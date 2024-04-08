G高達30週年／Gundam 5th Anniversary｜新角色勁似林青霞版東方不敗｜2024年是《機動戰士高達》誕生45週年，但可能近年那些高達40週年、高達模型誕生xx年的紀念日出得太密，今次45週年慶，會先以非UC高達系列三部曲「G/W/X」行先，頭砲就是首部非宇宙世紀Gundam《機動武鬥傳 G 高達》的30週年紀念，已宣布必定有新作（形式未定），更在直播中公開了新角色設定！



《機動武鬥傳 G 高達》誕生於 1994 年，當時的小朋友已開始對機械人失去興趣，由富野由悠季親導的《V高達》輸到仆直，萬代決定飛起高達之父，借用高達之名另拍外傳，並由改篇《伙頭智多星》漫畫而大紅的今川泰宏接手，開拍一部「驚天動地、荒謬絕論」，以格鬥取代戰爭的新品種高達（因為當時日本最流行《街頭霸王》及《龍珠》），在故事中人類已放棄戰爭，各個宇宙殖民地派出代表機體，降落地球參戰以名為「Gundam Fight」的高達格鬥錦標賽，勝者為主。

當時被指是高達之恥的「G高達」，30年後已被高達迷「正名」並視為打破高達框架的革命神作，BANDAI公開了《G高達》動畫播出 30 周年紀念標誌，將神高達的日輪與30的0字融合；同步啟動《G高達》的特別企圖，並揭露新角色設定圖。

BANDAI公開《G高達》動畫播出 30 周年紀念標誌。

其實在80至90年代，日本人都很喜歡香港，不少動畫製作人更是港產片fans，當中今川泰宏就將自己對港產武俠片的熱愛融入《G高達》，比如主角的老師東方不敗，其他如獅王爭霸、笑傲江湖、風雲再起、天劍絕刀、新流星蝴蝶劍，最後波士「黃潤發」，全部靈感都來自港產片。而今次新角色設定圖，造型竟9成似徐克電影版《笑傲江湖》中由林青霞飾演，性別非男非女的中性角色東方不敗！

同步啟動《G高達》的特別企圖，並揭露新角色設定圖。

暗示真人電影就快上架？

與此同時，直播中也公開了高達45週年的HARO公仔logo，並會安排於2024年在全日本分區重播一年戰爭三部曲電影版。以及一張全新的高達RX-78-2插畫，明眼人會發現兩張圖中間都有地球和類似「日冕光」的元素，令人聯想起發表多時仍然未有消息的《高達》荷里活版電影。

直播中也公開了高達45週年的HARO公仔logo

還有張全新高達RX-78-2插畫。當中都有跟荷里活版《高達》電影有關的元素。

G／W／X｜非UC三步曲一齊出場

另外，連在《G高達》之後直落播出的《新機動戰記 高達W》、《機動新世紀X》也有份慶祝今個週年慶，希羅、卡洛跟《G》的土門三位主角有張新插畫，一起換上禮服。