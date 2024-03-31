直擊首爾《妮姬》SHIFT UP工作室內部環境 夢幻Office舒服過屋企｜早前PlayStation和SHIFT UP主辦的《劍星》Stellar Blade韓國試玩兼訪問團，《香港01》獲邀請參加；除了搶先試玩遊戲和進行訪問之外，還趁著難得一次去到首爾的機會，由SHIFT UP領導人金亨泰帶團參觀了SHIFT UP的工作室，一睹開發出《命運之子》、《妮姬》等大熱手遊的工作室內部環境。



超舒適聖誕feel Dream Office 睇到記者好羨慕

SHIFT UP的工作室位於首爾中心地帶的江南區的一棟商廈之內，擁有數層寫字樓；負責《妮姬》Third Nikke Studio和負責《劍星》Stellar Blade的Second Eve Studio團隊在同一大廈的不同樓層工作。

攝影：林卓恆

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金亨泰首先帶大家參觀《劍星》的工作室；記者的第一感覺是工作室裝修得不太像一個辦公室：採用了大量深色的木材，感覺像是聖誕中的溫暖小木屋；一進入門口玄關就是大大的雪櫃和酒吧，讓人感覺舒適自在。據了解，Artist出身的金亨泰負責了整個Office的設計，甚至去到每一個燈泡都親自挑選的程度。

SHIFT UP工作室，一入門口就成個open kitchen咁。（攝影：林卓恆）

團隊特意訂造的《劍星》主題造型蛋糕，據稱真的是一個可食用的蛋糕，不知道可以保存多久呢。（攝影：林卓恆）

在工作室內設有大大小小多個員工休息空間，讓員工可以隨時在需要的時候放鬆。其中一個休息室採用和風塌塌米設計，金亨泰笑指那間是員工打麻雀的地方。另外還設有浴室和按摩椅的房間，金亨泰分享有段時間有員工見有涼沖又多休息空間，便索性住在公司內。他亦指休息室的原意是讓員工有放鬆的地方，從而提高效率可以更早下班；但結果有不少員工反而是放工後還在休息室裡「嘆世界」，反而更遲離開公司。

按圖放大SHIFT UP舒服過屋企的Dream Office環境：



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3D掃瞄室

現代遊戲製作中經常會用到的3D掃瞄技術，金亨泰表示這個掃瞄室主要是讓模特兒穿上各種服裝後掃瞄成為遊戲中使用3D模型。金亨泰還分享這個攝影棚的組裝花了三個月的時間；他也開玩笑地說如果要搬字寫的話就麻煩了。而在3D掃瞄室旁邊就是服裝室，有上百套服裝，相信遊戲中的依芙的各種造型就是基建於這些服裝了。

攝影：林卓恆

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動作捕捉室

在寫字樓內設有一個動作捕捉室，面積並不算太大，但好處是就腳就位於寫字樓之內；當有的時候都可以馬上確認動作。金亨泰分享了一件趣聞就是在進行動作捕捉時，曾經不小心撞爛了牆上的電視，於是只好換一部新的。

攝影：林卓恆

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模型製作室

主要是和怪獸設計相關，美術人員在設計怪物時會先將怪物造成模型，看看立體的效果何；到模型的外型修正完成後就會使用3D掃瞄儀將其轉變為遊戲中的模組。金亨泰指這間製作室內的立體掃瞄儀雖然體積不大，但卻是規格最高的機種，即使是國寶、歷史文物都是用這種掃瞄儀來建立3D模型。

攝影：林卓恆

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金亨泰的辦公室

行程中也參觀了的金亨泰個人辦公室，位於角落一個面積不大的房間。其工作枱由於太凌亂的關係不好意思讓人拍照，辦公室另一半則是一個影音空有Soundbar有電視；金亨泰表示自己經常在這裡進行重要的會談。

攝影：林卓恆

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妮姬展示場

接下來就移師到《妮姬》的開發本部Third Nikke Studio；最衝擊的是辦公內放有1:1的神罰模型，以及在玄關陳列有大量《妮姬》的精品，Nikke fans如果能在現場觀賞的話一定非常興奮。

開發本部Third Nikke Studio辦公內放有1:1的神罰模型（攝影：林卓恆）

附上真人比較大細作參考。攝影：林卓恆

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去完這次Tour的感想是，記者都好希望可以在咁靚的辦公室返工...甚至可能會像那位員工一樣直接住在公司。