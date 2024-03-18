豬股睦美逝世｜高達Seed／Tales of系列／高智能方程式美術家去世｜RPG遊戲《Tales of》傳奇系列、《高智能方程式》人物設定，並在《Gundam SEED》系列繼續協助福田監製擔當設計協力的插畫大師 いのまたむつみ （豬股睦美），今（18）日發表過世消息。



豬股睦美女士生於1960年，為日本資深女性美術家、一生都深愛貓咪，她資歷深厚，早期以《宇宙皇子》、《幻夢戰記》等作品為人認識，後來又負責了多部Sunrise作品如《城市獵人》、《高智能方程式》、《Brain Powerd》、《Gundam SEED》、《SEED Destiny》的人設／設計協力工作。而最廣為人知的近代代表作，相信一定是由第2集起負責 RPG 《Tales of》系列的人物設定。（首集由藤島康介負責）

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死訊由豬股睦美女士的親妹，代為在其個人Twitter (X）上發表，大意為：

「豬股睦美已在2024年3月10日與世長辭。事出突然，豬股女士甚至仍在繪畫草圖，相信在天國也正在繪畫吧。會被可愛的貓貓包圍，不斷繪畫出很多很多可愛的、眼神有力的角色。家人對支持者表示感謝，儀式只限親友參加不作公開，並按本人意願婉拒憑弔、上香、獻花。」