Dragon's Dogma 2龍族教義2攻略｜玩前必知10件事 1個超重要事項｜今年3月真是太多遊戲玩，除《Final Fantasy VII Rebirth》、《浪人崛起》和《聖獸之王》之外，剛剛又有Capcom的年度大作《龍族教義2》Dragon's Dogma 2推出，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲早期開荒攻略，包括各個新上路必知心得。



1. FPS、遊戲效能相關

《龍族教義2》的遊戲效能問題相當為玩家垢病，遊戲目前在Steam的評價僅為「褒貶不一」亦主要是這個原因；許多留言指出即使是中高配備的電腦也無法順暢運行遊戲，要4090+i9以性能硬抬，或是使用第三方軟件來提高性能才有較順暢體驗，並非是遊戲本身不好玩。

STEAM上的《龍族教義2》

遊戲的PS5版鎖定30FPS，不過換個角度看，鎖30FPS也是一件好事，至少在PS5上是穩定的30FPS，有點像當年在PS4上玩Bloodborne血源詛咒的感覺，雖然FPS只有30但是不會有卡頓的情況。

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至於PC版方面，官方已表示正在研究提升效能的方法，剛剛官方就公布即將為遊戲更新，在PS5及Xbox版遊戲中追加了動態模糊、光線追蹤的開關功能及可設定幀率為「Max30 / 可變動」的選項；Steam版也改善開啓DLSS SUPER RESOLUTION時的質素。不過官方亦同時表明目前這些改動並不能大幅改善效能，之後還會繼續更新修正。

https://x.com/DD_CAPCOM/status/1772203997925126257?s=20

隨著持續更新，也許將來的PC版本可以在中級配備的電腦也能提升到60FPS；但PS5版則記者個人估計可能要到PS5 Pro推出、遊戲也再推出加強版才有機會上60FPS了。如果並不急著要現在馬上玩的話，也是可以先觀望一下，

2. 角色創立相關

遊戲的角色創造系統非常細致，可自定義的範圍和內容超多；不過角色外觀可以之後在主城（菲倫雅思）以「異界石點數」（R點數）購買能重新塑造外觀的道具「轉身秘術」；如果想快點開始玩也是可以創角時不用執得太仔細，到想要的時候再買書一口氣執到靚一靚。

3. 早期職業推薦

遊戲最初可以從戰士、弓箭手、魔法師和盜賊4個職業中選一個開始，可以放心的是遊戲極早期就會開放轉職系統，職業不合心意的話也可隨時轉職，而且一轉職的時候就會直接送一套該職業的起始裝備讓玩家可以在轉職後馬上投入戰鬥。因此不用太擔心初始職業選擇，選喜歡的即可。

記者個人會推薦戰士起手，一來HP較多又有盾不容易死，更重要是戰士升到5級後可以學到被動技能「增肌」，效果是提升負重上限；你只要遊玩一兩個小時就會發現負重上限是多麼重要，是再多都不嫌多，因此很建議戰士5級之後再去玩其他自己感興趣的職業；又或是其他職業開始也好，都盡快去練個5級戰士來提高負重。

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4. 金色帝王甲蟲記得自己食唔好賣

在遊戲各處可以拾到名為「金色帝王甲蟲」的道具，效果是使用之後永久提升自己和主隨從的負重上限；吊詭在於這麼重要的道具竟然可以在商店處出售，絕對不建議賣錢、一定要自己食，就像剛才提到的負重上限實在是太重要了。

5. 時不時要更換隨從

除了自己創立的主隨從之外，其他僱用的隨從都是無法提升等級；換言之隨著冒險進度推出，正在使用的隨從早晚都會跟不上進度，因此適時更換隨從是有必要。僱用等級比自己低的隨從不需要消耗「異界石點數」（R點數），而等級比自己高的隨從則需要花費R點數來僱用，等級差距越大所需R點數越多。

因此在更換隨從時，也建議盡量找等級和自己相約、相差1、2級左右的，就不用花（太多）點數同時又能成為即戰力。當然玩家也可以選擇存起大量R點數再僱一個等級很高的隨從來Carry自己；但是R點數除了僱用隨從外還可以用來交換稀有道具，因此早中期還是建議盡量在僱用隨從方面節省R點數。

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6. 夜間危險 可利用長櫈轉換日夜

《龍族教義2》是一個日夜分明的遊戲，在晚間整個環境和日間有極大變化，除了能見度極低沒有燈籠基本上什麼都看不見之外，也會出現各種只在夜間出沒的怪物。一般而言除非有特別目的（例如就是想要只在夜間出沒的怪物）或劇情強迫之外，都不建議在夜間戰鬥；想要轉換日夜除了在旅館投宿或利用營火之外，也可以利用城中的長椅坐上去之後按三角形「閉眼」，就可轉換時間，在不需要住宿回復HP的時候就可以省錢。

不需要住宿回血時可用長櫈轉換日夜來慳錢

7. 盡量合成道具

大部份素材在原本的狀態下沒有多大用處，需要調合成道具後才能發揮效果；而遊戲的調合並不需要在合成台等特定地方進行，只要打開道具選單就能隨時調合；因此拾取素材之後最好是盡快將其變做道具，例如藥草和蘋果拾回來後就合成治療劑，便可以隨時隨地便用。

8. 利用隊友跳上高度

遊戲中時常有一些地形是比能攀爬的高度剛好稍高一些、爬不上去，如果看到這些高度上面有寶箱的話，可試試利用戰士的技能「盾牌騰躍」或的鬥士技能「肩跳騰躍」來彈上去；看著寶箱再使用指令「GO」，電腦就會作出準備動作，玩家自己埋位就可彈起。

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9. 存檔備份方法遊戲

另一個備受玩家評擊的地方是只得1個存檔位置，無法分開幾個存檔保存不同進度；亦因為只得一個存檔的關係建議盡量備份存檔以備不時之需。PS5版玩家可以用PS Plus的雲端存檔功能，而PC版玩家則可以在以下路徑找到遊戲存檔：「C:\Program Files (x86)\Steam\userdata\<user ID>\2054970\remote\win64_save」，將裡面的data000、data00-1和data001Slot .bin檔案複製一份到其他地方即可。

10. 超重要 - 巨龍附身相關

遊戲中有一個「巨龍附身」（Dragonsplague）的設定：說是只有隨從會患上的一種「疾病」；染病的隨從數值會突然上升，但同時言行也會叛逆、同時有眼冒紅光及頭痛等症狀。置之不理的話，隨從終會發狂並開始瘋狂殺害NPC。

「巨龍附身」的設計和遊戲的故事有一定關聯，但問題是一旦隨從發病，後果是不堪設想；因為本作中死掉的NPC可以復活，但是所費不菲、需要花費稀有道具「龍之鼓動」才能救活NPC；如果該NPC是有重要用途（任務等）的話當然不讓其死掉是最好。

記者的進度尚在早期、暫未遇到「巨龍附身」的情況；但海外已有玩家反映指自己沒有留意隨從「巨龍附身」的問題，結果在一夜（住宿）之後整個主城大半的NPC都被殺害，連主線任務都無法進行下去。

https://www.reddit.com/r/DragonsDogma2/comments/1bn3h0z/i_lost_almost_every_npc_in_vernworth_including/

這種疾病沒有道具可解除或治療方法，唯一的方法是殺死隨從即可讓疾病狀態解除，最快的方式是R2抱起隨從後將他丟進水中，或者將其拋下懸崖讓他失血至死等等。也有熱心玩家分享一旦發現隨從有「抱頭掩面」等的頭痛動作時，就要馬上作出處理。