港珠澳半馬｜陳家豪不捨港隊生涯終章　莊司暘首主場披甲冀破PB

港珠澳大橋首辦長跑賽事，周日（19日）舉行的中國銀行香港港珠澳大橋香港段半馬拉松，同場亦是第一屆東亞半馬錦標賽，39歲港將陳家豪將率領學生張耀樑、莊司暘、湯樂榆和曾曉彤（Candy）出戰，他自言大有機會是最後一次代表港隊，既期待與學生並肩作戰，同時不捨比賽那麼快到來後完結。



賽會今日（17日）在香港國際機場麗豪航天城酒店舉行賽前記者會，來自8個國家的18位特邀跑手首次亮相，同場還有久別港隊的長跑好手陳家豪，其餘4名港將均是他的學生，他在台上分享時笑指是「三代同堂」。

久別港隊的陳家豪（長髮者）期待與4名學生並肩上陣。（廖雁雄攝）

陳家豪久未為港披甲，直言收到消息感「好Amazing」，「沒想過還能代表香港，以為港隊生涯已尾聲。」他坦言得知能與4名學生出戰後期待已久，一向風趣的他更以球星美斯作例：「感覺是世界盃見到美斯和其隊友，美斯高峰時隊友仍好細個，到踢到現在差不多退役，大家就變隊友。」

家豪把手輕放在嬌小的Candy頭上續說：「剛教她是中學生，到大學畢業再一齊比賽，對我運動員生涯來說是頗完美落幕，原以為香港隊運動員生涯完了，但突然畀多個機會與他們一齊做（跑）多次，好開心。」

Candy亦期待與家豪同場作賽，首披港隊戰衣的她認為天氣轉涼、濕度低有利跑手發揮，也期望能突破個人最佳時間（PB）。

港珠澳半馬周日上演，同場亦舉行東亞半馬錦標賽。（廖雁雄攝）

莊司暘第三度代表港隊，卻是首次在主場作賽，期望能在主場刷新個人最佳時間。（葉詩敏攝）

同場的莊司暘剛完成雲南高原訓練，指為突破個人最佳時間（Personal Best，PB）打下強心針。今次是他繼年初大邱馬拉松和成都世大運後，第三度代表港隊，首在主場披起港甲，他坦言別具意義：「在自己練習和成長地方跑，多了一份使命感，想在家人朋友面前跑好一點，也跟他們說有直播，這也令自己更想跑得好。」

問到可會有什麼想傳承予學生們，家豪笑言：「正正我可以站在這裏，23年前第一次代表香港，經歷傷患、高高低低仍然堅持跑步，對他們傳承的就是堅持。」

田總冀成大灣區全馬賽事

港珠澳大橋首辦長跑半馬賽事，田總主席關祺稱希望港珠澳半馬能成為年度體育盛事，並積極促成大灣區全馬路段：「有一定挑戰性，會再同政府協商，與兩個地方體育總會都有商談，當局都有這個願景，成為大灣區代表性賽事，也要看三地政府取向，因為過境涉及問題更多。」