Pokemon名繪師齋藤直葵停止一切簽名 因被中國排隊黨、日本炒家狙擊 一卡炒至千萬｜精靈寶可夢Pokemon卡雖然已推出多年，但近年卻除了多人玩之外，更因為Pokemon卡瘋狂的炒價而「紅出圈」受到社會關注；而如果本身已經稀有的卡牌再有該卡繪師的簽名的話，身價更可以倍甚至十倍提升。如此龐大的商機自然吸引炒家入場，甚至猖狂得去跟蹤原畫師的行踪，在其出入地方埋伏索取簽名轉賣。



Pokemon寶可夢公認畫師 負責多個人設插畫

日本知名繪師「齋藤直葵」（さいとうなおき）負責《精靈寶可夢》Pokemon及其衍生卡牌遊戲的角色設計多年，亦為寶可夢集換式卡牌遊戲官方插畫師之一。齋藤直葵同時也是有名的YouTuber，在其YouTube頻道進行繪圖直播，以及分享畫畫及作為專業繪師的心得等。

齋藤直葵原本的頻道有接近130萬訂閱，但後因意外被刪除，新頻道現時也有過50萬訂閱。https://www.youtube.com/@saitonaoki2

👉Steam春季特賣 人中之龍8、PalWorld有折｜推薦20款抵買必玩大作

齋藤直葵的插畫在Pokemon界內極受歡迎，幾乎所有出自他手筆的Pokemon卡都會大炒特炒；其中一個較瘋狂的例子是一張有齋藤直葵親筆簽名的莉莉艾，在日本一間卡鋪標價1600萬日圓出售。（推特原文已被刪除，圖為網上截圖）

最近齋藤直葵就在自己的YouTube頻道上傳了一條影片，公開表示自己在接下來的一段時間內將不會再為任何人簽名；影片亦有解釋原因，是為了對抗有組織的Pokemon卡炒家（轉賣廚）的跟蹤行為。

https://www.youtube.com/watch?v=KcC27wSNIv0

👉浪人崛起Rise of the Ronin早期評測 仁王版對馬戰鬼開放世界格劍

齋藤直葵表示自己一直以來出席活動時，如果被要求簽名，向來都是來者不拒；但大概是由2022年9月的原宿原畫展活動開始，齋藤直葵就發現自己被炒家團體鎖定。在該次活動中齋藤直葵無限量為到場人士簽名，人龍長度遠超預期；齋藤直葵事後回來當時排隊拿簽名的人，很多都年紀大的中國人；當時他還以為是老人家幫兒子或孫子拿的簽名，覺得十分窩心，後來才發現是個天大的誤會。

https://www.youtube.com/watch?v=KcC27wSNIv0

作為防轉賣的對策，齋藤直葵在簽名時一定會寫上「求簽人」的名字；但因為自己不懂中文，所以在遇到中國人來求簽名時，就會先要求對方在紙張上寫下自己的名字，然後齋藤直葵再臨攀到簽名中。事後齋藤直葵才發現，原來這些中國人交出的「名字」，大部份都不是求簽人的本名或花名，而是卡片上的角色的中文名字。齋藤直葵相信這些人是受僱於炒家的排隊黨，目的就是收集大量未寫有真人姓名的高價Pokemon卡，再高價賣出圖利。

👉任天堂粉絲力撐遊戲好玩30FPS都夠｜網民抵死回應：咁56K上網夠啦

https://www.youtube.com/watch?v=KcC27wSNIv0

在後來的一年間齋藤直葵發現「簽名黨」的行動進一步升級，齋藤直葵發現自己不止一次在前往活動期間及活動完結後啟程回家時「簽名黨」騷擾。

https://www.youtube.com/watch?v=KcC27wSNIv0

齋藤直葵分享幾個案例，一次是去神戶參加活動期間，在新幹線的月台被4、5人的簽名黨包圍拿取簽名，該簽名黨雖然宣稱自己是fans想裝成是偶遇，但卻是早有準備帶同了大量高價的Pokemon卡片及簽名版，在新幹線開車之前不停無間斷地索取簽名。

離譜的是不單是去程，當日齋藤直葵完成活動乘新幹線回家時，在同一個月台再被同一批人「埋伏」，索取「剛剛沒能拿到的簽名」。

而這並不是個別例子，齋藤直葵還提到在參加其他活動其間，活動主辦方經常會收到不認識的人來電，宣稱和齋藤直葵有約，想要確認他的日程和離開時間等。最離譜的是齋藤直葵還試過不止一次在活動完結後被跟蹤，最近的一次則是2月24日和漫畫家nukosamachan及插畫家IXY一同舉行的繪畫班活動，在活動完結後被人跟蹤。

https://www.youtube.com/watch?v=KcC27wSNIv0

👉 Switch 2最新爆料｜性能比Xbox Series S差但內建DLSS可穩定60FPS

齋藤直葵指繪畫班活動本身一切順利完滿結束，但因為過去一年的經驗，齋藤直葵早已預期在活動完結後會被埋伏；因此一行人已事先安排將車子停在後門，打算活動完結後迅速上車離開以免被埋伏。不料簽名黨卻是應對迅速，隨即開車明目張膽地尾隨跟蹤，齋藤直葵一行人嘗試了20~30分鐘仍未能將其擺脫。最後齋藤直葵一行人將車停在派出所外面，並由編輯 先生下車主動走向跟蹤者車輛，對方才放棄跟蹤開車離去。

👉 PS5 Pro最新爆料 效能比原版提升近5成光追超強化 算力為XSX近3倍

該次事件令到齋藤直葵終於「的起心肝」要作出行動對抗這些炒家；齋藤直葵表示其實自己真的很樂意為大家簽名，即使是為任何目的去拿他的簽名都沒問題（言下之意是即使拿去賣也不介意），但是炒家的行為已經令其太過困擾，（要記者來說的話已經是侵犯私隱，有很大犯法嫌疑了...），才不得不作出此決定。

https://www.youtube.com/watch?v=KcC27wSNIv0

原影片齋藤直葵十分貼心的上了中文字幕，有興趣的話可以觀看完整影片：