遊客光顧下生意好了很多，其中一輛是八珍甜醋，設計和食物都很吸引，不過蛋還沒消化完熱狗，就不吃了，同時間又開始下雨，就此結束今次的後疫情西九之旅，阿叮也要回家休息了。

阿叮一上車便迷迷糊糊地入睡了。

路線：西九藝術公園>自由空間>海濱長廊>西九寵物區>M+外圍

步數：6048

難度：1/5



行路Fantasy是什麼？



《01體育》編輯室對「Fantasy遊戲」總是有種執着，大至英超﹑歐聯﹑世界盃，小至國際泳聯Fantasy，也有同事參與其中。

「行路Fantasy」就是一個行路遊戲，用城市散步路線當成「陣容」一決勝負！7個同事7輪比賽，玩法大致與「英超Fantasy」相同，7輪總分最高者勝。



行路Fantasy第4輪賽果（01美術製圖）

更多今輪行路Fantasy路線：