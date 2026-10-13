保單逆按揭攻略｜影響長生津嗎？合資格保單7條件＋計算機＋費用

保單逆按揭｜長者退休想製造被動收入，其實只要善用手頭上供斷的人壽保單，透過保單逆按揭就能輕鬆自製長糧。到底保單逆按揭是什麼？會不會影響長者生活津貼審查？與安老按揭有何分別？「香港01」《金齡》頻道已為大家整理懶人包，一文拆解長者疑難，即睇下文了解！



保單逆按揭是什麼？

保單逆按揭就是將一份已經供斷了的人壽保單（每宗貸款只接受以一份保單作為抵押），抵押予香港按證保險有限公司（HKMC Insurance Limited，簡稱按證保險公司）。長者生前可以每月或一筆過提取現金幫補生活，待百年歸老後，才以保單的身故賠償額來清還貸款。長者終身毋須還款，讓退休生活更有預算。

長者生前可以每月或一筆過提取現金幫補生活，待百年歸老後，才以保單的身故賠償額來清還貸款。（AI生成圖片）

保單逆按揭的申請資格是什麼？如何判斷合資格保單？

申請人資格

• 55歲或以上，並持有有效香港身份證；及

• 現時沒有破產或涉及破產呈請或受個人自願安排所規限的人。



合資格保單，須符合以下條件：

• 由申請人作為壽險保單的持有人及受保人

• 由獲授權於香港經營人壽保險業務的公司發出

• 以港元或美元作為計算單位

• 不涉及任何投資成份

• 已完全清繳保費

• 可作保單抵押及沒有條款限制更改受益人

• 壽險保單的受益人必須為借款人或其遺產代理人



保單必須由獲授權於香港經營人壽保險業務的公司發出才符合資格。（AI生成圖片）

如何申請保單逆按揭？3步輕鬆完成

準備好合資格保單後，只需跟著以下3個步驟即可辦妥手續：

【1】保單逆按揭名單／機構

向有參與按證公司保單逆按計劃的銀行或貸款機構提出初步查詢，現時參與的貸款機構包括：中國銀行（香港）、交通銀行（香港）、渣打銀行（香港）、招商永隆銀行等。

參與保單逆按揭名單

【2】簽署文件前須接受輔導

為保障長者，所有申請人正式簽署文件前，必須由合資格的獨立輔導顧問進行面見輔導，確保你完全清楚計劃的細節、權利及責任。相關機構會收取輔導費，每間不同。

輔導費：一般約$1,000至$2,000



完成輔導並取得證書後，便可向銀行正式遞交申請。（AI生成圖片）

【3】銀行審批 辦理保單權益轉讓書

完成輔導並取得證書後，便可向銀行正式遞交申請，銀行審批時，會要求委任律師，辦理保單權益轉讓書（Assignment of Policy）等法律文件。完成簽署法律文件後，即可按月收取年金。

預計時間：由遞交申請至首次放款，一般需時約1至2個月（視乎個別保險公司辦理手續的時間）。

律師費：一般約為$3,000至$6,000不等



參考案例｜65歲陳伯、價值高達200萬並已完全供斷的終身人壽保單

65歲的陳伯伯，手持一份身故賠償額高達200萬港元、已完全供斷的終身人壽保單，沒有任何按揭負擔。他選擇了定息計劃，並決定終身每月收款。參考市場數據，以陳伯伯的情況為例，每月大約可獲發高達$3,498（若為65歲女性，每月則約獲$2,742）。

具體派息計算可參考：保單逆按計算機

總保費計算：陳伯伯的基本按揭保費為指定保單價值的1%（即$20,000）。這筆費用會分5期支付（即第1、13、25、37 及49個月），每次將$4,000記入貸款結欠中。



～實收年金（每月）：$3,498

～基本保費入帳（第1期）：$4,000

～首月利息與每月保費：約$31

～首月總結欠費用：約$7,529



＊上述所有資料及數字僅供參考及說明之用，不應被用作指示年金的確實金額。實際年金金額需視乎保單的具體條款、申請人年齡及當時的利率環境而定。



如活到100歲，欠款滾至300萬，保單只200萬，差額誰來還？

根據官方規定，當你百年歸老，銀行會用你的200萬保單賠償去抵銷那本帳簿。如果帳簿欠款是100萬，剩下的100萬會退還給您的受益人（子女）。但如果帳簿欠款高達300萬，多出來的那100萬會由香港按揭證券公司的全資附屬機構（按證保險公司）承擔。

保單逆按揭總費用一覽（以陳伯為例） 階段進度 付費方式 具體項目 說明 申請初期 即時／內部記帳 輔導費、律師費 申請初期，相關的輔導費及法律費用不可豁免。不過，申請人毋須即時支付現金，可選擇將所有輔導及法律費用直接計入貸款結欠中。 獲批後（每月） 獲得收入 每月年金（如$3,498） 銀行每月準時存入您的個人戶口，作為您的被動收入。 獲批後（每月） 內部記帳 每月按揭保費、利息開支 銀行自動將這些費用加進「總結欠」帳簿中，您毋須拿出現金繳交。 特定月份（共5次） 內部記帳 基本按揭保費 僅在第1、13、25、37 及49個「每月年金支付日」將此費用計入結欠帳簿，毋須拿出現金繳交。 借款人身故後 結算扣除 清還所有貸款結欠 銀行從保單身故賠償中一次過扣除總結欠。若資不抵債，損失由按證保險公司獨自承擔。

如果帳簿欠款高達300萬，多出來的那100萬會由香港按揭證券公司的全資附屬機構（按證保險公司）承擔。（AI生成圖片）

保單逆按揭｜利息如何計算？

雖然香港按證公司沒有公開保單逆按揭的具體計算方法，但一般會按申請人年齡、性別及保單價值等因素，透過精算模型計算出派息，再平均分配每月／一筆過派發的資金。由於男性預期壽命較女性短，在同等保單價值下，男性每月獲發的年金通常會較高。此外，長者可按個人需求選擇定息或浮息來製造被動收入。

定息計劃：每月長糧較高

息率在首指定年期內固定不變，免受市場加息影響。由於風險鎖定，按證公司批出的每月年金通常會較高，適合想穩定收息的長者。

年利率：首25年的年利率固定為4%，其後的年期則以香港最優惠利率（P）減2.5%計算。



浮息計劃：隨市場浮動

息率跟隨市場的最優惠利率浮動。雖然累積利息會隨市況增減，但精算出來的每月年金，一般會較定息計劃略低。

年利率：息率跟隨市場浮動，以香港最優惠利率（P）減2.5%計算。根據按證保險公司最新計算基準，實際年利率約為2.75%。



＊浮息息率及香港最優惠利率分別由按證保險公司及按揭證券公司不時釐定



男性預期壽命較女性短，在同等保單價值下，男性每月獲發的年金通常會較高。（AI生成圖片）

保單逆按揭｜保單逆按揭有什麼好處？

保單逆按揭好處【1】每月獲發的年金不作長者生活津貼入息審查

根據現行社會福利署規定，透過保單逆按揭每月獲發的年金，不會被當作入息計算，老友記毋須擔心每月多了一筆錢而失去長生津資格。但要留意，若長者選擇提取一筆過貸款，或將每月未用完的年金累積在銀行戶口，這些未使用的現金將被視為資產。若累積資產超額，長者仍會喪失長生津資格。

保單逆按揭好處【2】靈活提取現金應急

除了可選擇分10年、15年、20年或終身每月收款外，長者亦可隨時申請提取一筆過貸款，以應付突發醫療開支、家居維修甚至支付骨灰龕位費用。

保單逆按揭好處【3】保單餘額全數留給後人

當保險公司發放身故賠償並扣除按揭貸款本息後，若保單賠償仍有餘額，將會全數退還給保單指定的受益人。

當保險公司發放身故賠償並扣除按揭貸款本息後，若保單賠償仍有餘額，將會全數退還給保單指定的受益人。（AI生成圖片）

保單逆按揭好處【4】終身免負債（貸款本金或利息）

一般情況下，借款人在生時終身毋須償還貸款本金、累積的利息及按揭保費。直至借款人離世後，貸款機構才會以保單的身故賠償金額來清還貸款結欠。

保單逆按揭好處【5】借款人家屬毋須承擔任何貸款差額

借款人家屬毋須承擔任何貸款差額。受保人身故後，當保單賠償額高於貸款結欠，餘款將撥歸借款人的遺產代理人處理；反之，若賠償額不足以抵銷欠款，其損失將由香港按證保險公司獨自承擔。

保單逆按揭好處【6】設6個月冷靜期

申請者於首6個月內不論任何原因終止保單逆按貸款，相關的按揭保費將獲全數退還及豁免。但要留意，申請人仍須清還保單逆按貸款的總結欠，包括累計利息和其他已加借入總結欠的費用。

申請者於首6個月內不論任何原因終止保單逆按貸款，相關的按揭保費將獲全數退還及豁免。（AI生成圖片）

＊本文內容及試算數字僅供參考，並不構成任何專業財務或投資建議。保單逆按揭條款隨時變動，申請前請務必向有關機構或專業人士查詢最新詳情及尋求獨立評估。（借定唔借，還得到先好借）

