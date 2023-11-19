港珠澳半馬2023｜陳家豪港隊生涯最終戰　戰友相伴留下遺憾美

「跑到一半就心想，港隊生涯仲有十公里就完，最後一公里就想做好動作衝返終點。」

周日（19日）早上的港珠澳大橋香港段半馬拉松，陳家豪在港珠澳大橋東亞錦標賽以1小時18分48秒衝線，在兩名「徒弟」兼港將迎接下完成港隊生涯最後一戰。



首屆港珠澳大橋香港段半馬拉松今早舉行，是首個在港珠澳大橋舉辦的半馬拉松比賽，同場亦是第一屆東亞半馬錦標賽，港將陳家豪與三名徒弟「三代同堂」出戰，最終莊司暘與張耀樑分別以1小時09分31秒和1小時11分12秒，分列東亞錦男子組第20和22名；陳家豪則排第48。

左起：陳家豪、莊司暘、張耀樑。（鄭子峰攝）

相隔7年再代表港隊作賽，39歲的陳家豪倍感珍惜，起跑前特意着記者拍下「三代同堂」照留念。他賽前強調狀態和準備不足，仍以18分03秒完成首5公里，最終以1小時18分48秒衝線。莊司暘與張耀樑先後衝線後在終點守候他，前者坦言早前受傷練習量不足，「能完成已好開心」，賽道亦沒預期般斜，惟半程體力開始下降，逆風下有點吃力。

家豪在二人見證下完成港隊最後一戰，他坦言不滿意時間，「滿意徒弟時間多點，自己時間不是很理想」。每跑完一公里，意味再拉近港隊生涯終點，「都有不捨得，跑到一半就心想港隊生涯還有十公里就完結，最後一公里就想做好動作衝返終點。」他感慨道。

陳家豪（左）賽後與太太姚潔貞（右）一同受訪。（鄭子峰攝）

惟他在沿途仍有戰友相伴，不只是與紀嘉文起跑、尾段還遇上曾一起練跑的夥伴魏賡，還有他每次長跑賽後訪問必提到的太太姚潔貞，「潔貞一直在後面一路追住我，都不敢怠慢。終點又有隊友等我返嚟，我又等返女徒弟（曾曉彤）。」他笑言跑到轉折點時分心幫學生計分段時間，「又要幫自己又要幫學生，好忙呀。」

衝線一刻，港隊生涯落幕，留下「遺憾美」的最後印記，「不能夠跑到好好成績，但已經盡力，沒有事情是完美的，這樣才能留下更深刻回憶。」