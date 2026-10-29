長者醫療保險｜CEO Plan防中伏6須知　墊底費幾多/與傳統醫保分別

醫療保險｜CEO Plan｜自願醫療保險｜近年保險公司針對追求高質醫療服務的人士推出高端醫療保險（High-End Medical Insurance，俗稱CEO Plan），保費由數千到數萬元不等，到底CEO Plan是什麼？有什麼好處？《香港01》長者生活資訊頻道「01金齡」現為大家逐一解，避免中伏。



近年保險公司開始推出CEO Plan，支援高端醫療。（AI生成圖片）

長者醫療保險｜CEO Plan是什麼？

CEO（Chief Executive Officer，行政總裁），所謂「CEO Plan」通常不是指某一款特定的保險產品，而是保險市場對「高端醫療保險」（High-End Medical Insurance）的俗稱。早年這類擁有極高保額的醫療保險，主要是企業高層或專業人士投保，因此有了「CEO Plan」的稱號，也代表「最頂級、尊貴」的醫療保險計劃。

長者醫療保險｜CEO Plan特色／與一般醫保分別？

「CEO Plan」與傳統醫療保險最大的分別在於，打破傳統醫保「逐項計算限額」的規限，主張醫療費用可以獲得全數賠償，以及其超高保額。其保額上限通常達1,000萬至5,000萬，部分保險公司更不設終身賠償上限。

CEO Plan vs 一般醫療保險 比較表 一般基本醫保 CEO Plan (高端醫保) 賠償模式 設每個細項上限，易超出限額需自費 無細項上限，主要醫療開支全數賠償 每年保額 約$40萬 - $60萬 $1,000萬 - $5,000萬，甚至不設上限 每年保費 較便宜，不設墊底費 較高昂，可設置墊底費調低保費 癌症治療 設嚴格分項上限，如每年幾萬 全數賠償，包括昂貴標靶藥、質子治療等 支付醫療費模式 需先墊支，後按單據索償 預先批核，出院免找數

【1】理賠機制——逐項限額vs總數賠償

一般醫保：採用「細項限額」機制，按逐個細項（如手術費、住院費、巡房費）計算賠償上限，假設保險的外科醫生費上限3萬元，而醫生實際收取6萬，受保人便要自掏腰包支付額外3萬，無法取得全數醫療費用。

CEO Plan：最大的優點就是打破這種細項限額機制，採用「全數賠償」機制，而且保額極高，只要符合醫療需要，無論住私家病房還是癌症治療，所有醫療費用都可獲全數賠償、細項亦不設上限。

【2】重症支援——非手術重症限額vs治療費全包

一般醫保：假如不幸患上嚴重疾病（例如癌症、中風），其標靶藥物、治療的費用隨時可達過百萬，一般醫療保險的「非手術癌症治療」限額通常只有數萬或數十萬，病人即使擁有醫療保險，亦難以應付昂貴的醫療費用。

CEO Plan：此類昂貴的藥物、治療加入保障範圍，只要符合醫療需要都可以全額索償。部分醫療計劃更會涵蓋出院後的家居護理及調理、物理治療等。

【3】住院費支付——先墊支後索償vs出院免找數

一般醫保：出院時需預先墊支住院及醫藥費，出院後再向保險公司申請索償，有機會帶來沉重經濟負擔。

CEO Plan：設「出院免找數」服務，受保人只需入院前取得保險公司的「預先批核」，出院時就可直接離開，毋須為墊支費煩惱。

【4】保額與墊底費——數十萬上限vs過千萬保額（自選墊底費）

一般醫保：年度保額約40萬至60萬，通常沒有自付額（俗稱墊底費），保費相對較為便宜。以30歲非吸煙人士為例，每年保費只需$2,000左右。

CEO Plan：年度保額一般為1,000萬，也可高達5,000萬，甚至無上限。由於保額極高，保費相對會較昂貴，所以CEO Plan容許投保人選擇調高墊底費來減低保費負擔。普遍的墊底費為$0、$16,000、$25,000、$50,000、$80,000及$250,000，墊底費越高，保費越便宜。以30歲非吸煙人士為例，在$0墊底費的情況下，每年保費約$10,000；$80,000墊底費，保費則約$2,000。

CEO Plan與一般醫療保險有什麼分別？（AI生成圖片）

長者醫療保險｜什麼人適合買CEO Plan？

【1】30至45歲中年人士

一般建議在30至45歲、剛開始踏入中年時就購買CEO Plan。因保費較便宜，通常可無附加條件下通過核保。據香港衞生署的人口健康調查，45歲以上的港人三高的發病率會較高，容易在驗身時查出隱疾，導致保險公司加入「不保事項」或「附加保費」。若等到60歲才購買，會較容易因為三高而被拒保或加收保費。

【2】已有團體醫保在職人士

假如在職公司已為員工購買團體醫療保險，打工仔可以因應公司醫保的保障額，來選擇自付額較高、保費較低的CEO Plan。

【精算案例：善用公司醫保對沖自付額】

陳先生30歲，月入$25,000，公司已提供$5萬保額的團體醫療保險。他額外投保年度保額$4,000萬的CEO Plan。

方案A（$0墊底費）：保費約$15,000／年

方案B（$5萬墊底費）：保費約$5,000／年



如果陳先生萬一不幸大病入院，醫藥費高達$50萬。

選方案B：首$5萬由公司醫保賠償（完美填補方案B的墊底費），剩下的$45萬則由CEO Plan全數找數。陳先生不但每年節省近萬元保費，更可穩陣享有高達$4,000萬的頂級醫療保額作後盾。



【3】愛錫父母的子女

當父母年紀漸長，子女若擔心日後無力支援父母生病時所產生的巨額醫療費用，就可以為父母投保高自付額的CEO Plan，大大減輕父母患病時的家庭經濟負擔。

擔心父母日後醫療開支大，會帶來經濟壓力，都可以為他們購買CEO Plan。(AI生成圖片）

長者醫療保險｜點樣揀CEO Plan？6大必睇貼士

【1】保費浮動 勿只看首年折扣

保險公司首年保費通常都有折扣，不過保費會浮動，如果只著眼於首年保費，可能會忽略續保要承擔的保費開支。根據跨國保險諮詢公司 Willis Towers Watson（WTW）的數據顯示，香港醫療通脹每年近8至10%。即使現在30歲購買的保費只需要$5,000，但到75歲時，每年保費可能已經升至5萬。

建議選購CEO Plan時要求保險經紀提供計劃在70歲、75歲、80歲及85歲的標準保費表，計算未來20年總保費再作比較，挑選長遠升幅較平穩的計劃，確保退休後依然供得起。

【2】調高墊底費 不用承擔天價醫療費用

如果CEO Plan本來是$0墊底費，可以向保險公司申請將自付額調高至$5萬或$8萬，保費會相對較低。萬一不幸患上重病，首$8萬由自己動用儲蓄找數，而$8萬之後的天價醫療費則由保險公司承擔。

【3】「無索償扣減自付額」機制 每年扣減高達100%

「無索償自動扣減自付額」機制計劃，只要首兩年沒有向保險公司索償，自付額通常在第三個保單年度開始遞減（例如每年減10%，上限可高達100%）。萬一日後有大病，需要掏腰包的墊底費就會比較少。一旦索償後，就要重新再累積無索償自動扣減自付額。

【4】要求預先試批 一旦拒保永留紀錄

每間保險公司的核保要求都不同，即使A公司拒保，B公司亦可能會受保，切勿心急拍板申報！因一旦被拒保，就會在保險業界留下紀錄，影響日後投保其他保險。可以要求保險經紀試批（即以匿名形式把長者病歷交予核保部），並同時向3至4間保險公司要求試批作比較。

【5】留意「不保事項」 美容整容自殘不包

長者以為買了高保額的CEO Plan就等於全部醫療開支都可以索償，但其實所有醫療保險都設有「不保事項」。如果不小心觸及這些條款，保險公司是絕對有權拒絕賠償的！

一般不保事項，包括美容及整容手術、非醫療必需的常規體檢、蓄意自傷等，這是業界標準，無論買哪間公司都不會獲賠。



針對投保人健康狀況而定的「特定疾病不保事項」，每間保險公司的標準完全不一樣，面對同一個病歷（例如三高），A公司可能列為不保事項；B公司可能選擇加收附加保費；C公司甚至可能直接拒保。所以投保前可向3至4間公司進行「試批」。

如果有3高，有機會被保險公司加保費。（AI生成圖片）

【6】小心魔鬼細節 認清復康及精神科賠償限制

最常面對的醫療需要，通常是癌症長期治療或中風後的復康，所以揀選醫療保障時要特別留意細項是否全數賠償。例如中風／嚴重意外後的復康治療（物理治療、言語治療等）、家居護理（會否資助聘請專業護士上門照顧）、精神科治療（長者患上腦退化或抑鬱會否有保障），以確保生病後能得到良好的康復或治療。

長者醫療保險｜自願醫保有CEO Plan嗎？

有！自願醫保計劃可以分為兩大類，分別是標準計劃和靈活計劃，而靈活計劃的「高端級別」便類似CEO Plan。它是保險公司在政府規定的標準計劃上，額外再加入各式各樣的升級保障。例如標準計劃的住院病房只涵蓋普通大房，靈活計劃則可以升級至半私家房，甚至私家房。每年保額可高達5千萬，而癌症的治療費用（如化療、電療、標靶治療）一般可以全數賠償，不過保費通常較貴。

長者醫療保險｜自願醫保CEO Plan與傳統CEO Plan分別

兩者在賠償、保額、待遇，基本上都一樣，但背後的法律保障和稅務有極大分別。

自願醫保的保險條款受政府監管，透明度極高，對於投保時「未知」的已有疾病，即使身患隱性疾病，只要投保時並不知情，只要到保單生效等候期後，保險公司仍需要作出賠償。即使上年度作出大額索償，保險公司亦不可以就此額外加收保費，並保證續保至100歲。每年每名受保人更有上限$8,000的稅務扣除額，等於投保人每年可以節省高達$1,360稅款，變相是保費的折扣。

傳統CEO Plan不受政府條款限制，其靈活性就相對較高、福利較多，並有更多非醫療必要的保障，例如有高額的產科分娩保障（包私家醫院分娩）、涵蓋昂貴的牙科／眼科治療（例如杜牙根、植牙、白內障手術等等），甚至是全球緊急醫療專機救援。

自願醫保CEO Plan與傳統CEO Plan比較表 自願醫保CEO Plan 一般CEO Plan 監管及透明度 受醫務衞生局嚴格監管，條款標準化 內部商業決定，條款由保險公司自訂 保證續保 保證可續保至100歲 不設年齡上限，但視乎個別合約條款 未知的已有疾病 法定保障： 第2年：賠償率25%、 第3年：賠償率為50%、 第4年：賠償率為100% 假如醫療報告顯示疾病在投保前已存在，保險公司就會將其判定為「投保前已存在的疾病」，不作賠償。 扣稅優惠 有，每名受保人最高$8,000扣除額 無 額外非醫療保障 較少（專注於核心醫療保障） 較豐富（可附加產科、牙科、全面體檢等） 加費機制 (Loading) 索償後不會因個人健康惡化而個別加費 部分計劃可能因嚴重索償而在續保時個別加費

想晚年醫療開支可以得到支援，不妨投保自願醫保。（AI生成圖片）

長者醫療保險｜有CEO Plan還需要買危疾嗎？

買了CEO Plan，仍需要買危疾保險，全因兩者作用完全不同，不能互相取代，只能互補。

危疾保險是提供「一筆過現金賠償」的保險，當受保人被醫生確診患上指定疾病後（例如癌症、中風、心臟病及數十種疾病），即可獲得一筆過現金賠償，而且用途不受限制，可以用來支付生活費，保險公司亦不會過問。

CEO Plan是針對醫療開支作出的賠償，解決無錢醫病的危機，但不能保障因醫病而導致沒收入帶來的負擔。

本文作者：張雨靜



《香港01》「01金齡」頻道編輯，日常專注發掘銀髮族生活消閒與理財資訊。平時會四出尋找適合長者的旅遊熱點、養生保健貼士和各項優惠。遇到退休規劃、醫療保險及財富管理等理財硬知識，就會化繁為簡，寫成生動貼地的實用指南。希望能成為老友記的得力助手，陪大家一起好好規劃安心的退休生活。

