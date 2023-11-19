港珠澳半馬2023｜周潤發首次挑戰半馬拉松　2小時27分56秒完賽

港珠澳大橋香港段半馬拉松今（19日）早舉行，藝人周潤發首次參加半馬比賽，以2小時27分56秒衝線。



港珠澳半馬以大橋香港口岸，沿大橋跑至香港段約10.5公里處折返，其後再跑回香港口岸終點衝線。一如以往，周潤發身穿黑色跑衫跑褲參賽，順利完成約21公里的賽道，跑畢人生首場半馬拉松。

68歲的周潤發之前未正式參加過半馬的比賽，他近年曾跑過10公里，順利完賽。去年12月，周潤發到粉嶺參加香港越野錦標賽，以56分39秒衝線，在男子先進組41名跑手中排第37。

周潤發去年底完成香港越野錦標賽，少不了被跑手圍住合照。（香港田徑總會facebook）

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在今年2月的渣打香港馬拉松，周潤發出戰10公里，以大會時間1小時3分57秒完成，而個人晶片時間為58分58秒。當時賽後被問到會否考慮轉戰半馬，他答「遲幾年先，等我大啲先，而家仲細」，但一年不到，他就挑戰賽道長約21公里的半馬比賽。

今年2月的渣打馬拉松，周潤發完成10公里賽事。（高詩琦攝）

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周潤發上月出席釜山國際電影節，他表示放下演藝生涯，60歲後開始跑步。他當時說：「我人生中的第一部分完結。60歲之後，我開始跑馬拉松7年。我過去的故事是電影，現在的是馬拉松。」