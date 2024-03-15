Switch 2最新爆料｜性能比Xbox Series S差但內建DLSS可穩定60FPS｜任天堂長期以來在硬體更新上相對保守，相較於競爭對手顯得滯後。據最新消息，任天堂有望在2025年推出Switch 2。雖然Switch 2的硬件規格尚未正式公開，但一直以來都不缺Switch 2相關硬件爆料流出，最新就有外國知名爆料人士供出Switch 2將採用Nvidia晶片，並有望應用人工智慧升頻技術「DLSS」。



外國知名博客爆料 Switch 2晶片已完成開發

外國知名博客、YouTuber「Moore's Law Is Dead」在近期發表的一集Podcast中爆出Switch 2的最新爆料，提及Switch 2所用的架構及晶片。

Moore's Law Is Dead指有兩個情報來源向他提供消息，第一個來源指自己和Switch 2相關計劃並非太接近，但認為Samsung的8nm晶片對任天堂來說是最好的選擇。它是市面上最便宜的電晶體。另外在128-bit LPDDR5，任天堂可以選擇8GB、12GB或是16GB的LPDDR5。

https://youtu.be/nEWpeyOMLlY

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第二個來源則指Switch 2的晶片早在2022年底已經完成了；並指出Digital Foundry曾經有一篇關於T239處理器的文章，而該文章是在來源（NVIDIA）被駭客攻擊時所洩露，因此其所載關於Switch 2晶片的內容幾乎完全準確。

來源續他們指向任天堂提出了幾個選擇，包括一個利用Lovelace的選擇，但任天堂最終選擇了一個生產成本最優化的Orin架構。此架構Lovelace中獲得了一些效率調整，並添加一些「好東西」（可能指新功能）。來源順便提到AMD也曾就Switch 2的晶片生產進行激烈的競標，但最終落選。

https://youtu.be/nEWpeyOMLlY

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Orin是Nvidia較早前推出的入門級集成晶片，採用Nvida於2020年5月發布的安培微（Ampere）GPU架構，著名的Nvidia「30系列」顯示卡亦是基於Ampere架構設計。而Ada Lovelace則是2022年9月發布的新GUP架構，用以取代上一代的Ampere，在2022年9月20日正式發表。

消息人士甚至指出Switch 2的處理器性比當代最弱的主機「Xbox Series S」更差。但同時消息也指出大部分Switch 2遊戲將會應用NVIDIA著名的DLSS技術。

DLSS（深度學習超級採樣 Deep Learning Super Sampling）是Nvidia開發的一種圖像縮放技術，可利用深度學習將較低解析度的圖像縮放為更高解析度的圖像，並即時反映在電子遊戲的畫面中。支援DLSS的遊戲即使在較低的硬件配置中都能較好的性能表現，因此即使Switch 2性能比Xbox Series S更差，也有機會有大部份遊戲中交出60FPS的表現。

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DLSS技術現時亦在持續開發和更新中，

考慮到Switch 2應該早已開始研發，以及任天堂向來傾向壓低主機生產成本的策略，在Switch 2採用上一代的架構的入門級晶片亦是合情合理。當然，晶片和硬件並不是越貴就越好，最終消費者著重的只是主機實際運行遊戲時的表現；如果用便宜的硬件已能提供流暢、暢滑的遊戲體驗是更顯價值。