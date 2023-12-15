跑鞋推薦2023｜Skechers兩大旗艦型號新跑鞋 專項訓練必備
Skechers自10月起聯同本地長跑好手徐志堅舉辨馬拉松訓練計劃，協助跑友為各大長跑賽事備戰。一共14星期的課堂裏，徐志堅由淺入深安排不同訓練內容，包括入門輕鬆跑、累積里數的長課及提升速度的間歇跑和短距離衝刺。
要應付不同強度、衝度和距離的練習，自然不能一雙跑鞋走天涯。Skechers的GO RUN MaxRoad 6及GO RUN SPEED BEAST，分別是品牌的旗艦型號慢跑鞋與競速跑鞋，全方位照顧跑友需要。
長距離之選：GO RUN MaxRoad 6
GO RUN MaxRoad 6是Skechers的旗艦慢跑鞋。品牌於上一代為這個型號大革新（詳情按此），加入碳纖維板。來到第6代，當然沿用這項重點設計，前掌位置依然內置碳纖維H形板；緩震中底採用HYPER BURST ICE，結合兩種不同密度的物料，以標準密度的HYPER BURST製作外圍，包裹密度較低亦較柔韌的核心，既提供緩震，亦保持輕巧回彈。
鞋面以輕盈充透氣的工程網布製作，鞋舌更是大孔洞布料，在普遍暖和的香港冬天長時間訓練，仍不怕「儲汗」。品牌亦特地於鞋領口、後跟和鞋舌內側加厚內襯，令跑鞋更加舒適。
【Skechers馬拉松訓練計劃上課情況】
【Skechers GO RUN MaxRoad 6細節，按圖一覽】
GO RUN MaxRoad 6 SPEC
重量：309克（男裝US 9）；241克（女裝US 7）
中底厚度：後跟40毫米/前掌34毫米
前後掌落差：6毫米
定位：長距離練習（20至40公里）
【跑鞋推薦2023】Skechers GO RUN MaxRoad 6各種配色：
速度發揮：GO RUN SPEED BEAST
若想找一雙用以應付速度訓練、甚至於比賽爭取佳績的跑鞋，GO RUN SPEED BEAST正是為速度而生。
跑鞋的前後掌落差僅4毫米，中底前掌位置內藏H形碳纖維板，配合回彈力強的中底TPU發泡棉物料HYPER BURST PRO，加上HYPER ARC設計有助能量過渡更平穩，令SPEED BEAST以強大推進力幫助跑友發揮速度。
外底方面，SPEED BEAST與MaxRoad 6同樣使用美國輪胎橡膠Goodyear製作鞋底，抓地能力毋庸置疑，SPEED BEAST更有多方向刻紋，快跑時候更加「咬地」。
值得一提的是，SPEED BEAST與MaxRoad 6均設有專利Skechers Arch Fit®進階跑鞋專屬版本鞋墊，獲足科醫生認可，保護跑友腳掌健康。
【Skechers馬拉松訓練計劃上課情況】
【Skechers GO RUN SPEED BEAST細節，按圖一覽】
GO RUN SPEED BEAST SPEC
重量：249克（男裝US 9）；193克（女裝US 7）
中底厚度：後跟40毫米/前掌36毫米
前後掌落差：4毫米
定位：速度訓練或比賽
同場加映：
除了跑鞋，Skechers亦有以彈性快乾物料GO DRI®物料製成的Comfort Sports運動上衣及短褲。
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