任天堂新專利曝光或用於Switch 2｜如果成真將提供一個勁方便設計｜Switch最大特色是有手提模式以及插進底座（Dock）之後能變成坐枱式主機；而最近網上有人發現任天堂申請了最新的專利，或者能讓Switch底座的接線更加自由。



任天堂新專利 或用於Switch 2底座

一直以來Switch的底座都有個小小的缺憾，就是電源、HDMI輸出以及LAN線口全都位於（從底座背面看時）機身左側；如果你的電視機/屏幕的端口位於（從機背看的）右側時，就需要電線繞一大圈來連接，又或是將Switch放在電視（正面）的左側來解決這個問題。

任天堂

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不過任天堂最近注冊的新專利或者可以解決這個問題；在數日前的4月2日，外國知名留言板「Reddit」上的「GamingLeaksAndRumours」版塊有人分享任天堂最新注冊的專利（原帖文在撰文時已被刪除）。

https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1bujh8m/nintendo_just_filed_a_patent_for_some_kind_of/

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新專利就是一個可以旋轉的I/O（輸入/輸出）面板，讓用戶可以自行決定出線的方向，讓擺放主機的位置更不受限制。任天堂亦在專利的說明中表示此設計的目標是簡化從底座到電視的線纜連接；避色端口被限定在某一方向的麻煩。

（網路圖片）

任天堂的專利圖片顯示了設計效果，機背的「旋轉塊」能旋轉180度以允許端口從左側換到右側。由於USB端口位於電源、HDMI輸出等端口的對面，所以它們也會相應地翻轉過來。現有Switch底座的USB接口是位於（從背面看的）底座右側，和電源、HDMI輸出為對面，即使說是新專利用沿用了此一方針。

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（網路圖片）

當然，申請專行並不代表該設計/技術一定會被商品化，任天堂亦有許多只申請專利而從沒製成實物的例子。但至少可以說Switch 2如果和Switch一樣採用手提機+底座的模式，那麼Switch 2的底座就有機會使用此一設計。

另外，考慮到現時Switch其實是有獨立的dock發售；因此這個專利若是真正商品化的話，原有的Switch主機也有（並不高的）機會受惠可以使用新型的dock，讓Switch機主的配線可以更方便一點。