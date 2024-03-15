蒼鷺與少年奪得奧斯卡最佳動畫長片獎，一直負責宮崎駿作品中國版海報的設計大師黃海，也同步公開了電影的中國版poster（中國譯名：《你想活出怎樣的人生》），相片一上載就得到大量日本網民share，大讚審美觀逆天、甚至超越日本原版海報。



由於吉卜力動畫電影一直都不是同步在中國上映，《龍貓》等了30年、2018年才在內地上映，2001年作品《千與千尋》則在2019年上映、1986年作品《天空之城》在2023年上映；為增加新鮮感，片商特地請來中國設計師黃海重新設計一系列中國版海報，近日片商就公開了4月3日於內地上映的《你想活出怎樣的人生》中國版海報，主角面對三道門（後母、年輕版媽媽、大伯父），尤如面對人生交叉點，全系列的美感和意境一脈相承、令人驚艷！連日本fans都力讚。

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不過也要為日版《蒼鷺與少年》海報講句公道話，因為電影在日本上映前是採用刻意不宣傳、不提劇情、連劇照都不公開的手法吸引觀眾入場，所以海報的確是很難做。相比之下中國版海報則直接劇透了故事最高潮才出現的「隱藏角色」，似乎連片商都認為，會買飛入場的觀眾應該都是吉卜力鐵粉，早就在網上被劇透過。

《蒼鷺與少年》中國版海報

左起為《蒼鷺與少年》港版／台版／中國版海報比較

左起為《蒼鷺與少年》港版／台版／中國版海報比較