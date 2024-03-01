FF7 Rebirth攻略｜免走冤屈路必知10個重要心得 隱藏魔晶石位置 Final Fantasy VII Rebirth｜FF7重製版第2部《Final Fantasy VII Rebirth》已在2月29日正式推出，《香港01》科技玩物頻道提供新手早期刷錢攻略，極早期就可以無限刷合成素材和莫古利獎牌。



1. 見敵即洞察

如果上一集有打白金成就的話，可能會記得其中一個成就是全「ENEMY REPORT」，即需要對遊戲所有敵人都洞察過一次。雖然沒研究今集是否也有同樣的成就，但不論有沒有成就都好，開場就洞察也是一個好習慣，建議所有玩家要養成此良好習慣。以至建議可以配合「先發制人」魔晶石，一進入戰鬥就有ATB去開洞察。

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洞察的好處不單可馬上得知敵人的弱點及如何才能打到其heat，另一方面也和戰鬥模擬器相關；因為玩家需要對每個地區指定數量的怪物進行洞察後，才可以開放獲得效果超強的「敵方技能」魔晶石，以及為該魔石學習新招式的戰鬥模擬器關卡。

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2. 適時賣素材 / 合成道具

雖然在剛進入大世界時會非常缺合成素材，但如果是比較勤力、探索地圖會邊行邊檢東西的話，很快就會發現一些低星的合成素材如鼠尾草、星球恩賜、珍珠薑、星球恩賜等很快就會滿瀉（上限只得99個...）；建議這些1星素材不用留太多、只要有60~70個便可，多的可以賣掉或拿去合成道具。

積少成多，多出來的素材賣一賣也是可觀的收入

不過不建議賣掉「木材」和「鐵礦」，這兩款的用量都非常大，合成一件防具要30甚至50個。

3. 世界報告優先解生命點

隨著主線進度會開放「世界報告」，亦即大世界收集玩法，每個地區都有多個興趣點讓玩家互動和收集。而即使對這些收集沒太大興趣，也會建議要優先解電波塔及「生命點」，前者可以標記出附近的其他興趣點，後者則不單在點位本身有大量素材，更重要是有機會開放「挖掘點」，以掘出晶片解鎖更多合成配方。

合成配方晶片非常重要，不單可製作強力的防具/飾品，更可提供更多配方以累積經驗提升合成等級。

4. 區域移動方法

如果玩家進度較快、已經通過秘銀洞穴來到朱諾地區的話，會發現到達之後無法快速移動（傳送）回去格拉斯蘭地區；這時不用著急遊戲當然有方法讓玩家在不同地區之間移動，以朱諾地區而言就是需要在朱諾地區的陸行鳥牧場「加彭牧場」完成支線任務「通往明天的一線生機」，然後便會開放區域移動用的陸行鳥馬車。同任務中還會順便捉到朱諾地區的陸行鳥。

任務承接地點：



5. 到達新地區第一件事搵陸行鳥牧場

不單是朱諾地區，每個地區的陸行鳥也都需要再捕捉；所以之後再去到新地區時，也應該優先找出該地區的牧場及捉陸行鳥，方便之後的探索。

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6. 隱藏魔晶石位置

在世界地圖中有些魔晶石被收藏較隱密的位置，甚至可能是沒有標示或興趣點，例如在格拉斯蘭地區東北面的沙灘可游水出去一個小石島，可以拾到魔石「強化精準防禦」；在格拉斯蘭西面的「格拉斯蘭港」則可以拾到「體力」等。

7. 刷錢、刷素材方法

可見另文攻略詳細說明：

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8. 地區點數不用留

完成每個地區的世界報告之後可獲得該地區的調查點數以開發（換領）魔晶石；由於每個地區的調查點數都是獨立並不通用，所以不用考慮「留點數換後面的物品」，盡情花費點數即可。

而只要完成該地區的全部世界報告，所得的調查點數是會剛好足夠讓玩家換完該地區所有的魔晶石；打算做全收集的玩家就可不太在意順序隨便換。而在任意一個查德利處即可換到不同地區的魔晶石（按R2/L2換頁面），不用特意先傳送去該地區再交換。

換好換滿

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9. 武器熟練度

和前作一樣每把武器都會自帶一個技能，累積熟練度之後就可習得該技能即使更換成別的武器都可繼續使用。而每把武器都有「熟練度獎勵」，在戰鬥中達成條件即可獲得額外的熟練度；如果沒特意去做熟練度獎勵的話要學習一個技能其實都需要頗長時間，因此最好每拿到一把新武器都去看看熟練度獎勵是什麼戰鬥中積極去做。

而如果是喜歡固定班底、很少切換隊伍成員的玩家，最好也每隔一段時間就把後備的隊員換出來練技，因為不在戰鬥隊長中角色雖然一樣可得到經驗值和AP，但無法得到武器熟練度；遊戲中有一些地方是會指定隊伍成員不能自選，因此先練好技能到時就不會那麼辛苦。

10. 優先學習技能推薦

在技能之書中能花費SP獲得新的能力，SP會隨著等級提升和獲得技能書（一般在莫古利商店以莫古利獎牌換領）時取得；建議優先學習「聯手能力」、「聯手動作」以及不需要MP的魔法攻擊（ＯＯ連鎖、衝擊或狂潮）。而其中又以聯手能力和聯手動作特別強大，建議盡早取得。

不用MP就能打出魔法攻擊是很方便，但相對地威力有限，主要都是用來針對弱點打出heat狀態而非輸出用。

「聯手動作」則可視為一個額外的基本動作，不需ATB即可使用；大致可分為普攻類、反擊類、蓄力類和防禦類。普攻類的視角色有不同效果，如RedXIII的是帶防禦的攻擊、Tifa的可以空中攻擊，Cloud和RedXIII的聯手動作是遠距魔法攻擊等等，各有其用處。蓄力類的如Cloud的猛烈爆發則是不需要消耗ATB則威力極高的攻擊，但缺點就是需要蓄力同時射程較短不易命中，需要掌握使用的時機。

特別值得一提是Cloud的「反擊射擊」非常強勁，效果是配合敵方遠距離攻擊（魔法等）的時機反擊；反擊射擊不單判定時間很長基本上隨便按都能反到，而且威力極高，記者在20級普攻還在打3、40傷害的時候，一個反擊射擊已可打出過千傷害，非常離譜。當你認得敵人是會用遠距離攻擊的時候，可試試多加利用。要注意成功擋下對方的遠攻後，要等Cloud做完反擊的動作才會打出傷害，太早翻滾就會自己取消了反擊。

而「聯手能力」則是在戰鬥中角色各自消耗一定數量的ATB之後便可發動的強力攻擊，聯手能力隨了不再消耗ATB之外更會附加限時內無限MP等超強效果，不誇張地說威力可以媲美Limit Break，懂不懂得用聯手能力會令戰鬥難度差天共地。

如果玩家的組隊比較固定，可以讓角色分別學習不同屬性的連鎖、衝擊或狂潮，以節省SP優先點出強力的聯手動作和聯手技能。最後提提技能書是可以隨時無限次重置，如果現時的組合玩得不順手，可以重置技能試試不同組合。