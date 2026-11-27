金價走勢｜金價下跌｜買金攻略｜實金買賣｜受市場預期美國聯儲局12月加息影響，金價近期大幅下跌，近日更一度跌穿52周平均線（3500美元，約27,423港元）。金價大跌吸引不少港人趁低吸納，不少長者亦喜歡買金保值，今次《香港01》長者生活頻道「01金齡」將會為大家分析黃金在哪裡買最划算、長者「供金會」有沒有伏位？以及買金前5大伏位。



近日金價大跌，不少人都心思思想買金。(AI生成圖片）

金價大跌是「趁低吸納」好時機？

金價大跌，甚至一度跌穿3500美元（約27,423港元），令不少人都萌生買金保值的想法，不過香港股評人溫傑就認為金價「未見底機會大」，建議長者如有閒錢可以分批買金，不建議一次過將所有流動資金投入黃金。

飾金VS投資黃金｜兩者有咩分別？

提起買金，大部分長者自然會想到連鎖珠寶金行（如周大福、周生生、六福等），以為買對龍鳳鈪或金鏈，既可留給孫仔、孫女做結婚賀禮或嫁妝，又可以保值。事實上，龍鳳鈪、金鏈、金耳環屬於飾金，本質上是消費品；金條、金幣才是投資黃金，兩者有著極大分別。

傳統飾金：含設計費手工費 買賣差價大

龍鳳鈪、金鏈、金耳環均屬於飾金，價格包含基礎金價、設計費、手工費等費用，成本比基本金價高；賣出套現時需要承受較大的買賣差價，單計差價，即買即賣已經會蝕10%至15%。而且飾金回收需要扣「火耗」，即回收後需高溫重熔再提煉，當中會有微量損耗，金行因此會向賣家收取「火耗費」。一般而言，如果把飾金帶回原本購買的連鎖金行回收，火耗會比較便宜；相反，如把在金行A購買的飾金帶到金行B回收，火耗有機會被扣多達10%。

部份金行會有長者優惠，出示長者咭／樂悠咭會有手工費或佣金優惠，詳情可以在選購時向金行職員查詢。

龍鳳鈪、金鏈、金耳環屬飾金。（AI生成圖片）

投資黃金：回收標準極嚴格 勿拆包裝袋

金條、金幣均屬於投資黃金，價格除了緊貼國際金價、交易差價較低之餘，本身亦有國際標準純度及防偽包裝，銀行回收毋須重熔，自然毋須扣火耗。不過要留意，銀行回收標準極為嚴格，金條、金幣的原裝膠套切勿剪開，而且必須保留購買單據並帶回原行放售（例如在中銀購買須帶回中銀放售）。一旦包裝損壞或單據遺失，有機會導致銀行拒收，屆時只能拿到街外金行當作二手金放售，同樣會被壓價或產生火耗費。

金條、金幣屬投資黃金。（資料圖片）

飾金VS投資黃金比較 傳統飾金 投資黃金（實金） 常見產品 龍鳳鈪、金鏈、金耳環、吊墜等足金首飾 9999純金條、金粒、楓葉／鴻運金幣 性質與用途 消費品（適合佩戴、送禮、作結婚賀禮或嫁妝） 投資品（純粹保值、抗通脹） 買入價格 含基礎金價、設計費、手工費及佣金 緊貼國際金價，無手工費及佣金 買賣差價 較大（單計買賣差價可達10%至15%） 較小（銀行或認可金商一般約1%至2%） 回收火耗 須扣「火耗」（重熔損耗），其他金行或無單可被扣多達10% 正常情況下免火耗（毋須重熔） 回收條件 較寬鬆，多數連鎖金行均回收自家及其他金行金飾 銀行回收極嚴格：原裝膠套切勿剪開、須保留單據及帶回原行放售，否則拒收

銀行／認可金商／金舖 邊度買金最抵？

到傳統珠寶金行購買黃金，還可以到銀行或香港黃金交易所認可的金商買金。珠寶金行主要售賣飾金，用於送禮、佩戴，同時可保值，惟定價包含手工費、設計費等等，買賣差價較大，如果想購買實金用於投資保值，建議可以去銀行或認可金商買金，成本會更低、更划算。

銀行買金：差價低須預約

可信度高、差價低，而且分行遍佈香港，的確較為方便，不過亦有兩大門檻要留意：

1. 必須持有該行戶口：銀行一般只接受該行現有客戶購買實體黃金，交易款項會透過銀行戶口直接扣除。



2. 買金前需要預約：並非每間銀行或分行都有提供實體黃金買賣或備有現貨，建議購買前先致電分行了解供貨詳情及預約。



4大香港銀行金條及金幣一覽

並非所有零售銀行都提供實物黃金，目前本港主要提供實金買賣的銀行包括：

中銀香港：提供99金、9999實金（如1両、50克等）及紙黃金買賣。

恒生銀行：提供9999金條、金幣、金粒及紙黃金。

上海商業銀行：提供99實金（如5両裝）、9999實金（如1両裝）及金幣。

招商永隆銀行：提供99金條、9999金條及國際金幣（如澳洲金幣等）



認可金商：大額買賣須登記身份證

買賣差價往往較低、毋須預先開戶，日後套現時亦較容易回收其他國際認可品牌的標準金條，不過光顧時要留意：

1. 門市地點較集中：老字號金商的門市數目不多，通常集中在商業區或中上環一帶（例如：利昌金舖），而且多數只於平日辦公時間營業，出發前宜先致電確認營業時間及現貨庫存。長者買金切忌貪平幫襯街邊來歷不明的細舖，務必揀選「香港黃金交易所」認可或具數十年信譽的老字號金商，以保障成色與交易安全。



2. 大額現金買賣須登記身份證：按法例規定，進行大額現金交易（12萬港元或以上）必須出示身份證作登記。長者如打算買賣大額實金，建議由家人陪同或改用銀行轉賬，避免攜帶大量現金上街。



每逢金價大跌，都會吸引不少人到利昌金舖購買實金。（資料圖片）

銀行VS認可金商VS金行買金比較 銀行 金商 連鎖珠寶金行 主要產品 9999純金條、楓葉／鴻運金幣 9999投資金條、金粒、國際金幣 金粒、金條及各類足金首飾 買賣差價 小（一般約1.5%至2%） 最小（大額金條可低至約1%至1.5%） 最大（飾金買賣差價可達10%至15%） 額外費用 無手工費、無佣金 無手工費（鑄造費已計入牌價） 買入收手工費、佣金；賣出可能扣火耗 購買門檻 須為該行戶口持有人，多數要預約 毋須開銀行戶口，可Walk-in或預約 門市多、Walk-in即買，最方便 回收彈性 嚴格：一般只回收自家售出實金 彈性較高：普遍回收自家及國際認可品牌金條 回收自家及他行金飾，但金火耗較高

長者「供金會」抵唔抵？

以往不少金舖都有提供「供金會」服務，讓家庭主婦每月供款，供滿一年便向金行換取金飾。現時香港多間大型連鎖珠寶金行（例如周大福、六福珠寶）仍有提供「供金會」，入場門檻非常低，每月數百元即可起供，部分更會送出折扣券、禮券或回贈吸引大家加入。不過從投資儲蓄的角度來看，供金會須留意以下幾點：

供金會須知【1】不受存款保障

供金會並非銀行存款，不受香港「存款保障計劃」保障，一旦金行結業，供款很可能會血本無歸。如果長者真的想供金會，亦建議選擇大型連鎖珠寶金行。

供金會須知【2】一般只可換購飾金或珠寶

珠寶金行提供的金會，供滿後通常不可直接提取現金，只可按條款換購指定金飾或珠寶；如上文提及，飾金價錢包含設計費及手工費，買賣差價較大。

供金會須知【3】靈活性低 斷供須付手續費

長者如果需要現金周轉，中途斷供或退會一般需要支付手續費，有機會蝕本。

幾百元已經可以供金會。（AI生成圖片）

長者買金前5大伏位

1. 認清黃金純度：分清「99金」、「999金」與「9999金」

買金時經常聽到「99金」、「999金」、「9999金」、「足金」，其實代表黃金的純度（含金量），買錯純度會直接影響牌價及日後回收價：

9999金（含金量99.99%）：俗稱「千足金」，純度最高，亦是銀行投資金條、金幣及香港大型連鎖金行的主流標準。

999金（含金量99.9%）：根據香港法例，含金量達99.9%或以上才可稱為「足金」。

99金（含金量99%）：純度略低，但部分香港銀行（如中銀香港、上海商業銀行、招商永隆銀行）亦有出售99實金，買賣牌價會比9999金條便宜。



長者在香港銀行買金前，務必向職員講清楚要買「99金」定「9999金」，並核對單據及金條刻印。此外，內地法規只要達99%已可稱為「足金」，長者如北上買金，記得認準「Au999」或「Au999.9」標記，以免買錯成色較低的金飾。

2. 提防「高息買金」騙案

謹記黃金本身不會派息。坊間任何聲稱「買金保本、月派高息」，或遊說長者開戶炒作「倫敦金」、高槓桿黃金期貨的推銷，絕大部分屬高風險衍生工具甚至騙局，切勿沾手。

3. 謹慎選擇購買商戶

購買金飾時，建議可以去有信譽的金行，或大型連鎖珠寶金行購買，確保購入的金飾皆為純金、足金。

4. 存放／保險箱成本

實體黃金存放在家中最怕遇到小偷入屋「爆格」，又怕日後忘記存放位置；租用保險箱雖然安全，但又需要辦手續、繳年費及輪候，保險箱年費長遠都是一種成本，建議先考慮好長遠存放規劃再購入實金。如需要購買大額實體黃金並攜帶大筆現金，亦建議請家人陪同，避免賊人有機可乘。

5. 切勿重錘出擊

即使金價大跌看似「好抵」，但黃金並不會產生利息（只能賺取買賣差價），長者切忌將日常流動資金、備用醫療資金或大部分資產一筆過投入黃金，萬一有急用可能要蝕本沽出，建議買金保值應使用閒錢。

免責聲明：本文內容僅供參考及一般理財資訊交流之用，並不構成任何投資建議、要約或招攬。黃金價格受宏觀經濟、利率及地緣政治等因素影響而波動，過往表現不代表將來回報。任何投資均涉及風險，讀者在作出任何投資或購買決定前，應先評估自身財務狀況及風險承受能力，如有需要，請諮詢持牌獨立財務顧問的專業意見。

本文作者：張雨靜



《香港01》「01金齡」頻道編輯，日常專注發掘銀髮族生活消閒與理財資訊。平時會四出尋找適合長者的旅遊熱點、養生保健貼士和各項優惠。遇到退休規劃、醫療保險及財富管理等理財硬知識，就會化繁為簡，寫成生動貼地的實用指南。希望能成為老友記的得力助手，陪大家一起好好規劃安心的退休生活。

