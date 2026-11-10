黃仁勳出軌恐婚變！萬億身家妻子獲半？香港分產3原則 物業點計？

黃仁勳出軌｜英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳坦承婚外情，震驚全球科技界，其高達約1.27萬億港元的身家去向亦成為焦點。若這場「晚年婚變」發生在香港，夫妻大半生累積的儲蓄與聯名物業，又會如何瓜分？《香港01》「01金齡」為大家整理香港離婚分產3大原則以及3大迷思，詳情即看下文！



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黃仁勳出軌｜若離婚妻子隨時分12位數淨資產

黃仁勳於11月8日發送內部員工信承認自己有婚外情，隨著婚外情風波持續燃燒，其龐大的財產亦成為焦點。美國商業雜誌《福布斯》（Forbes）最新（香港時間11月10日）推算，黃仁勳淨資產約1,552億美元（約1.22萬億港元），若二人果真離婚，而在加州法律下黃仁勳的資產亦被裁定為婚後共同財產，其妻子Lori可能分得至少750億美元（約5,880億港元），足足「12位數」的淨資產。

黃仁勳出軌｜加州與香港大不同！香港離婚分產3大原則

由於黃仁勳所在的美國加州實行「夫妻共同財產制」，參考加州法院說明，婚後累積的資產依法律原則上需要平分。但香港並沒有法定的「共同財產制」，離婚時並非強制平分所有資產。

香港法庭處理財產分配時，主要依循《婚姻法律程序與財產條例》，並以「公平分享原則」（Fair Sharing Principle）作為大前提。以下為大家整理香港熟齡離婚最常見的3大分產重點：

香港離婚分產原則【1】15年以上傾向「50:50均分」作起點

根據香港法庭原則，對於維持15至20年以上的長婚姻（熟齡離婚常見情況），雙方在家庭內外的長期付出通常被視為同等重要。法庭一般會以「50:50均分」作為計算起點，除非有強烈理由（例如其中一方作出「特殊貢獻」）才會偏離此比例。

雙方在家庭內外的長期付出通常被視為同等重要。（《短暫的婚姻》劇照）

香港離婚分產原則【2】全職主婦「非財務貢獻」同等重要

不少「晚年婚變」的家庭中，女方可能婚後一直擔任全職家庭主婦，即使聯名私樓的首期及供款全由男方支付，在香港家事法下，法庭也不會單純計較「誰出錢多」。法官看重全職主婦在打理家頭細務、養育子女上的「非財務貢獻」，將其與男方在外賺錢的貢獻視為等同，賦予弱勢一方公平瓜分聯名物業及整體資產的權利。

法官看重全職主婦在打理家頭細務、養育子女上的「非財務貢獻」。（《82年生的金智英》劇照）

香港離婚分產原則【3】按「經濟需要」調整分配比例

「對分一半」只是計算起點，法庭最終判決必定會嚴格審視雙方離婚後的實質生活需要。步入中晚年，若其中一方已退休、患有長期病患，或完全缺乏謀生能力及退休金，法庭便會根據其「經濟需要（Financial Needs）」調整資產分配比例。

換言之，擁有較多資產或長俸的一方，隨時要撥出更大比例的財富，甚至須按法庭頒布的「定期付款命令」（Periodical Payments，即按期支付的贍養費）持續提供生活費，以確保經濟較弱勢的一方能維持婚前的合理生活水平。

「對分一半」只是計算起點，法庭最終判決必定會嚴格審視雙方離婚後的實質生活需要。（資料圖片）

黃仁勳出軌｜離婚分身家3大迷思

如果對方出軌，法庭會「罰」他分少一點嗎？

許多人以為犯錯一方在分產時會較為吃虧，但香港家事法庭並非「道德法庭」，單純感情不忠幾乎不會影響分產比例。不過，若出軌一方曾擅自挪用大筆家庭資產為第三者買樓或送贈名貴禮物，法庭則有權將該筆款項「加回」其名下資產計算，減少他最終實得的份額。

層樓只得一個名，離婚需要分給對方嗎？

不少人以為物業只登記在自己名下（單名物業），對方就無權分一杯羹。事實上，香港法庭在界定「婚姻資產」時，並非單看業權名字，而是會追溯資金來源。

如果該物業是在婚後購入，又或是資金來自婚姻期間的共同收入，即使是單名物業，法庭依然有可能將其視為婚姻資產並予以分配。

法庭判「分樓」，實際上如何操作？

當法庭確定雙方應得的比例後，實際分割物業通常有三個做法：

1. 變賣套現：最徹底的做法，將物業出售後按比例瓜分現金，達致「徹底分清」。

2. 資產抵銷（買斷業權）：若其中一方希望保留物業自住，而另一方需要現金，雙方可透過協商，由保留物業的一方用現金或其他等值資產（如股票、存款）買斷對方的業權份額。

3. 業權轉讓：若雙方擁有多於一項物業，法庭可下令將物業重新分配，直接將某單位的業權轉移至另一方名下。



最徹底的做法，將物業出售後按比例瓜分現金，達致「徹底分清」。（資料圖片）

＊以上內容僅供一般資訊及參考用途，並不構成任何正式法律意見。每宗婚姻及財產分配個案的具體情況各有不同，如對離婚程序或資產分配有任何疑問，建議尋求香港執業律師的專業意見。



本文作者：蘇翰林

《香港01》「01金齡」、「好食玩飛」頻道編輯，深耕數碼媒體多年，擅長結合數據新聞分析與深度人物專訪，捕捉社會脈搏。蘇翰林精於本地城中熱話、流行文化觀察，以及海內外旅遊與美食推介。他致力將複雜的民生政策轉換成淺白易懂的懶人包，為讀者提供具參考價值的生活與休閒實用指南。



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