手遊《Jump：群星集結》攻略｜新手上路心得 各路強力角色推薦｜由集英社正版授權並全程監製的MOBA手遊新作《JUMP：群星集結》已在3月28日雙平台正式推出，《香港01》科技玩物頻道以下整理遊戲新手上路心得及各路強力角色推薦。



- 登入送角色盡量拿

遊戲現時有開服活動，只要連續登入就會送佐助、炭治郎和女帝，要玩的話盡量每天都登入至少將免費角色都拿到手，畢竟角色數量多就代表能去的路更多，角色數量不足時多少都是劣勢。

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同樣道理，在遊玩的時候應該盡量遊戲不同角色，以平均提升積分等級來獲取「星之券」再來解鎖更多角色。除非你是課長不介意直接課金拿全角色...

- 先跟建議的路線走

每個角色都有不同特性和專長、適合在不同路線作戰。系統也很貼心地為每個角色預設了推薦的方向，當然官方推薦不是絕對，一些角色可以勝任多個位置；但在早期尚未熟習角色能力和地圖觀時，還是按照建議的路來走比較好。

- 對線盡量尾刀小兵 善用「補刀」和「推塔」掣

和《王者榮耀》一樣，只要敵兵在自己附近範圍死去就能分到錢，但如果能夠自己補尾刀的話就會有更多收入，條件許可的話還是盡量尾刀小兵較好。

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而在遊戲中按攻擊會自動攻擊最近的目標（以敵方角色優先），但如果只按攻擊鍵的話往往會發生自動去攻擊敵方角色而非小兵結果尾不兵的情況；因此很重要的一點就是善用尾刀和打塔兩個按鈕。

尤其遠程英雄很多時有機會「點塔」偷打敵方箭塔的血量；但如果點攻擊而敵方角色又在塔底的話，就會變成攻擊敵方角色，還會馬上引到塔的仇恨而被塔攻擊，十分危險。所以對新手而言盡量熟習點擊「補刀」和「推塔」兩個掣是非常重要。

「補刀」和「推塔」兩個掣非常重要

- 商店可以隨時使用

和《英雄聯盟》不同的是商店並不需要在溫泉（回城）才能使用，而是任何時候都可以透過畫面左邊的商店直接購入裝備道具；因此要多留意錢一夠的時候就要買裝以維持優勢。

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遊戲會跟據預設裝備來在畫面左方提供快速買裝；當然玩家也可以打開商店頁面自行購買裝備；預設裝備也可以在大廳修改，遊戲提供的預設組合未必就是最好的，當熟習了遊戲之後可以嘗試玩出自己風格。

- 事先了解角色技能

雖說本作比起其他MOBA類遊戲是較易上手，但畢竟MOBA類遊戲本身門檻較高、需要掌握的知識量也較多，多做點功課自然是更為有利。在開始對戰之前，建議先去角色介面中將人物的技能掌握一遍；就算是自己尚未解鎖的角色都好，也都應該大約了解一下、知道角色有什麼技能，到在對戰遇上時就能有個印像知道對方有什麼招式再作相應處理；例如知道哪個角色有突進技或是暈眩等已經有很大幫助。如果先在訓練模式中試試不同角色的招式和手感就更好了。

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- 各路強力角色推薦

+ 2

孫悟空（龜仙流弟子） - 初始可以選擇的三個角色之一，據說在測試服中相當弱勢，但來到正式版中全面強化，毫無疑問的一線強角



鳴人（下忍） - 初始可以選擇的三個角色之一，優秀的上單選擇，換血能力相當強



我愛羅 - 法師型角色，中路最佳選擇之一



波雅‧漢考克（女帝） - 法師型角色，和我愛羅同為中路最佳選擇之一



石田雨龍 - 現環境最強射手，雖然只得3個技能但相對操作更簡單，只要懂得用陷阱自保就能用火力強大的1技和大技壓制對手/拿人頭。



彌豆子 - 優秀的打野角色，野區玩家優先選擇



炭治郎 - 測試服中的OP角色，基本上誰選到誰嬴

