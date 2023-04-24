行路Fantasy｜探索大埔河百年變遷　由古代工業村走到現代工業邨

這次的大埔散步路線帶大家漫步大埔河，先到上游的「古代大埔工業村」碗窰，參觀全港獨一無二的樊仙宮，行到現代的大埔工業邨，造訪大埔海濱公園及回歸塔。這條路線既有教育意義，又會行經公園遊樂設施，幾適合親子旅行。



幾乎每次在大埔散步都會遇上貓咪，這次在海濱公園的路上見到一隻午睡貓。

【「行路Fantasy」是一個行路遊戲，7個同事7輪比賽，用城市散步路線一決高下。】

（逢每周一﹑三﹑五於《01體育》刊出）



咖哩山行路Fantasy第五輪路線簡介。（01美術製圖）

先探大埔河上游 藍橋鄉郊景致

來到第五輪的「行路Fantasy」，繼續專注行大埔。既然行過林村河，不能不走一次大埔河，順道介紹碗窰。大家可以在大埔墟港鐵站乘搭專線小巴23K，坐到總站新屋家下車。走分岔馬路，行至盡頭，先尋大埔河的上游。

一文睇清行路Fantasy推介城市散步路線

搭小巴到新屋家落車。

咖喱山上4條大埔散步路線：

「小白鷺」賞鬱金香免逼車 吐露港海岸的輕鬆旅程

尋找「林村河港鐵站」 全走大埔之源見證時代變遷

輕鬆串遊大埔美食老字號 街坊帶路尋找大埔好味道

大埔墟太和地名與命運逆轉 一條路線兩段鬥爭歷史

大埔河水源來自四方山、燕岩頂及草山北麓諸澗，包括燕岩溪、打鐵屻坑。諸澗匯集谷中，形成大埔河。在新屋家之上，大埔河仍是天然溪流，但打後的河道就變得人工化。沿河岸村徑走，間中一邊無路，便要穿梭藍色鐵橋，至對岸續走。大埔河上游有多條藍色鐵橋，建得非常密，行幾步又有一條。

一條又一條藍色鐵橋橫跨大埔河上游。

+ 1

參觀碗窰展覽 了解古代大埔工業村

及至兩岸無路，便覓徑入村，途經一間可愛的「熊貓屋」，跨過一條大埔河的小支流，行到碗窰路。沿馬路落斜，留意左邊路口，在避雨亭旁有指示牌，跟牌上斜，往碗窰展覽方向走。穿過停車場及空地，抵達由村校課室改建而成的碗窰展覽，內裏有展板介紹碗窰歷史，並展示出土的青花瓷器。展覽場館內有冷氣，夏天散步的話，確是個不錯的中途站。

走進碗窰展覽，了解大埔歷史。

碗窰位於大埔南面，自明朝起，文、謝兩族人就在這裏經營窰場，生產青花瓷器，可說是大埔最古老的工業村！碗窰位置得天獨厚，山崗上蘊藏豐富的優質瓷土，樹木茂盛，不缺燃料，又有河道穿谷而下，可借助水力，建立水碓作坊。碗窰臨近大埔海，水路交通便利，亦助產品外銷。

香港工業的命運總是與內地發展息息相關。1662，清朝康熙頒令遷界，所有沿海居民內遷，令碗窰的瓷器生產突然停頓。及後朝廷復界，僅文氏族人回到碗窰，窰場仍然荒廢。1674年，來自廣東長樂的馬氏族人南遷，向文氏購入窰場，恢復瓷器生產，而且發展起來，十分興旺，產業頗具規模。

可是，清末民初，碗窰的工業衰落，因為廣東省沿岸各地的窰場出產到大量質優價廉的瓷器，並可透過水路運輸來港，令碗窰的瓷器無法競爭。到上世紀30年代，碗窰窰場停產，大埔最早期的工業村走進歷史之中。

位於碗窰的古蹟樊仙宮。

碗窰展覽旁有座樊仙宮，是香港唯一供奉樊大仙師的廟宇。相傳樊仙是發明燒造陶瓷的祖師，當年馬氏族人收購文氏窰場後，將樊仙請到此地坐鎮。沿樊仙宮旁的樓梯上去，可以參觀牛碾遺址。當年村民通常利用水牛之力，透過牛碾將瓷石碾成粉末。

行路Fantasy介紹1｜步行既簡單又好處多 真正男女老幼做得到

行路Fantasy介紹2｜以步行決勝的遊戲 6+1個奇人異士參賽者簡介

碗窰的牛碾遺址。

在碗窰的馬氏宗祠後，有片叢林被鐵絲網環繞，前面有塊鐵牌，指內裏是古窰遺址，在1983年被列為法定古蹟。不過，從鐵絲網外看，什麼都看不見。了解過碗窰歷史後，沿村徑回到碗窰路，續往大埔河下游行去。

路經一間充滿特色的村屋，鐵閘上有一個用舊牙刷砌成的孔雀圖案。

沿大埔河畔走 經運頭塘邨看鷺鳥

經過吐露港公路橋底，大埔河在馬窩山前轉向，原本由南至北，突然流向轉東北。沿河岸走，逐步離開鄉郊，進入市區，途經景雅苑及運頭塘邨。在海水倒灌之下，這段河道小魚成群結隊，成為鷺鳥覓食之地。

大埔河離開鄉村，流往城市。

鷺鳥在大埔河覓食。

經過火車橋底，大埔河再變為向北流。在大埔新市鎮發展前，大埔河從這裏流進大埔海，但在大規模的填海後，大埔河被引接到林村河，再由林村河流入吐露港。行過王肇枝中學，走到廣福邨，便到兩河交匯之處。

+ 1

漫步海濱公園 走在現代工業邨邊緣

本身計劃這次旅程以廣福為終點，但想到剛才行過古代大埔工業村，不如「加碼」行到現代的大埔工業邨！過橋橫過林村河，登上完善公園的特色瞭望台，縱居高臨下，也望不到工業邨。故此，走進大埔海濱公園，路過回歸塔，行到吐露港海濱。

完善公園的瞭望台。

+ 1

遠眺東方報業集團大樓，近觀南華早報的廠房，還有中華媒氣公司廠房那密密麻麻的煙囪。大埔工業邨在1975年興建，1978年落成，前年易名為大埔創新園，但舊名叫了幾十年，大部分大埔人還是稱呼它為工業邨。

《南華早報》的廠房。

繞海濱公園走一圈，回到富善邨，完結這次散步之旅。富善邨有巴士總站，有巴士前往荃灣及九龍城，另有港鐵接駁巴士K17前往大埔墟站。

以富善邨為終點。

今次的路線圖，全走大埔河，之後再行到海濱公園，以富善邨為終點。

路線：新屋家 > 沙埔仔 > 碗窰展覽 > 樊仙宮 > 碗窰遺址 > 景雅苑 > 運頭塘邨 > 南運路 > 廣福邨 > 完善公園 > 海濱公園 > 富善邨

時間：約2小時

步數：9,718

難度：2/5

時間/天氣：中午時份、陰天



更多數據：

平均溫度：30度

燃燒卡路里：620大卡

平均心率：114/每分鐘



數據由Garmin fenix 6 ASIA Sapphire紀錄

行路Fantasy是什麼？



《01體育》編輯室對「Fantasy遊戲」總是有種執着，大至英超﹑歐聯﹑世界盃，小至國際泳聯Fantasy，也有同事參與其中。

「行路Fantasy」就是一個行路遊戲，用城市散步路線當成「陣容」一決勝負！7個同事7輪比賽，玩法大致與「英超Fantasy」相同，7輪總分最高者勝。



行路Fantasy第4輪賽果（01美術製圖）

更多行路Fantasy推介路線：