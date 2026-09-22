長者北上優惠13大｜免費交通／醫療／餐廳／博物館／法律援助

長者北上優惠｜長者優惠計劃2026｜香港長者北上消費或養老，其實隱藏著不少專屬著數！《香港01》「金齡」頻道為大家整理了13大內地銀髮族必睇的優惠，由無限次免費搭深圳地鐵巴士、過關行特快通道，到跨境使用長者醫療券，隨時慳下一大筆生活費。只要申請深圳智慧養老頤年卡，就能享用更多優惠，即看下文啦！



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長者北上｜如何申請深圳智慧養老頤年卡？

申請深圳智慧養老頤年卡

香港、澳門特別行政區的港澳居民來往內地通行證（回鄉證）或中華人民共和國港澳居民居住證；



長者北上｜頤年卡5大申請方法

（1）「i深圳」手機應用程式辦理

步驟1：下載「i深圳」手機應用程式

步驟2：在主頁面選擇「辦事」

步驟3：選擇「個人辦事」＞「養老」

步驟4：在「優待服務」一欄選擇「智慧養老頤年卡」

步驟5：輸入及上傳所需資料



長者透過郵寄收到卡片後，需按照卡指引，進行預約後，持頤年卡、身份證和手機，前往各分行辦理激活。

（2）網上申請

掃描二維碼申請（圖片來源：平安銀行網頁截圖）

步驟1：掃描二維碼

步驟2：進入頤年卡申請頁面申請

步驟3：輸入及上傳所需資料



長者透過郵寄收到卡片後，需按照卡指引，進行預約後，持頤年卡、身份證和手機，前往各分行辦理激活。

（3）分行預約辦理

長者或其家屬可以透過「深圳民政」微信公眾號、「平安銀行深圳分行」微信公眾號、「平安口袋銀行」APP等，線上填報開卡資料，選擇「分行辦理」。若要到分行辦理必須事先進行預約，並在預約時段內前往指定網點，帶同身分證及手機辦理。

（4）社區集中辦理

各區民政局組織指導社區工作站設立社區集中受理辦卡活動日，平安銀行工作人員進駐社區提供頤年卡辦卡服務，現場掃描身份證、拍攝照片、確認聯繫電話等信息，製卡完成後再送卡到社區，申請人可持身分證及手機在社區領卡啟用。

（5）預約上門辦理

對於行動不便、臥病在床在院的老人，可聯絡所在社區，預約銀行上門辦卡，後續由銀行統一安排時間和工作人員進社區上門提供辦卡服務。

▼▼交通篇▼▼

長者北上優惠【1】免費搭深圳地鐵

在香港，長者可以享有2港元乘車優惠，而香港長者在內地亦同樣可以享有交通津貼。深圳市近年推出了長者乘車優惠，無論是哪一個國家或城市的旅客，只要年滿60歲或以上，均可以免費搭乘深圳地鐵。長者只需要以頤年卡拍卡入閘，或透過人工通道出示回鄉證後便可免費乘坐地鐵。

只要年滿60歲或以上，均可以免費搭乘深圳地鐵。（深圳地鐵圖片）

長者北上優惠【2】免費搭深圳巴士

除了地鐵，香港長者在深圳搭巴士同樣可以免費！長者只要在上車時通過公交車上的讀卡機讀取深圳頤年卡或港澳居民居住證，即可免費搭乘巴士。

長者只要在上車時通過公交車上的讀卡機讀取深圳頤年卡或港澳居民居住證，即可免費搭乘巴士。（官方圖片）

長者北上優惠【3】免費廣州交通優惠

香港長者可於廣州申請「廣州市老年人優待卡」。年滿60至64歲長者乘搭廣州地鐵、巴士及過江渡輪可享半價優惠；年滿65歲更可享全免優惠。香港長者只需備妥「港澳居民居住證」及證件相片，即可前往各街鎮政務服務中心申辦。

長者北上優惠【4】免費搭珠海巴士

香港60歲以上長者只需提供回鄉證及證件相，便可透過微信公眾號或珠海通客服中心申辦「珠海通長者卡」後，即可免費乘搭全市公交車。

▼▼景點、生活篇▼▼

長者北上優惠【5】長者及高齡津貼（廣東計劃）

公共福利金計劃下的「廣東計劃」設有長者生活津貼，為65歲以上有經濟需要的長者提供經濟支援。申請人須符合入息及資產限額及相關規定才可申請。目前每月資助額為 HK$4,345（自2026年2月起生效）。

至於高齡津貼，不設經濟狀況審查，香港居民只要年滿70歲或以上並符合相關規定便可申領。高齡津貼的每月津貼金額目前為HK$1,675（自2026年2月起生效）。受惠人只要在每一個付款年度內居住在廣東滿60天，便可領取全年津貼。

長者北上優惠【6】免費進入深圳市各文化場所

以往享受深圳敬老優惠待遇需要有深圳市戶籍，港澳台籍年滿60歲人士，只要在深圳居住，則可以憑頤年卡免費進入深圳市各文化場所，包括博物館、文化館、圖書館、美術館等空間。

長者北上優惠【7】免費進入深圳市政府旅遊景區

持有頤年卡的居民亦可以免費進入深圳市各公園和市政府投資建設的各項旅遊景區，其中政府投資興建的旅遊景區包括：蓮花山公園、深圳灣公園、大小梅沙、海上田園、仙湖植物園和鶴湖新居。至於錦繡中華、世界之窗、深圳野生動物園、歡樂谷、東部華僑城等屬於社會投資建設的旅遊景區，60歲至70歲之間的老人目前仍然需要購票入園。

長者北上優惠【8】免費或優惠使用深圳公共體育場館

香港長者憑頤年卡亦可免費或優惠使用全市公共體育場館，包括公立學校體育場館。

曾舉辦不少演唱會的深圳市體育館將完成改建工程。（深圳商報）

長者北上優惠【9】免費法律援助

香港長者憑頤年卡，可依相關規定享有公證費、律師費減免，優先獲得法律援助機構免費法律援助等福利。

長者北上優惠【10】免費或優先銀行服務

香港長者憑頤年卡可依相關規定享有國內跨行ATM轉賬及取款免手續費、免開卡工本費、免年費及賬戶管理費、銀行網點頤老服務、免費手機銀行轉賬、免費打印交易清單、免費提供存摺對帳簿及個性化專屬金融服務。

長者北上優惠【11】長者食堂優惠

香港長者憑「深圳智慧養老頤年卡」並符合相關規定，即可享有深圳長者食堂的餐飲優惠與補貼。一般常住深圳的合資格香港長者，可於長者食堂享用普惠型的健康膳食。

▼▼醫療篇▼▼

長者北上優惠【12】長者醫療券大灣區試點計劃

港府推行「長者醫療券大灣區試點計劃」，首批納入7間醫療機構，讓香港長者可使用醫療券支付大灣區指定城市的門診費用，當中包括5間設有牙科的綜合醫療機構和2間專科牙科機構。計劃現已擴展至大灣區內地全數9個城市，試點醫療機構倍增至19間（連同原有項目合共21個服務點），所有服務點均可使用牙科服務。

合資格的長者只要出示有效的香港身份證或香港政府入境處發出的《豁免登記證明書》，表明使用醫療券以支付當日接受的門診或牙科服務費用，並簽署同意書便可使用。

醫療機構名單如下：

長者北上優惠【13】深圳醫療機構優先服務

香港長者憑頤年卡可於在深圳全市各醫療機構看病，享有優先窗口及通道服務。

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