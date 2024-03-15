任天堂粉絲力撐遊戲好玩30FPS都夠｜網民抵死回應：咁56K上網夠啦｜任天堂的主機Switch雖然有不少極受好評、被喻為遊戲史上最出色作品的傑作；但另一方面任天堂主機早已跟不上時代、只能提供30FPS的硬件性能亦常為玩家垢病。最近就有任天堂忠粉在網上發文力撐，指「30FPS已足夠」，引起網民熱議。



任粉力撐30FPS 指「95%人都分唔到30同60FPS」

一位外國任天堂忠粉「NintenGOD」（@AesirMalos）日前在推特（Twitter，現X）發表帖文，指現時流行的「30FPS根本不能玩論調」是遊戲史上最差的潮流，並指摘「這種愚蠢的見解令人錯過許多傑出的遊戲」，而明明「95%的人根本無法分辨30和60FPS之間的分別」，認為（任天堂Switch的）30FPS是全無問題。

https://twitter.com/AesirMalos/status/1765374047037055092

👉浪人崛起Rise of the Ronin早期評測 仁王版對馬戰鬼開放世界格劍

NintenGOD續指自己所貼的遊戲影片為白金工作室開發的Switch遊戲《Astral Chain》異界鎖鏈；並指遊戲廣受好評，被喻為史上最佳動作遊戲之一，戰鬥流暢又令人上癮。NintenGOD指自己絕不會因為FPS問題而錯過這些遊戲體驗，並指摘會這樣做的人都是「假Game」、「PC硬件性能廚」（PC Tech Zombie mindset）。

連登仔都唔撐 抵死回應「56K已足夠」

此帖文在推特上引起不少討論，大部份網民均不同意NintenGOD的見解，並指正常人都能分辨30同60FPS的差距，紛紛指出「分辨不到的人應該要去驗眼」。更有人直接帖出外國的研究報告及論文，指絕大部份都能分辨出不同影格速率的分別，以及影格速率對遊戲表現實質有影響（如在第一身射擊遊戲中），人們傾向選擇影格速度多於解像度等。

👉FF7 Rebirth攻略｜快刷AP方法 一小時怒刷20萬AP｜FF7重生

此帖文亦被轉載至香港連登討論區，大部份網民反應均對原樓主表示嘲諷，指30FPS已足夠的講法就等如當年石丹理的「56K（上網）已足夠」言論，是拒絕面對現實和科技進步。大部份人認為30和60FPS根本不可能分不到，亦有人指出遊戲難以避免FPS下跌，因此就算30FPS時可以接受都好，當遊戲跌Frame時就會顯得非常窒。

https://lihkg.com/thread/3648850

👉FF7 Rebirth攻略｜免走冤屈路必知10個重要心得 隱藏魔晶石位置

亦有人指出FPS和遊戲性不應該是「二選一」的問題，好遊戲配上高FPS就更好，而不應該以「遊戲本身好玩」去將低FPS、30FPS早已跟不上時代一事正當化。

按圖放大連登熱議30FPS是否足夠：

