跑步｜從朝九晚六踏出第一步改變自己　慢跑中探索風景與快樂

「在跑步中所經歷的，都能得到相應的回報。」朝九晚六的辦公室生活，是跑步女生Jade和大部份香港人的寫照，生活只有上班、下班，沒有什麼日常興趣，「悶悶地在家睡覺，全無運動習慣」。

原來，改變自己不怎麼困難。海闊天空，就從穿起跑鞋，踏出第一步開始。

攝影：梁鵬威



跑步令Jade改變生活、改變人生。（梁鵬威攝）

初次見Jade，她給筆者的印象不同於電視廣告上的長跑健將，她斯斯文文、笑容親和，共同特質大概是健康膚色，還有一點自信與開朗。

這種氣息或許來自於她透過跑步改變自己。聊起Jade跑步前後的最大分別，在她身旁的男友Hin笑說，她以前身形是現在的「一個半」，但最大改變其實是性格：「現在的她意志力十足，而且充滿自信，以前不常說話，比較靜。」

Jade男友表示，她跑步後性格是最大轉變。（梁鵬威攝）

雖然從現在健康的體態上難以看出，不過Jade也承認自己以前是個「肥妹」：「印象最深刻的是一個移民去英國的朋友，她在Instagram看到我的照片說我變了很多，『點解突然好似瘦咗咁多』。」Jade的社交網站大多上載跑步照片，運動已成為她的生活主調，這個習慣亦感染不少身邊人。「朋友說在英國好悶，我分享一些跑步經驗和經歷，她也開始跑步。」

Jade表示自己以前也是個「肥妹」。（梁鵬威攝）

Jade從2017年接觸跑步後，生活來個大逆轉，以前沉悶乏味，跑步後便不斷想要突破自己：「由一開始1小時跑5公里，到8公里、10公里，慢慢開始跑，之後跟教練正規練習，更有突破。」從前的她每天放工回家無所事事，現在忙着訓練，更踴躍參加各項越野跑及路跑比賽。

Jade接觸跑步後，不斷想突破自己。（梁鵬威攝）

Jade曾經為無法進步而困擾，更操之過急而受傷。（梁鵬威攝）

跑步是Jade的最大興趣。但從當初接觸這項運動到漸漸進步，她不久後就遇上瓶頸，感覺自己已到極限，無法突破。「練跑時見到其他跑友跑得很快，然後知道有跑步比賽這回事，我非常羨慕其他跑步『快腳』，但同時十分困擾，想進步卻沒有方法。」

鬥心促使Jade求進，也令她遇到跑步生涯一個重大挫折。她在2021年跟隨教練系統地訓練後，雄心壯志想在10公里計時跑（Time Trial）中測試自己，她覺得自己可以再跑快一點，每次練習一味追求更好表現，「覺得練習都要出夠100%力先滿足」，「再進取啲、跑快啲，下次進步就會大啲」，結果在10公里計時跑之前弄傷小腿，脛骨及比目魚肌嚴重發炎，後者更有輕微撕裂，醫生提醒她再繼續跑的話便會壓力性骨折，「經過這次教訓，我學懂更多跑步訓練知識，聽從教練建議，了解自身能力水平」。

過度地追求成績上的「快」，讓Jade幾乎遭受重傷。（梁鵬威攝）

Jade回想當初對跑步一無所知，「著對出街嘅鞋就去跑，心口得個勇字」，但同樣熱愛跑步的男友教會她如何訓練，以及選擇合適的跑鞋。她說：「一雙合適的跑鞋是跑友的好幫手，最重要是貼合腳形，以我為例，我不能穿太軟身的跑鞋，實淨一點的較適合我。」

穿上一對適合的慢跑鞋，踏出屬於自己的第一步。（梁鵬威攝）

一雙鞋子令Jade跑出另一片天，她既喜歡越野跑那種尋幽探秘的感覺，亦愛路跑令她重新發掘熟悉的城市，尤其在她受傷後，只能保持慢跑，「慢下來」反而感受到一些不一樣的風景。

「有一次我們在土瓜灣附近玩城市定向，在天后古廟旁邊有一家很舊很舊的老舖，好像是做紙的。平時沒有留意，亦沒想過社區裏有這樣的一家商店。那次之後，原來路跑讓我發現土瓜灣附近的巷仔與舊舖。」讓Jade印象深刻的，還有吐露港公路風景的「轉變」：「我未跑步時，經過吐露港總見到很多人跑步，但不理解他們在做什麼，直至我都跑步了，終於理解他們在做什麼，也感受到跑步人的快樂。」

放慢節奏在城市路跑，讓Jade看到一些平常不會留意到的風景。（梁鵬威攝）

不論是路跑、越野跑，還是10公里、半馬或全馬，跑步的過程從來都不是盲目求「快」。從接觸跑步到現在已接近7年，Jade的外形、性格及生活，也是一點一滴地改變，就像她受傷的經歷一樣，欲速則不達。

她坦言從家中踏出第一步並不容易，因為知道跑步過程中會有很多困難和挑戰，包括疲勞、肌肉痠痛、身體不適、甚至是天氣不好，但養成跑步習慣後得着不少：「起碼瘦返啲，人自然會自信啲，同埋健康咗。」訪問中，她總是一臉陽光笑容，很難想像她從前經常「宅」在家中。

我們做運動，不是要跟其他人競爭，Jade提到路跑能通過系統訓練不斷挑戰自己、突破自己，但重點是讓她感受到個人成長。若不是追求「快」，即使做個稍「慢」的跑者，又有何不可？

欲速則不達，道理雖簡單，知易卻行難。（梁鵬威攝）

adidas最新推出SUPERNOVA系列，除了屢獲殊榮的SUPERNOVA RISE，亦推出全新型號SUPERNOVA STRIDE。兩個型號均使用重新設計的超輕泡棉Dreamstrike+，舒適度及緩震性能都得以提升。

