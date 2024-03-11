FF7 Rebirth攻略｜快刷AP方法 一小時怒刷20萬AP FF7重生 Final Fantasy VII Rebirth｜FF7重製版第2部《Final Fantasy VII Rebirth》已在2月29日正式推出，雖然本作內容量相當多但相信也已有不少玩家已玩到中後期，以下提供遊戲後期快刷AP方法，一小時怒刷20萬AP快速升滿魔石。



FF7 Rebirth快刷AP方法 一小時怒刷20萬AP

這個快刷AP方法需要一些前置準備，首先玩家需要達到12章，取得「HP、MP對調」魔晶石（11章時在尼福爾海姆拾取，就在「天然魔晶石」旁邊，主線必經之路一般不會漏掉），另外還要完成12章才開放的支線任務「夢想中的金盃賽」，在金碟遊樂園贏取金盃賽以取得飾品「陸行鳥王的斗篷」。

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然後玩家還需要打通戰鬥模擬器的一些關卡以取得「先發制人」魔晶石（最好有齊兩顆），以及「範圍化」魔晶石（Cait Sith入隊時自帶）和滿等的「烈焰」魔晶石。另外最好也帶上能加魔攻的「魔幻」魔晶石。

將以上東西全都裝備給Cloud，武器用魔攻最高的一把（一般都是破流者）；當然用其他魔攻更高的角色也行，但因為進入戰鬥時站位的關係（Cloud一定會在正中間），選Cloud會比較方便。另外還要在另一個角色身上裝上「挑釁」（1星也可）。

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準備好以上東西後就可以開刷，如果已經爆機就用章節選擇功能選12章或13章：選13章的話可以一開始跳過cutscene後立即開刷，但13章時Cait Sith不在隊中，變相刷少了一個人份量的AP；選12章就會有Cait Sith在隊中，但麻煩在於一開始騎水上飛機去太陽海岸港口的部份不能跳過，一定要自己駕駛去碼頭後才能傳送開刷，如果不介意/不需要之後再另外為Cait Sith練等，那就可以直接選13章開始以節省時間。

岸壁的物資保管場

選擇章節後傳送去貢加加地區南邊的「岸壁的物資保管場」；這裡有4波距離很近站位又密集的小怪，進入戰鬥後立即施放範圍化的大火焰就可一口氣收掉整波敵人（陸行鳥王的斗篷+2個先發制人一開始就有2格ATB可用大魔法）；快速打完4波敵人後存檔再原地讀檔，所有怪物就會重生，如是者就可以無限狂刷。

轟呀

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裝上「HP、MP對調」的角色被摸一下就會死，這時不用慌張，只要先逃離戰鬥，角色就會1血復活，這時再進入戰鬥就會自動發動「挑釁」魔晶石的效果，就可輕鬆安全詠唱了。實際流程可看以下示範影片：

如果不喜歡火焰也可用寒冰或雷霆，但記者個人測試雷霆經常會在青蛙+花的一波漏怪炸不到，用火焰就沒有這個問題（因為火焰的範圍化是連鎖式的追蹤彈，著彈時又有範圍爆炸，基本不會漏怪）；另外最後一波的巨角獸只弱火同時血量又多，用範圍化的冰或雷未必能確實炸死，總結下來還是用火焰較好。

以記者上面的影片計算，打4波怪只需分半鐘、共得70AP；計算下來1小時可刷2800AP，以每人裝12粒魔石（武器和防具各6粒）、整隊7個人計算，一小時就能刷到22萬AP了。

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刷好刷滿

如果玩家已經入手「急速詠唱」魔晶石（需要完成所有古代物質調查後開放並打倒「傳說中的劍豪」Gilgamesh後才可換取），就可以不用範圍化而是用急速詠唱+大寒冰，以冰的範圍加上快速詠唱在敵人走散之前就一招打爆，到巨角獸時才用回火焰。這樣刷起來會更快，可以1分鐘就刷完1圈，一小時能刷到超過30萬AP。

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集中提升少數魔石AP方法

當然不同魔石的AP需求量有多有少，到後期可能有部份魔石已經升滿、沒有六七十粒那多魔石要升；如果只需要集中提升幾粒魔石的等級則可以用另一刷法戰鬥模擬器。

配置和剛才的刷法相約，需要1顆範圍化+滿級的烈焰（雷霆或寒氣也可，如果有滿級的石化就更好）魔晶石、陸行鳥王的斗篷和先發制人；不過因為戰鬥模擬器每關都會回復MP，就沒有需要帶HP、MP對調了。另外建議可以帶上「陸行鳥護腕」（只得2個魔晶石洞但是AP 3倍，在尼福爾地區完成支線任務「陸行鳥道的精髓」獲得）及「提升AP」，這樣就可以對一粒魔晶石提升6倍AP，集中極速提升。

關卡選擇【地區分析】朱諾的分析1，這關的小怪HP不多不用理會屬性弱點，任意大魔法轟下去都是秒。進入戰鬥後馬上施放大魔法就直接過關，就這樣反覆刷到滿意為止。

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戰鬥模擬器刷的缺點是只能刷到3個角色，而且讀碟時間很長（戰鬥不用30秒，Loading用了分半鐘）；好處則是不用移動，只需要出一招魔法然後就等下一關，可以一邊篤手機一邊刷。以下為實際流程影片（大部份時間都在讀檔）：

在「陸行鳥護腕」及「提升AP」輔助下，被輔助的魔石每刷一次可得504AP；以2分鐘一場計，1小時可為單粒魔晶石提升15000AP，就算是最貴的急速詠唱都可以快快升完。但見到網上有人回報指需要通關主線i.e.爆機後再刷此模擬器關卡才會有500AP、未通關時只得168AP；想用此刷法的話最好就先爆機再回頭刷。