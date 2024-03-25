浪人崛起攻略｜菜園開啟方法無限入手素材 藥品回復力提升方法｜繼《人中之龍8》和《Final Fantasy VII Rebirth》之後，2024年度另一款重點大作《浪人崛起》Rise of the Ronin亦在3月22日正式推出；《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲菜園開啟方法可無限入手調合素材，以及藥品回復力提升方法。



浪人崛起攻略 菜園開放方法無限入手素材

《浪人崛起》的長屋中有一個「菜園」功能，開放之後可以在長屋內種菜各種植物類的調合素材，但此菜園功能需要達成條件後才能開放。

首先玩家需要一直推主線進度到達江戶地區（留魂錄中顯示為第二章），完成主線任務「仁術的苦難」和「營救猶崎將作」；之後向位於神田醫學所的NPC「楠本稻」回報主線後，便會在小石川植物園開放新的支線任務「外國的果實」。

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進行「外國的果實」期間會遇到「羅伯特‧福鈞」並和他結緣；完成任務後可以在小石川植物園內找到他，然後要做他的支線任務「高不可攀」。

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完成任務「高不可攀」後返回長屋，會見到他在長屋外面站著等待玩家，玩家和他對話之後就會開放菜園功能。

菜園需要在長屋裡面操作；可以種的東西有好幾款，但建議早期多種「紅色果實」（因為用量實在太多...）。如果想要製作高級香藥（ＯＯ深香藥）的話亦可以改種濁酒、米糠、菜籽油等高級素材。

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藥品回復量提升方法

在遊戲中有方法增加藥品的回復量，亦即類似黑暗靈魂中的「貴人骨粉」或艾爾登法環中的「聖杯露滴」。方法主要有兩個，一提學習「智謀」系列中的技能「藥品的體力回復量增加」：

另一個則是提升指定NPC的因緣等級，其因緣等級獎勵就是增加藥品的回復量。擁有這些因緣獎勵的NPC有「福澤諭吉」、「亞歷山卓‧莫羅」、「楠本稻」、「猶崎將作」和「猶崎龍」。

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注意亞歷山卓‧莫羅雖然會在主線期間見到，但單做主線的話並不會自動結下因緣；需要在主線見過莫羅之後，完成其支線任務「毒花」後才能結緣。任務承接位置可見下圖：

由於莫羅是戰鬥伙伴，建議任務時盡量用莫羅來賺好感；其他NPC基本都不能參戰，只能積極做他們的支線任務和送禮物來增加因緣。