全港體質調查｜三成人中央肥胖倡優質健行　一小時午飯健步推介

「全港社區體質調查」收集了8419個有效調查樣本，發現26.6%成年男性及34.3%成年女性屬於中央肥胖，53.8%成年人的體能活動量不達世衛建議標準。

有趣的是，總結各個年齡層的體能活動量不足族群，他們都喜歡步行、跑步、瑜伽及伸展運動，然而「缺乏時間」、「疲倦」、「懶惰」都是成年調查對象欠缺運動的主要障礙。要把握時間開始減肥，必須將運動融入日常生活，以下健步路線最適合上班族午飯時間散步鬆一鬆，可說是零門檻之選。



「全港社區體質調查」由社區事務委員會督導、康文署統籌，已經第三次舉行。今次調查的數據收集時間為2021年7月至2022年12月，共取樣9326個，最終有8419個樣本納入分析。

樣本分為三個年齡層：7至11歲兒童、12至16歲青少年及17至79歲成年人。根據世界建議，成年男性及成年女性的BMI，若分別達到25至29.9，即屬肥胖；在今次調查中，29.3%成年男性及19.3%成年女性屬於肥胖。至於中央肥胖，即男性腰圍為90公分（約35吋）及女性腰圍為80公分（約31吋），分別有26.6%男性及34.3%女性不達標。

體能活動量不足的成年人（即每星期累積150分鐘中等或以上強度之體能活動），男性及女性合計達53.8%，「欠缺時間」、「疲倦」及「懶惰」皆為主要障礙。調查小組總結整個研究結果，發現三個年齡之層體能活動不足族群，其實都喜歡步行、跑步、瑜伽及伸展，是以小組建議有關方面推行優質健行計劃、身心伸展課程及跑步課程，鼓勵各個階層人士參與運動。

成年人中央肥胖十分常見，尤其辦公室一族每天「坐多過行」，多關注自身健康想開始運動，卻覺得欠缺時間，不妨由最基本開始，將步行成為午飯時間的習慣，以下推介幾條位於市區甚至上班熱點的步行路線，距離和難度皆可因應時間及體能水平自行調節，循序漸進慢慢培養運動習慣。

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