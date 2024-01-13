馬拉松跑手故事｜女強人　好爸爸　登六跑手　各懷動力跑下去

在Skechers馬拉松訓練班裏，跑友們逢星期二和星期四跟隨教練徐志堅，他們跑齡不一、步伐各異，但每人心中都有一個堅持跑下去的理由，他希望透過長跑成為子女的榜樣，她重新審視人生方知健康的重要，他年過六十但仍懷着一個Sub 4夢……

1月21日的香港馬拉松，他們穿起跑鞋踏上賽道，一起為目標而戰。



Brian：我61歲了，挑戰一下自己的體能

Brian：「我知道Sub 4不算什麼，比我跑得快的『登六』跑手大有人在，但給自己一個Sub 4的目標，也是對體能的一次試煉吧！」（公關提供）

Brian談跑步，總是充滿笑聲。這位因為痛心父親患病、又暗忖生怕他日成為子女負擔而起跑的爸爸，由十年前每朝早上6時就落街練跑30分鐘，到十年後孩子已成長獨立，61歲的他，穿起跑鞋，不再只是輕抒步頭，一個Sub 4的全馬，是他的心願。

「十年前開始跑步，也說不上正式跑。那時候家父患病，我做仔，幫不上什麼；但想深一層，我自己都有仔女，如果我有事，他們怎麼辦？作為爸爸，除了供書教學，也想陪伴他們成長，將來仔大女大，他們叫我去玩，我也不想撐住拐杖吧！於是，十年前開始，我每隔一日就落街跑，跑完就湊仔女上學、自己上班。朝早6點，真的很早，但身邊最值得我去付出的人，就是我跑步的最大動力。

以前落街跑半個鐘，跑着跑着就會想，可否跑到一個鐘？一個鐘跑到8公里，又可否跑到10公里？一個鐘跑到10公里，又可否2小時內跑半馬？跑到了，又可否跑一個4小時內的全馬？

2017年，我開始報名參加比賽，看着願望一個個達成，就只差一隻Sub 4的全馬。我今年61歲，自己知自己事，肌肉一定會慢慢流失，所以想把握今年的賽事向Sub 4邁進。我知道Sub 4不算什麼，比我跑得快的『登六』跑手大有人在，但人總是好勝的，給自己一個Sub 4的目標，也是對體能的一次試煉吧！」

Brian Tse

跑齡：10年

全馬次數：3次

全馬最佳時間：4小時04分



Brian雖然年屆六十一，但在長跑路上不斷挑戰。（公關提供）

Penny：想告訴她，做人必須付出努力

Penny：「我想告訴囡囡，爸爸雖然不是跑得最快那個，但我們追求的不是第一名，而是做人必須付出努力，朝着目標進發而艱苦訓練。」（公關提供）

中學時代在陸運會跑過1500米後，Penny直到十四年前女兒出生後，才再次踏上跑道，但跑的不再是中距離賽事，卻是42.195公里的馬拉松。由香港跑到日本、由日本跑到柏林，Penny追求的不只是成績，更希望透過跑步成為孩子的榜樣。

「如果要說我的跑步根源，就是中學時代的中距離跑。那時跑校隊，但沒有專職教練，跑校際都是最尾幾名；後來開始工作，十幾年都沒再跑，直到女兒出世，三十幾歲人，不如開始長跑？我想告訴囡囡，爸爸雖然不是跑得最快那個，但我們追求的不是第一名、第二名，而是做人必須付出努力，朝着目標進發而艱苦訓練的過程，才是人生真諦。

我的跑步歷程由半馬開始。坦白說最初真的有點悶，但可能因為我的工作要經常思考（編按：Penny從事廣告行業），跑步正正讓我可以放空，或者有時『度橋』導致『腦閉塞』，跑個步又忽然爆出靈感。漸漸感受到跑步的樂趣，我開始挑戰馬拉松，第一隻馬就是2014年的大阪馬拉松，之後跑過金澤、京都、靜岡、鹿兒島、姬路、東京，去年更到歐洲跑了柏林馬拉松。每次到海外比賽，我都會著一件印了家人合照的戰衣落場，感覺就像跟他們一起比賽，回想起來也滿有回憶。

六大馬拉松之中，我也想挑戰波士頓。碰巧踏入45歲，波士頓標準比40至44歲組別慢了10分鐘（BQ 3小時20分），向着目標嘗試，努力了，總會進步的！」

Penny Cheng

跑齡：15年

全馬次數：15次

全馬最佳時間：3小時32分



Penny期望達到波士頓馬拉松的標準。（公關提供）

Rachel：能夠再跑步，快慢已經不重要

Rachel：「我現在仍然不是一個快的跑者，但因為曾經無法跑步，連行路都困難，能夠跑步已經是一種福氣。」（公關提供）

Rachel跑步的初衷與大部分人一樣，都是為了減肥與減壓。不過工作壓力加上缺乏休息，身體終於不堪重負，慢跑途中曾經「咳出血」，求醫後發現患上肺炎。Rachel曾經暫擱重擔讓身體休息，如今再次穿起跑鞋，重新找到人生的意義。

「2018年尾開始，我的身體狀況大跌，經常出入醫院，中、西醫都看過，但一直沒有好轉。我認為是工作壓力導致，只好遞信請辭，幸得公司諒解挽留，讓我獲得多一點休息時間，在醫生的指示下慢慢恢復。身體最差的時候，即使走路都會氣喘，肺部功能很差。2022年末，身體終於開始好轉，在2023看到有馬拉松課程時，便想挑戰自己，看看身體是否真的康復。

我現在仍然不是一個快的跑者，但因為曾經無法跑步，連行路都困難，能夠跑步已經是一種福氣。我意識到以前有很多事都看錯了，原來健康才是最重要。

香港這個地方實在太容易令人充滿壓力，我發現自己以前太專注工作，忽略健康，所以現在能夠再次跑步，對我來說，快慢已經不重要。

今次參加馬拉松，我給自己的目標是5小時內，後來在其他跑友的鼓勵下改成4小時30分。對很多人來說這是一個很慢的成績，但如果最終能不做『步兵』情況下完成的話，已讓我很開心，這是我今次挑戰自己的目標。」

Rachel Chan

跑齡：6年

全馬次數：6次

全馬最佳時間：4小時42分



Rachel感恩自己能夠再次跑步。（公關提供）

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