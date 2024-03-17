龍珠景品、高達食玩、PMQ玩嘢祭｜3月玩具展覽推薦、有得睇有得買｜3月有好幾個跟玩具、figure有關的展覽！女仔最愛banpresto SPY x Family、美少女戰士景品，男仔就有BANDAI食玩模型展，會場有限定透明版風靈高達買。最後還有藝術成份極高的PMQ玩嘢祭，除了買搪膠、影相打卡，仲請到不少外國設計師來擺攤。



BANDAI CANDY TOY 期間限定店

《BANDAI CANDY TOY SHOKUGAN LAND 食玩樂園》將於葵芳新都會廣場舉行，所謂CANDY TOY亦即是「食玩」（SHOKUGAN），小食包裝中除了零食還有玩具、有得食有得玩。近年BANDAI Candy Toy 愈做愈有，尤其是SMP系列的模型，已經是巨龍咁大件模型夾一粒香口珠（笑）。最新力作是身高45cm的「SUPER ROBOT WARS OG BANPReEOTH」，亦即是《機戰OG》中的強代型非合體版SRX，場內有實物首次在香港展出！

身高45cm的「SUPER ROBOT WARS OG BANPReEOTH」

仲有1米高 FW GUNDAM CONVERGE 飛昇自由高達立像，Te-Nori Friends小熊貓大型模型以及《我的英雄學院》x COO’NUTS的打卡區。另外，場內有亞洲限定地區《機動戰士高達 水星的魔女》G-FRAME FA 風靈高達透明版於會場優先展示／發售。

BANDAI CANDY TOY SHOKUGAN LAND 食玩樂園

舉辦日期：3月21日 4PM至9PM、3月22日至4月1日11AM至10PM

（週一至四特別營業時間為11AM至9PM）

地點：葵芳新都會廣場 L3 中庭



BANPRESTO EXPO 2024 HONG KONG 萬代景品展

自從香港多了夾公仔機這個玩意，BANPRESTO的景品就賣到成行成市，「眼鏡廠」將於3月22日(星期五)起在大圍圍方搞展覽，場內有多個人氣動漫主題打卡區，有1：1巨型公仔影相，包括《我推的孩子》、《蠟筆小新》、《海賊王》及《火影忍者》。

BANPRESTO EXPO 2024 HONG KONG 萬代景品展

搶先全球發售《排球少年》、《幽遊白書》以及 《HUNTER X HUNTER》景品。 (每款 HKD＄160，幾款figure將分不同日子開賣、售完即止。)

+ 1

BANPRESTO EXPO 2024 HONG KONG

舉辦日期：3 月 22 日 17:00至21:00、3 月 23 日至 4 月 21 日 11:30至21:00

地點：大圍圍方 2 樓 Kiosk 12



PMQ玩嘢祭

PMQ將舉行一個名為「玩嘢祭」的潮玩活動，請到多位本地、台灣玩具設計師和收藏家參與，比如一連四日專買賣搪膠art toys的『膠』易現場市集，分享玩具、經典電影、動漫及限量原創珍品收藏，當然還有名家講talk分享創作／收藏玩具心得啦。

+ 5

另外，PMQ同「孖星」Tamiya Hong Kong田宮模型合辦了迷你四驅車創意設計比賽，將有大量與別不同的戰車於場內亮相，活動最後一天更會有鬥車表演賽。

PMQ 玩嘢祭

舉辦日期：2024年3月29日至4月1日，每日中午12時至晚上7時

地點：PMQ元創方地面廣場 (個別活動將於特定場地進行)

