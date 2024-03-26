Dragon's Dogma 2龍族教義2攻略｜玩前必知10件事 1個超重要事項｜今年3月真是太多遊戲玩，除《Final Fantasy VII Rebirth》、《浪人崛起》和《聖獸之王》之外，剛剛又有Capcom的年度大作《龍族教義2》Dragon's Dogma 2推出，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲戰鬥心得，包括各個新上路必知心得。



1. 活用指令Command

指令在《龍族教義2》中十分有用，戰鬥內外都有用處；一般而言在戰鬥中都是優先用GO讓隨從散開進攻；但如果自己是使用皮薄的後排職業（如魔法師等），則可以多用「COME」來讓隨從密集保護自己。

在平地中無事按一按GO的話，隨從則會主動採集附近的素材。不過更多的時候最方便是指令是COME；有時隨從的AI不太聰明會卡住，例如卡在城門口進不了旅館整理倉庫，這時就可以用COME叫他們快點過來。

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2. 組隊要平衡

就像許多RPG遊戲或是異世界小說中都強調，組隊最好要有不同職業、不同特長的成員來互補不足，《龍族教義2》也是如此，隊伍編成（特別是早中期而言）最好有齊前衛和後衛，戰鬥會輕鬆得多；前衛可以是戰士或鬥士，後衛則可以是弓箭手、魔法師、盜賊或是巫師等輸出向職業。

可以考慮讓主隨從成為戰士，然後學習「盾牌挑釁」技能，這樣自己在玩輸出角色時就會安全得多。另外是強烈建議隊伍中至少要有一位魔法師，以使用回復技能「治療結界」（可以是玩家自己、主隨從或是僱用回來的隨從），能夠省下許多藥水錢。

當然玩家也可以選擇自己成為那個坦克，讓隨從負責輸出，亦是一個有效方式。至於4個戰士、4個魔法師或是4個弓箭手等的極端組合固然不是不行，但玩起來就要格外留神，知道面對不同敵人時需要如何應對。

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3. 自身職業選擇 強力職業推薦

《龍族教義2》中每個職業都有其強項和弱點（所以才加上隨從以組成4人隊伍），因此不論什麼職業都可以玩，只要在隨從的職業方面加以配合即可。當然在遊戲機制上還是會有相對上較強力和推薦的職業；玩家自身的職業方面早期推薦魔法師和戰士，前者有治療技能，後者則有盾牌，在早期非常好用。尤其是戰士練到5級之後可學到能力「增肌」，效果是提升負重上限，前中後期都非常有用。

在開始進入中期（解鎖各進階職業後）就推薦盜賊和魔劍士（主角專用職業，雖要主線進度才能解鎖）；主要是這樣者都擁有消耗耐力來換取無敵時間的技能（盜賊的為大師技能，需要找特定NPC學習），只要耐力管理得宜基本上是如入無人之境可在戰場中來去自如。輸出方面，盜賊擁有靈活的機動力以及優秀的對單傷害，魔劍士則可以使用劍技和魔法兩類技能，兩者都是強力輸出。

當然你也可以當個全練俠，所有職業都練好練滿，就可以隨時轉職想玩什麼就玩什無壓力。

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4. 隨從職業、性格、專長選擇

隨從的特性選擇最好也是配合玩家的職業；例如玩家主玩法師輸出，那麼隨從的性格就可以選「奉獻」、職業則選戰士，讓隨從積極保護自己；若玩家主玩戰士、鬥士等坦克型角色，則可以優先選擇性格為「奔放」的隨從，職業選盜賊或鬥士等讓他們更極積打輸出。

另外十分推薦隊中要有性格為「純真」，以及擁有專長為「整理行李」的隨從；性格純真的隨從會主動拾取沿路的素材以便玩家製作道具，而擁有專長「整理行李」的隨從則會在在玩家拾取素材後會自動將其製作成道具。

整理行李是非常方便，最重要是懂得將「快腐爛的食材」製作成肉乾/果乾/魚乾，然後便可以再以之製作效果很強的藥丸類道具，非常智能。當然玩家也可以自己時常查看道具欄以準時將快腐爛的食材自行製作乾貨，但說實在很煩的，玩不了幾個小時你就會忘掉/受不了，還是讓隨從代勞吧。

5. 裝備先強化1級

武器、防具等裝備可以強化數次，取得裝備之後可以先強化1級，因為第一級強化只花費少量金錢，但已可有提升威力、減低重量等效果，先強化一級總沒壞處。但是要注意不同地區的鐵匠強化裝備所提升的性能也不盡相同；如果很講究完美配置的話，可以集中在特定地區的鐵匠強化裝備；不過早中期而言裝備替換較快，也就沒必要那麼講究了，一換裝就拿去先升一級再說吧。

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6. 傳送石

一些任務可能要玩家帶領NPC去指定地點；如果發現指定地點很遠、不想自己跑的話，可以利用傳送石（剎那飛石，雖然很貴，但道具不用白不用）來代勞。玩家可以先用R2將NPC抱起來，然後打開道具欄再使用剎那飛石，便可以帶著NPC傳送了。當然，要任務的目的地在歸途基石附近才有意思。

7. 攻城武器

在地圖上各處都散落弩炮等攻城武器；如果剛好在攻城武器附近有敵人，可以運用這些攻城武器來攻擊怪物（就像開場影片的獅鷲獸被射下來一樣）