Mario也輸給她!英國電影學會票選最具代表性遊戲角色 網民不認同|電子遊戲在多年發展之下,早已和電影一樣建立出許多世界知名、燴炙人口的經典角色如任天堂的瑪利歐Mario,Sega的超音鼠Sonic等等。最近國英國電影和電視藝術學院(British Academy of Film and Television Arts,BAFTA)慶祝其年度遊戲頒獎項目「BAFTA遊戲大獎」來到第20屆舉,舉行「史上最具代表性電子遊戲角色」投票,但投票結果卻讓人相當意外。



英國電影學會辦史上最具代表性電子遊戲角色投票 瑪利奧輸給羅拉

英國電影和電視藝術學院(British Academy of Film and Television Arts,BAFTA)為了慶祝其主辦的電子遊戲頒獎禮「BAFTA 遊戲大獎」來到第20屆的里程碑,日芾在網路上舉行公開投票,選出「史上最具代表性電子遊戲角色」(The Most Iconic Video Games Characters of All Time)。發布結果表示一共收到來自全球共4000多名玩家的投票,官方亦公布入選的Top 20名單,但每個角色的得票數則未有公開。

按圖放大英國電影學會辦史上最具代表性電子遊戲角色投票Top 10:



英國電影學會辦史上最具代表性電子遊戲角色投票第11至20位:



第11位:Arthur Morgan - 《Red Dead Redemption 2》碧血狂殺2

第12位:比卡超 - 《Pokémon》寵物小精靈系列

第13位:Steve - 《Minecraft》當個創世神

第14位:Solid Snake - 《Metal Gear Solid》合金裝備系列

第15位:Crash Bandicoot - 《古惑狼》Crash Bandicoot系列

第16位:Cloud Strife - 《Final Fantasy VII》最終幻想7

第17位:Astarion - 《柏德之門3》Baldur’s Gate 3

第18位:桐生一馬 - 《人中之龍》系列

第19位:艾莉 Ellie Williams - 《最後生還者》The Last of Us)

第20位:奈森·德瑞克 Nathan Drake - 《秘境探險》Uncharted系列



投票結果冠軍為《盜墓者羅拉》的主角「Lara Croft」羅拉‧卡芙特,BAFTA對她的描述是「一名跨世代的女主角,最初在1996年於Sega Saturn推出的《Tomb Raider》中登場,在過去30年除了遊戲外還有在電視、電影及重製遊戲中登場,在今年還會推出Netflix劇集。」

BAFTA在發表投票結果的同時,也公布1996年版《Tomb Raider》羅拉的配音員「Shelley Blond」將會作為頒獎嘉賓在4月11日舉行的頒獎典禮中登場。

另一方面BBC(英國廣播公司)和Shelley Blond進行了一場訪問,在訪問中Shelley Blond,訪問中她坦承自己沒玩過1996年她自己配音的原作,但她認為羅拉最具代表性的地方是「(在當時並不常見的)電子遊戲中女性主角,她是女力(girl power)和女性賦權(female empowerment)的代表。她站在最前線,是冒險的化身。」

投票結果加上「適時」出現的訪問,令網民覺得整件事情太過巧合,像是刻意被安排好的一樣。無疑,羅拉是很具代表性的電子遊戲角色,但要說是否「史上最具代表性」則令不少玩家產生疑惑,畢竟我們還有任天堂旗下的一大堆IP的經典角色像是Mario、比卡超、林克等等。其他遊戲公司的代表角色如超音鼠、食鬼等也很經典,要說羅拉比他們更具代表性未必能獲大多數人認同。

超級瑪利歐兄弟電影版

尤其Mario在遊戲以外的曝光和普及率都極高,不單有大量遊戲及衍生作品,更有自己的主題樂園園區及無數的周邊精品,還有在去年紅爆全球、斬獲近14億美元票房的超級瑪利歐兄弟電影版,羅拉在各方面都難望其背。甚至有人覺得是因為近年的SJW、政治正確、女權運動浪潮,才讓BAFTA方刻意安排女角色羅拉獲獎。

日本環球影城最新園區SUPER NINTENDO WORLD

其他網友的留言評擊包括「羅拉贏過瑪利歐?爭議性」、「我見過最大的笑話」、「這就是為什麼人們不再把遊戲頒獎當一回事」、「羅拉在機迷之間認知度很高,但對不打機的人來說認知度和瑪利奧、林克等就差得遠了」等。同時排名榜上的其他名次也備受質疑,像是有人提出「Agent 47如何能贏過超音鼠和林克」、「暗心才出玩沒多久就贏過了Cloud」等。