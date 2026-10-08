人壽保險攻略2026｜純人壽買完無錢拎返好蝕？定期vs終身人壽分別

純人壽｜定期人壽｜不少香港人對純人壽（定期人壽，Term Life）卻步，因為保期一過便「一分錢都拎唔返」。事實是否這樣？《香港01》01金齡頻道今次為大家拆解純人壽保險有無伏，比較定期人壽與終身人壽（Whole Life）的分別、拆解保費計算邏輯，以及3大無得賠的情況！



人壽保險攻略｜人壽保險是什麼？

人壽保險是一份關於身故的保障，作用是當受保人不幸身故時，保險公司會向受益人提供一筆現金賠償，解決突如其來的財務危機。部分人壽保險同時具有現金價值，含有理財、投資的功能。

人壽保險值得購買嗎？（AI生成圖片）

人壽保險比較｜終身人壽與定期人壽哪個比較好？

終身人壽或定期人壽都有各自的優缺點，兩者最大分別，在於投保人需要哪種性質的保障，所以比較之前必先了解兩者的性質。

人壽保險攻略｜終身人壽適合人士

終身人壽（Whole Life），是一種結合「保障終身」及「儲蓄增值」的保險，每月保費相對較高，但即使供斷保障（例如滿15年、20年），只要不退保，仍然會保障下半生，換言之是一定有得賠。保單的「儲蓄」部分會由保險公司拿去投資滾存，將來可以套現自用，或者留給下一代。

1. 想減省遺產承辦程序的父母：想把自己辛苦大半生儲下來的資產，直接給予子女，減少法庭遺產承辦的時間。

2. 準備退休人士：趁着還有工作，尚有經濟能力時供斷一份保單，將來患上重病，都可以套現保單的現金價值來醫病，或做養老金。



無論是年輕還是年老的父母，為下一代著想都應該購買人壽保險。（AI生成圖片）

人壽保險攻略｜定期人壽適合人士

定期人壽（Term Life）又稱「純人壽」，單純提供身故保障，不含任何儲蓄成分。其特點是保費相對便宜，而且賠償額極高，以低成本換取高賠償，槓桿極大。定期人壽一般設有固定保障期限（例如10年、20年），假如受保人在保障期內身故，即可獲得一筆巨額賠償。但保障期過後，保險便會失去保障。

1. 有按揭在身 流動資金少：擁有未供完物業的家庭支柱，每月都需要供樓，一旦突然倒下，理賠金可以提供一筆巨款，解決當下財政危機，亦可以繼續供樓／贖樓，防止物業因為斷供而被銀行收回，慘變銀主盤。

2. 新手父母：家中有小朋友，需要保障孩子未來20年的生活費、學費。



想子孫有美好將來，購買人壽保險就可以多一份保障。（AI生成圖片）

人壽保險比較｜有咩因素影響保費？

保險公司在計算保費時，主要會根據以下個人因素（年紀、性別、健康等等）及保單因素（保額、年期）兩大面向進行風險評估。

影響人壽保險保費的因素 個人因素 1. 年齡及性別 年紀越大保費越高。由於男性平均壽命較短，意味賠償風險較高，所以同齡男性的保費通常高於女性。 2. 吸煙習慣 吸煙者患病風險高，保費亦會較高。 3. 健康與病史 患有高血壓、糖尿病或有家族病史者，保費會較高。 4. 職業風險 從事高危行業（如建築工人、潛水員）的保費，由於意外風險高，所以保費都通常較高。 保單因素 1. 保險類型 終身人壽含儲蓄成分，保費會高於定期人壽（純人壽）。 2. 保額 投保額越高，即賠償越高，保費越高。 3. 繳費方式 供款年期越短（例如5年繳清），每期需要繳交的保費會較高，但總保費通常較便宜；至於年期越長（例如20年、30年），每期壓力較小，保險公司的營運成本越高，收取的總保費亦會較高。

性別、年齡、職業等等都會影響保險的保費。（AI生成圖片）

人壽保險比較｜保費要幾多錢？

假設投保人是30歲、男性、非吸煙，文職工作，目前身體健康，目標保額是500萬，純人壽保險及終身人壽保險的保費將會有以下差別：

定期vs終身人壽保費分別 純人壽保險 (定期，保障20年) 終身人壽保險 (儲蓄型，供款20年) 保險性質 純保障，無儲蓄成分，合約期滿後無現金價值 包含保障與儲蓄，早期退保會虧損，後期有紅利滾存 每月保費 約$250 約$7,000 每年保費 約$3,000 約$84,000 20年總繳保費 $60,000 $1,680,000 身故賠償額 $500萬 $500萬（後期可能因紅利略微增加） 註：以上保費為市場常見計劃的粗略估算，實際數字會因保險公司及具體產品而異。

人壽保險比較｜定期人壽到期後無錢拎好蝕？

「買純人壽保險，最後1蚊都拎唔返咪好蝕？」其實，買純人壽（定期人壽）就好似買旅遊保、車保、火險，如果保障期間平安無事，縱使花費了金錢，卻買到一份安心，非金錢可以衡量。

而且純人壽保險的保費相對較划算，每個月只需數百元，每年只需要數千元，假如買相同保障的終身人壽，每月動輒要近萬元，一年加起來就要近十萬。若將節省下來的現金拿去做其他理財，有機會獲得比終身人壽更高的回報。

在什麼情況下，保險公司不會賠償，亦不會退回保費？（AI生成圖片）

人壽保險比較｜保險公司什麼情況下不賠？

買保險最怕有買無賠，不想辛苦賺回來的錢白交保費，卻不能拿到分毫賠償，就要留意保險公司訂立的條款及細則，知道什麼情況是合法不賠償。市面上大部分人壽保險在以下3個情況是不獲賠償：