長者醫療保險2026｜自願醫保6優點　60/70/80歲都買得？保費幾錢?

長者醫療保險2026｜自願醫保｜長者身體少不免會出現小毛病。政府近年推出可扣稅的自願醫保計劃（VHIS），即使年屆80歲都可以投保，小手術、甚至癌症都可以索償，更可以用來扣稅！《香港01》01金齡頻道今次拆解長者投保的6大優點，當中包括子女如何透過幫父母購買自願醫保來扣稅！



年齡漸長，身體不免會有病痛。(AI生成圖片）

什麼是自願醫保計劃？

自願醫保計劃是由香港政府醫務衞生局於2019年4月推出的政策，旨在提升個人醫保的質素及減輕公立醫院的負擔。自願醫保有政府為市民把關，不單可以續保到100歲，即使患上重病，保險公司都不能拒絕續保，亦不能因曾經索償而增加保費，每位受保人更有高達$8,000的扣稅上限。

長者自願醫保6大優點｜保證續保至100歲／未知已有疾病都有得賠

長者自願醫保優點【1】80歲都可以投保

傳統醫療保險對長者投保的門檻極高、保障限制極多，根據投委會所指，大部分醫療保險的投保年齡上限為65歲 ，但也按不同保險公司規例而定。而參與自願醫保計劃的保險公司，則必須考慮高達80歲人士的投保申請！

一般情況下，投保前只需要如實填寫「健康申報表」，申報健康狀況即可投保。當投保人年齡超過65歲，或過去有複雜病歷（例如曾經做大手術、有心血管疾病等），保險公司才有機會要求進行進一步的身體檢查。除非投保自願醫保的「靈活計劃」，由於保險公司提供的保障額較高，投保人才需要基本驗身。

長者自願醫保例子：75歲買醫保要幾錢？

很多人以為到了70幾歲才買醫保，保費一定會貴到無法負擔。我們以75歲非吸煙男性投保自願醫保標準計劃為例，為大家拆解真實開支！

【保費格價表】75歲男性非吸煙者——投保標準計劃 全年總保費 平均每月 保險公司A $11,484 $957 保險公司B $12,056 $1,004.6 保險公司C $12,095 $1,007.9 註：實際保費視乎各大保險公司最新報價而定。部分保險公司若選擇按月分期繳交，會收取額外附加費。

從上述對比可見，即使是保障條款完全相同的標準計劃，不同公司的定價可以相差近千元。如果想比較自願醫保標準保費、標準計劃及靈活計劃的保單內容，可以到自願醫保計劃網站查看：https://www.vhis.gov.hk/tc/consumer_corner/plan-search.html

網站可以透過簡單資料計算保費支出。（網站截圖）

長者自願醫保優點【2】可續保至100歲／無索償折扣

市面上大部分醫療保險都是按年續保，如果在保障年度曾經索償，部分保單條款會容許保險公司拒絕續保。但在自願醫保計劃下，即使受保人健康狀況改變，或曾因健康問題索償，仍保證可續保至100歲，保險公司亦不能增加不保事項或收取額外附加保費。

雖然保險公司只能按投保者的實際年齡來收取保費，不能因為受保人曾經索償而修改保費，但他們實際支付的保費仍然會有差別。大部份自願醫保都會提供無索償折扣（NCD），假如一直沒有Claim錢，保險公司在他續保時會提供NCD優惠，有機會獲得10%至15%折扣。

保費會因應性別、吸煙習慣、保障計劃等有不同價格。（AI生成圖片）

長者自願醫保優點【3】不設終身保障限額

自願醫保計劃的認可產品不設終身保障限額！無論在哪個保單年度提出索償，甚至索償金額超過該年的保障額，下個保單年度的保障額都會重新計算，完全不受之前的索償影響。換句話說，即使上年Claim爆保單，下年都可以繼續Claim！

長者自願醫保優點【4】日間手術、照X光、癌症化療統統都包

自願醫保計劃產品的保障範圍極廣，當中包括：

～日間手術：涵蓋在日間醫療中心進行的非住院外科手術（包括內窺鏡）。

～訂明診斷成像檢測：包括住院期間或門診進行的電腦斷層掃描、磁力共振掃描及正電子放射斷層掃描（投保人只需分擔30%的共同保險費用）。

～訂明非手術癌症治療：包括放射性治療、化療、標靶治療、免疫治療及荷爾蒙治療。



長者自願醫保優點【5】未知已有疾病有得賠

即使疾病在投保時已存在，但受保人當時未有為意其健康狀況（例如隱疾），根據認可產品的條款和細則，保單生效後的第二年及第三年，會為「投保時未知的已有疾病」分別提供25%及50%的部分賠償；而在第四年開始，更會提供100%的全面賠償！

自願醫保更可以幫子女扣稅。（AI生成圖片）

長者自願醫保優點【6】為父母買醫保可扣稅 每年最多慳幾錢？

子女為父母投保自願醫保，更可獲得扣稅權利！納稅人可以為自己、配偶或合資格親屬（包括父母、祖父母、子女）投保自願醫保計劃，保單所繳交之保費可根據《稅務條例》申請稅務扣除。每個課稅年度，扣稅上限最高為每名受保人$8,000，而受保人數及保單數量均不設上限！

扣稅實戰計算例子💡



如果為父母2人投保自願醫保（每人保費達到$8,000最高上限），合共可申請的稅務扣除額為$16,000（$8,000 × 2）。

以單身人士、僅享有基本免稅額（$132,000）及扣除5%強積金（MPF）計算，所需的月入水平如下：



1. 最基本用盡：月入約$12,983

年薪要求：約$155,789

計算過程：年薪$155,789－強積金$7,789－基本免稅額$132,000＝應課稅淨額$16,000。扣除$16,000醫保扣稅額後，應課稅淨額降至$0。

慳稅效果：適用首層2%稅率，可節省$16,000 × 2% = $320稅款。



2. 最大化效益：月入約$30,500

年薪要求：約$366,000

計算過程：年薪$366,000－強積金上限$18,000－基本免稅額$132,000＝應課稅淨額$216,000。扣除$16,000醫保扣稅額後，將應課稅淨額壓回$200,000（剛好避開最高17%稅階）。

慳稅效果：扣減的全數$16,000均落在17%最高稅率，可節省$16,000 × 17% = $2,720稅款。



保險公司有機會要求長者做全身檢查。（AI生成圖片）

長者自願醫保FAQ

自願醫保疑問【1】保費是終身鎖定的嗎？

不是！保費並非終身鎖定，會隨受保人年齡自然遞增。自願醫保的保費會根據受保人續保時的實際年齡而計算，當受保人年紀漸長，保險公司收取的標準保費亦會相應調整。以上述的保險公司A標準計劃為例：

75歲投保當年的標準月費為$957，當踏入76歲續保時，標準月費將會微升至$985。



自願醫保疑問【2】為什麼長者健康良好無索償，來年保費都會加？

這是因為整體收費表會因應醫療通脹而調整。保險公司有權在有需要時，修改整體同一類別保單的標準保費表。這意味著，即使長者健康良好、未曾作出任何索償，來年續保的實際價格亦有機會高於今年的價目表。

每年整體收費表會因應醫療通脹而調節（AI生成圖片）

自願醫保疑問【3】因患病索償而失去無索償折扣（NCD），應否轉保險公司？

如果長者在今年因患癌症向保險公司索償後，失去無索償折扣（NCD），下一年決定轉向新公司投保，新公司將會視他為全新客戶，必須重新核保，屆時癌症就會變成已知病症，有關癌症就不會再受到保障。同時，如果他曾經向保險公司索償100萬醫療費用，新公司審視有關情況後，很大機會直接拒保，或者把癌症相關的併發症加入「個別不保事項」，長者再有需要就癌症住院、做手術，就不會再獲得賠償。

由於自願醫保需要保證續保到100歲，而且不設「終身保障限額」，每個年度保障額都會重新計算，即使日後癌症復發，原公司亦必須繼續賠償，保單就彷彿是一張護身符，因此不應輕易轉會。

（全文完）