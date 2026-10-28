財富傳承2026｜遺囑/家族信託/人壽保險點揀？防爭產分身家攻略

財富傳承2026｜辛苦大半生，除了要確保自己晚年生活無憂，不少老人家都希望將心意好好傳承給子孫。不過，如果沒有妥善安排遺產分配，留下來的資產，分分鐘會變成破壞家庭和諧的導火線。預先為財富傳承做準備，就可以預防將來利益衝突，今次將會幫大家分析遺囑、人壽保險、家族信託及保險金信託，4大主流工具的優點和缺點，教大家如何規劃未來。



財富傳承工具對後人是一種保障。（AI生成圖片）

目前市場上主流的傳承架構主要有4大工具，包括遺囑、人壽保險、家族信託，以及保險金信託。它們各有甚麼優缺點？哪一種最適合你的家庭狀況？本文將為你深入剖析。

財富傳承工具【1】遺囑（平安紙）——門檻最低／申請遺產承辦書期間資產會被凍結

遺囑（又稱平安紙）是門檻最低的財富傳承工具，可分為自立遺囑或律師代辦，兩者均需要在立囑人精神狀態良好，並有兩名合資格的獨立見證人同場並簽署作實。

雖然成本低、手續簡單，但缺點是申請遺產承辦書期間，資產會被長期凍結。後人在此期間無法動用資產辦理喪事，或支付向法庭申請遺產承辦書的律師費及行政費。如果擁有未供完的物業，若家屬無力代為供款，更有機會導致斷供，引發銀主盤危機。

關於遺囑（平安紙）更詳細内容，可以參考以下文章：

也有不少人選擇以人壽保險作為財富傳承工具。（AI生成圖片）

財富傳承工具【2】人壽保險——理賠最快兼免手續費！本小利大留現金

人壽保險，是投保人透過定期支付一筆金額較小的保費，對沖突然身故所帶來的財務風險。簡單來說，就是受保人身故後，受益人就會獲得一筆巨額賠償。

近年的人壽保險更加附帶分期賠償功能，無論是純人壽還是終身人壽都可以分期發放，而且無需付任何手續費。如果選擇分期賠償，更可以定時定量發放資金，而未發放的餘額仍然可以獲得保險公司的非保證存款利息，讓資金可以繼續滾存。假如投保人是家庭經濟支柱，同時擁有未供完的物業，人壽保險就可以提供一筆巨大的現金以供日後供樓或其他生活費。

家族信託近年亦開始在本港普及。（AI生成圖片）

財富傳承工具【3】家族信託——防破產離婚分身家！保障資產不外流

家族信託受《受託人條例》監管，簡單而言是將資產「擁有權」交予受託人，並按委託人訂立的條件發放資金。它擁有與人壽保險分期賠償相類似的功能，但實際操作上會更加靈活。由於資產已不屬於委託人或受益人名下，因此具備強大的「防火牆」功能，可以防止後人因破產或離婚分身家導致資產外流。

不過，家族信託的財務門檻較高，一般需要擁有1,500萬至3,000萬流動資產才具成本效益，而且設立費高達10萬至30萬，每年還需支付5萬至10萬的管理費。

近年信託公司或銀行亦推出「標準化家族信託」，針對中產客戶而設，這類標準化家族信託的靈活性相對較低，會把資金按照幾種標準派發模式（例如按月派發、特定年齡派發、結婚買樓派發等等）來發放，能大幅節省律師新草擬合約時間及收費。由於靈活性降低，標準化家族信託的門檻降至400萬起，而設立費亦節省至10萬以內，每年管理費亦都會相對便宜。

財富傳承實例｜防止後人敗家？梅艷芳真實個案

不少藝人生前都透過成立家族信託來守護家人未來，以下便是梅艷芳便是家族信託的經典例子：

樂壇天后梅艷芳在生前深知母親不善理財，特意成立了信託基金，訂明每月只發放定額生活費（初期約7萬港元）給母親，並負責兄長子女的大學學費，藉此避免遺產被一次過耗盡，確保家人能有長遠、安穩的生活保障。

梅艷芳特意成立了信託基金，訂明每月只發放定額生活費給母親。

財富傳承工具【4】保險金信託（人壽保險＋家族信託）——結合雙重優點

保險金信託結合了上述兩者的優點，做法是將人壽保險的理賠金，在受保人身故後直接注入已設立的信託戶口中，再由受託人按指示分配。相比起傳統家族信託動輒幾千萬元的入場費，保險金信託的門檻大幅降低，一般只要人壽保單的保額達100萬美元（約780萬港元）或以上便值得考慮成立，成為不少中產家庭的選擇。

其缺點是手續及架構相對單買保險複雜。委託人除了要繳付人壽保險的保費外，仍需額外支付約2萬元至5萬元的信託設立費，以及在尚未收取賠償的狀態下（受保人尚未身故的情況下），每年需繳付約$5,000至$10,000的管理費。

保險金信託結合人壽保險及家族信託。（AI生成圖片）

財富傳承工具｜點樣揀？適合哪些人？

以上四種財富傳承工具各有優缺點，適合不同資產規模及家庭狀況的人士。如果資產相對較少及簡單，可選擇立遺囑以交代分配意願；若身為家庭支柱或有尚未供完的物業，則應優先考慮人壽保險。

至於擁有物業及數百萬資產的中產家庭，可考慮成立門檻較低的保險金信託，兼享保險的高槓桿與信託保護；若身家有數千萬或以上的富裕家族，絕對值得考慮成立專屬的家族信託，全面隔離風險。