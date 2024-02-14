Gundam Seed Freedom 劇場版由西川貴教與小室哲哉創作新主題曲，而「教主」2.14 更二度在The First Take登場，預計將重唱GUNDAM SEED 片頭曲《INVOKE》！高達系列長達40幾年，經典金曲無數，最新作《水星的魔女》由人氣組合YOASOBI主唱OP《祝福》，多個版本於YouTube點擊總數已破億！早前日本有日本網民投選「我覺得最好聽的《高達》神曲」排名，但YOASOBI、還有另一位歌后Aimer的《RE:I AM》竟然都敗給一部曾被指罵是高達之恥的作品！



（原本投票名單多達數十位，但10位後票數不多，本文只轉載頭10位TOP 10排名）

第10位｜《哀 戦士》井上大輔

《機動戰士高達II》劇場版主題曲

高達之父富野以電影三部曲重製了0079「一年戰爭」的故事，不只畫面及故事作出重整，歌曲亦放棄了不斷大叫「Gundam Gundam」的《飛翔吧！高達》，改由知名唱作歌手井上大輔重新創作，當中第2集《哀 戦士》的同名OP，歌詞道出戰爭的無情，以及祈求和平的心願。

第9位｜《Believe》玉置成實

《機動戰士高達SEED》OP3

新一代高達《SEED》的歌曲由Sony操刀，主題曲均由知名歌手主唱，屬標準的J-Pop流行曲，2003年時只得15歲的玉置成實主唱了新一代高達《SEED》的其中一首主題曲《Believe》，最高曾登上ORICON榜第5位。早前，33歲的她更在The First Take頻道重新演譯作品。

第8位｜《閃光》[Alexandros]

《機動戰士高達 閃光之凱薩衛》

近年少見的正統、嚴肅U.C.派系作品，電影版首集主題曲《閃光》樂隊[Alexandros]主唱，非常典型的日系男團輕搖滾曲風，更有英文歌詞版本。

第7位｜《飛翔！高達》池田鴻

機動戰士高達 TV版 OP

最經典的第1代高達主題曲，當時TVB更安排了演員王愛明主唱廣東話版，唱詞中的「銀河魔星都退避、將魔星、奸計粉碎」如今重聽會覺得過時且跟原作毫不相干，但要想想當年只是70年代，第一代高達迷的童年回憶應該尊重。

第6位｜《StarRingChild》Aimer

《機動戰士高達UC》EP7 OP

OVA版《機動戰士高達 UC》最後一集EP7 的主題歌，由獨角獸系列作曲家澤野弘之操刀，背景樂豐富宏偉，加上歌姬Aimer獨特的唱腔，會聽上癮。

第5位｜《將愛注入水之星》森口博子

《機動戰士高達Z》OP2

《Z》OP1《Z 超越時刻》是很典型的Rock歌風格，第2首主題曲卻改由年輕的女歌手森口博子，以甜美清新的聲線，為男主角加美尤唱出一首搖籃曲，由富野親填的歌詞非常溫柔，至今仍然被奉為高達治癒神曲之一。森口博子近年亦重新以Jazz曲風翻歌，各有風味。

第4位｜《祝福》YOASOBI

《高達水星的魔女》OP1

由人氣二人樂團YOASOBI主唱的《祝福》多個不同版本的YouTube片，加起上點擊率已超過1億。由樂團主腦人Ayase寫的歌詞，是根據《水星的魔女》編劇大河內一樓創作的前傳小說《搖籃之星》的內容創作（作品都已完了一年，不怕劇透吧），實際上寄生於風靈高達內的艾莉，對妹妹蘇萊塔的祝福之歌，在大結局時重聽會感動得發抖。

第3位｜《Trust You Forever》鵜島仁文

機動武闘傳G高達OP2

《水星的魔女》雖然人氣爆燈，但故事舞台是校園，又以女性為主角，最後更大搞同性婚姻，引來不少「重視傳統」的高達迷指罵。無獨有偶在90年代為配合遊戲《街頭霸王2》及《龍珠Z》格鬥熱潮應運而生的《機動武鬥傳G高達》，也曾被指是高達之恥，搞死Gundam系列（笑），但經過時間證明，如今的高達迷已同意《G》是一部深具娛樂性，劇情豐富的佳作，由已故歌手鵜島仁文主唱的第2主題曲《Trust You Forever》，曲風較為舒情，總排名得到第3位。

第2位｜《RE:I AM》Aimer

《機動戰士高達UC》EP6 ED

在眾多《獨角獸高達》歌曲中，Aimer主唱的《RE:I AM》排名最高，特別的聲線和唱腔，令聽者尤如置身浩浩的銀河中，難怪可以上到第2位。

第1位｜《FLYING IN THE SKY》鵜島仁文

《機動武闘傳G高達》OP1

由唱作歌手鵜島仁文一手包辦作曲、編曲、填詞、主唱的《FLYING IN THE SKY》，是一首旋律熱烈，令人感受到Gundam Fight 開戰熱能的良作。

即使當年《G高達》的評價好壞參半，但多數人都很喜歡作品的音樂和歌曲。再加上後來《G》重新得到高達迷肯定，能夠取得第一名其實是實至名歸。相信亦令到已故的鵜島仁文感到安慰！《G》不單不是高達之恥，更為Gundam開拓了新路線，意義非凡。