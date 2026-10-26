保單逆按揭例子｜人壽保單套現必讀!每月幾千錯1步隨時冇咗長生津

保單逆按揭案例｜打算做保單逆按揭自製長糧，但不知應該選5年、10年還是終身？浮息還是定息最好？到底手持200萬保單，如何選擇計息方法和提取年期先最划算？「香港01」《金齡》頻道幫你計條真數，以實際案例作解釋，一文拆解長者疑難，人壽保單套現必讀！



到底手持200萬保單，如何選擇計息方法和提取年期先最划算？（《愛·回家之開心速遞》劇照）

保單逆按揭｜什麼因素決定每月派息？

長者在選擇保單逆按揭之前，必須先認清決定派息多寡的5個因素。按證公司精算時，主要看以下5點：

1. 保單價值（保單必須完全清繳保費）：身故賠償額愈高，每月派發的年金自然愈多。

2. 申請年齡（最低年滿55歲）：年齡愈高申請（預期派發年期較短），每月平均獲得的金額愈高。

3. 性別差異：由於男性預期壽命一般較女性短，在同等條件下，男性每月獲發的年金通常較高。

4. 計息方法：定息計劃每月派息較高；浮息計劃息率則隨市場浮動。

5. 提取年期：5年／10年／15年／20年／終身



參考保監局研究，本港打工仔平均身故保障缺口高達190萬港元。即假設家庭經濟支柱突然離世，家人要維持現有生活水平、還清按揭與日常債務所「欠缺」的資金。若加上數十年來買下的人壽保單的分紅滾存，長者退休時，手頭保單的總身故賠償額普遍落在200萬左右。因此，以下將以200萬保單價值作為例子。

保單逆按揭｜男女壽命大不同，每月年金差幾多？

假設陳伯伯及林婆婆都是選擇終身提款，兩人每個月獲發的年金如下：

65歲男士（陳伯伯）：每月大約可獲發$3,498｜年金總額：$1,679,040

65歲女士（林婆婆）：每月大約可獲發$2,742｜年金總額：$1,316,160



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由於男性預期壽命一般較女性短，在同等條件下，男性每月獲發的年金通常較高。（《殺出個黃昏》劇照）

保單逆按揭｜短年期／終身 每月年金派得更多？

若陳伯伯選擇將整筆錢濃縮在較短的時間內提取，每個月分到的錢自然最豐厚；相反，若選擇終身，計劃為了確保你長命百歲都依然有錢收，必須將這筆錢拉長來派，每個月的金額自然會相應減少。

固定短年期（5／10／15／20年）

由於派發期短，每月獲發的現金往往會比終身提取高出一倍甚至更多，以5年為例，每月年金金額可領取$8,984。年金總額為$539,040。適合預視未來幾年需要龐大現金流（例如支付醫療費、家居維修等情況）的長者。

終身提取

每月派發的金額雖然相對較低（陳伯伯例子，每月$3,498），但勝在保證派發至百年歸老，不用擔心中途「斷供」。適合希望自製長糧，並以這筆費用應付水電煤、買餸等日常開支的長者。

每月派發的金額雖然相對較低，但勝在保證派發至百年歸老，不用擔心中途「斷供」（《幸運是我》劇照）

保單逆按揭｜65歲陳伯伯，手持200萬保單，該選擇定息還是浮息？每月實際差多少？

如果陳伯伯以自製長糧為主要目標，一般情況都會選擇終身提取，其中需要考慮的便是應該選擇定息還是浮息。

定息計劃：每月約$3,498

息率在首指定年期內固定不變，每月大約獲發$3,498。若以一筆過領取，最高限額即為$468,394。

年利率參考：首25年的年利率固定為4%，其後的年期則以香港最優惠利率（P）減2.5%計算。



浮息計劃：每月$2,900

每月約獲發$2,900。若以一筆過領取，最高限額即為$396,598。

年利率參考：息率跟隨市場的P按浮動（現時一般約為2.75%左右）。

＊浮息息率及香港最優惠利率分別由按證保險公司及按揭證券公司不時釐定



揀定息原因：鎖定利息風險較低

很多長者以為利息愈低愈著數，其實不然。按證公司精算時，其實會在系統進行嚴格的內部壓力測試。如果揀浮息，因為未來息口走勢充滿未知，精算師必須預設一個最壞情況（例如未來進入瘋狂加息周期），以較高的壓力測試利率來估算未來的利息開支，導致現時能批給你的每月長糧相應縮水。

定息計劃則白紙黑字為未來25年的利息封頂，鎖定加息風險。既然精算師毋須為未來利息作出極端的最壞打算，自然能釋放更高的保單價值，批出更高的每月年金。

定息計劃白紙黑字為未來25年的利息封頂，鎖定加息風險。（資料圖片）

定息派得多，為何還有人會揀浮息？

定息雖然派得多，但背後保單滾存的實際利息開支（4%）亦較高；相反，浮息現時的實際息率（約2.75%）較平。換言之，浮息的「債務雪球」滾動速度相對較慢。

揀浮息原因【1】為下一代預留更多資產

由於浮息的實際利息開支較低，累積的總欠款增長會較慢。長者百年歸老後，用保單賠償額扣除欠款時，淨額自然會較多，變相可以留多一筆錢傳承給仔女。

揀浮息原因【2】靈活性較大「贖身」成本較低

有些長者申請計劃只為應付幾年內的資金周轉（例如等候另一層樓賣出套現），打算幾年後就全數清還欠款。由於浮息早期的利息較平，提早贖回保單時，要填補的利息數目自然比定息少，成本更低。

由於浮息早期的利息較平，提早贖回保單時，要填補的利息數目自然比定息少，成本更低。（《淪落人》劇照）

保單逆按揭｜一筆過預支$20萬急用 每月長糧少幾多？

假設65歲的陳伯伯選擇了定息計劃，中途因為家居大裝修或突發醫療開支，決定向銀行一筆過提取$200,000現金急用。由於陳伯伯預支了$200,000本金，按證公司會按比例扣減他日後每月可獲發的年金，參考下表數據，若陳伯伯選擇終身提取，抽出20萬後其每月長糧將由$3,498急跌近四成至$2,153，變相大幅削弱了未來的日常抗風險能力：

保單逆按揭提取年期方案比較（僅供參考，一切以官方數字為準） 提取年期方案 原本每月可領年金 一筆過提取$20萬後每月剩餘年金 5年期 $8,984 $5,531.52 10年期 $5,750 $3,540.32 15年期 $4,426 $2,725.12 20年期 $3,852 $2,371.71 終身 $3,498 $2,153.75

保單逆按揭｜若陳伯伯85歲離世 扣除利息後遺產剩多少？

定息計劃（首25年4%）：約$52萬

20年內陳伯伯累計落袋的年金：約$839,520（$3,498×12個月×20年）

85歲時累積的總欠款（本金＋20年複利利息＋ 按揭保費）：約$1,480,000

遺產受益人最終拿回的現金：約$520,000（$2,000,000保單賠償額-$1,480,000欠款）



浮息計劃（假設平均息率維持在2.75%）：約$88萬

20年內陳伯伯累計落袋的年金：約$696,000（$2,900×12個月×20年）

85歲時累積的總欠款（本金+20年複利利息+按揭保費）：約$1,120,000

遺產受益人最終拿回的現金：約$880,000（$2,000,000保單賠償額-$1,120,000欠款）



如果預支了本金，按證公司會按比例扣減他日後毎月可獲發的年金。（資料圖片）

保單逆按揭｜愈長壽年金愈多 「超額債務」按證公司承擔

由於逆按揭是香港按揭證券公司（The Hong Kong Mortgage Corporation Limited，HKMC，簡稱按證公司）承擔長壽風險，即是活得愈長命，拿取年金愈多。以陳伯伯為例，假設他活到95歲，實際落袋約有125萬（$3,498x360個月）。雖然這筆現金低於200萬的身故賠償額，但由於30年的複息滾存，其總欠款（本金+利息+按揭保費）將會遠超200萬。

不過，按證公司設有「無負資產保證」（無追索權），確保了這筆超出保額的「超額債務」會由按證公司自行承擔，絕對不會留給子孫。這正是保單逆按揭用來對沖長壽風險、保障家族財富的最大價值。

按證公司設有「無負資產保證」。（資料圖片）

保單逆按揭｜影響長者生活津貼3大情況

不少長者依靠政府的長者生活津貼（長生津）應付日常，最擔心自製長糧會跟社會福利有衝突，導致津貼被取消。到底保單逆按揭會否觸動社署審查？其實，最關鍵是如何提取這筆錢。根據香港社會福利署與按證公司的現行指引，保單逆按揭對長生津審查的權益影響如下：

按月領取年金（選5／10／20年或終身派發）

社會福利署在審查長生津的「每月入息」時，明確規定保單逆按揭的每月年金收入獲得豁免。換言之，陳伯伯每個月收到的$3,498年金，在法律上不計入每月入息。只要他原先的個人入息沒有超標，這筆錢完全不會影響他繼續領取長生津。

保單逆按揭允許長者因應醫療開支、家居維修或購買骨灰龕位等原因，一筆過提取貸款，但長者必須留意以下3種情況：

1. 處理龐大開支：若直接用來支付給醫院或維修商，該筆錢不算入息也不算資產。



2. 提取後存入銀行戶口：若長者將一筆過提取的幾十萬現金存放在自己的儲蓄戶口，這筆錢在下一次社署覆檢時，會被視為陳伯伯的「個人資產」。



3. 資產超標風險：現時長生津的單身人士資產上限十分嚴格。如果長者原本的積蓄加上這筆一筆過提取的貸款，不幸超出了社署規定的資產上限，其長者生活津貼將會被即時中斷或取消。



長者生活津貼的入息及資產限額（由2026年2月1日起生效） 單身人士 夫婦 每月總入息 $10,900 $16,680 資產總值 $415,000 $630,000

會影響長生津的案例參考【1】每月節儉地儲蓄

假設陳伯伯原本銀行已有$350,000積蓄，他每月獲發$3,498的保單逆按揭年金，但他十分慳儉，每個月只花費$1,498，將剩下的$2,000留在銀行戶口。不知不覺間，一年便累積了$24,000。不到三年，他戶口尚未用完的年金便有$72,000。連同他原有的積蓄，共$422,000，超出資產上限，長生津資格便有機會被取消。

會影響長生津的案例參考【2】一筆過提款當後備錢

單身的陳伯伯本身銀行戶口有$50,000，後來他心血來潮提取了保單逆按揭年金$380,000放在銀行戶口。他的銀行總存款升至$430,000，超過了$415,000的資產紅線，他在下一次社署覆檢時，長生津資格有很大機會被取消。

＊本文內容及試算數字僅供參考，並不構成任何專業財務或投資建議。上述條款隨時變動，申請前請務必向有關機構或專業人士查詢最新詳情及尋求獨立評估。（借定唔借，還得到先好借）



本文作者：蘇翰林



香港01《01金齡》、《好食玩飛》及《旅遊》頻道編輯，深耕數碼媒體多年，擅長結合數據新聞分析與深度人物專訪，捕捉社會脈搏。蘇翰林精於本地城中熱話、流行文化觀察，以及海內外旅遊與美食推介。他致力將複雜的民生政策轉換成淺白易懂的懶人包，為讀者提供具參考價值的生活與休閒實用指南。

