跑鞋推薦2023｜Skechers兩大旗艦型號新跑鞋　專項訓練必備

Skechers自10月起聯同本地長跑好手徐志堅舉辨馬拉松訓練計劃，協助跑友為各大長跑賽事備戰。一共14星期的課堂裏，徐志堅由淺入深安排不同訓練內容，包括入門輕鬆跑、累積里數的長課及提升速度的間歇跑和短距離衝刺。

要應付不同強度、衝度和距離的練習，自然不能一雙跑鞋走天涯。Skechers的GO RUN MaxRoad 6及GO RUN SPEED BEAST，分別是品牌的旗艦型號慢跑鞋與競速跑鞋，全方位照顧跑友需要。



長距離之選：GO RUN MaxRoad 6

【跑鞋推薦2023】Skechers GO RUN MaxRoad 6。（公關提供）

GO RUN MaxRoad 6是Skechers的旗艦慢跑鞋。品牌於上一代為這個型號大革新（詳情按此），加入碳纖維板。來到第6代，當然沿用這項重點設計，前掌位置依然內置碳纖維H形板；緩震中底採用HYPER BURST ICE，結合兩種不同密度的物料，以標準密度的HYPER BURST製作外圍，包裹密度較低亦較柔韌的核心，既提供緩震，亦保持輕巧回彈。

鞋面以輕盈充透氣的工程網布製作，鞋舌更是大孔洞布料，在普遍暖和的香港冬天長時間訓練，仍不怕「儲汗」。品牌亦特地於鞋領口、後跟和鞋舌內側加厚內襯，令跑鞋更加舒適。

【跑鞋推薦2023】跑友在訓練班裏穿著Skechers GO RUN MaxRoad 6。（公關提供）

【Skechers馬拉松訓練計劃上課情況】

【跑鞋推薦2023】Skechers GO RUN MaxRoad 6。（公關提供）

【Skechers GO RUN MaxRoad 6細節，按圖一覽】

GO RUN MaxRoad 6 SPEC

重量：309克（男裝US 9）；241克（女裝US 7）

中底厚度：後跟40毫米/前掌34毫米

前後掌落差：6毫米

定位：長距離練習（20至40公里）



【跑鞋推薦2023】Skechers GO RUN MaxRoad 6各種配色：

速度發揮：GO RUN SPEED BEAST

【跑鞋推薦2023】Skechers GO RUN SPEED BEAST。（公關提供）

若想找一雙用以應付速度訓練、甚至於比賽爭取佳績的跑鞋，GO RUN SPEED BEAST正是為速度而生。

跑鞋的前後掌落差僅4毫米，中底前掌位置內藏H形碳纖維板，配合回彈力強的中底TPU發泡棉物料HYPER BURST PRO，加上HYPER ARC設計有助能量過渡更平穩，令SPEED BEAST以強大推進力幫助跑友發揮速度。

外底方面，SPEED BEAST與MaxRoad 6同樣使用美國輪胎橡膠Goodyear製作鞋底，抓地能力毋庸置疑，SPEED BEAST更有多方向刻紋，快跑時候更加「咬地」。

值得一提的是，SPEED BEAST與MaxRoad 6均設有專利Skechers Arch Fit®進階跑鞋專屬版本鞋墊，獲足科醫生認可，保護跑友腳掌健康。

【跑鞋推薦2023】跑友在訓練班裏穿著Skechers GO RUN SPEED BEAST。（公關提供）

【Skechers馬拉松訓練計劃上課情況】

【跑鞋推薦2023】Skechers GO RUN SPEED BEAST。（公關提供）

【Skechers GO RUN SPEED BEAST細節，按圖一覽】

GO RUN SPEED BEAST SPEC

重量：249克（男裝US 9）；193克（女裝US 7）

中底厚度：後跟40毫米/前掌36毫米

前後掌落差：4毫米

定位：速度訓練或比賽



同場加映：

除了跑鞋，Skechers亦有以彈性快乾物料GO DRI®物料製成的Comfort Sports運動上衣及短褲。

Skechers以彈性快乾物料GO DRI®物料製成的Comfort Sports運動上衣及短褲。（公關提供）

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