手遊《全明星街球派對》攻略｜新手必知5件事 開服兌換碼一覽｜由NBPA（美國國家籃球協會球員工會）正式授權使用球員身份及外貌，網易發行的3v3街頭籃球手機遊戲《全明星街球派對》已雙平台推出，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲新手攻略，新手必知5件事 開服兌換碼一覽



1. 傳球很重要

這個大概是《全明星街球派對》裡最重要的一件事，就是要傳球。這是一個3V3的遊戲，正常來說被1對1的防守之下很難得分：遊戲設計是射球被對方防礙時命中率會大幅下降，胡亂射球／上籃是不會成功。

如何突破對方的防守，最基本的方式就是靠傳球：藉著走動或突破防守的技能製造空檔，傳球給沒有被防守的隊友再得分。特別是擅長外線的球員如控衛等就更加要有傳球意識，準確傳球給有機會突破的隊友，或是自己跑位製造出空檔讓隊友能傳球給你得分。

籃球是個團隊遊戲，雖然有擅長單人突破的角色；但不論角色位置，時常保有傳球意識都是至關重要；當你找不到機會進攻時，不妨試試相信隊友。

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2. 集中練兩個不同位置的球員

遊戲的球員分成中鋒、大前鋒、小前鋒、得分後衛和控球後衛五個類型，建議開荒期集中練一至兩個不同位置的球員即可。因為養一隻球員已經要很多資源，新手開荒期間要全練是不太實際；而選不同位置的球員來練就方便補位，減少排隊的時間。

對於新手會優先推薦中鋒、大前鋒和得分後衛，這些位置的球員定位和強處都較明確，只要做好本份盡量發揮長處就能取得優勢，適合新玩家熟習遊戲。當然如果你有很喜歡的球員或位置，一點集中單位某個角色也是可以。推薦角色可以參看首抽攻略：

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3. 先玩訓練模式

遊戲最初的新手教學只教學了最基本的操作，關於本作的各種系統幾乎是沒有提及，因此在刷完首抽之後，強烈建議玩家先完成練習場（訓練模式）中的「街頭法則」的所有關卡，便能對遊戲各個類型的角色及技能使用有初步了解，還能獲得各種道具和素材。街頭法則訓練中也有和電腦對戰的練習賽，說句難聽點的，如果連電腦訓練賽都未打得贏，就不要在排位賽中「雷」人了，先去打完練習場吧。

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4. 不用勉強抄截

防守時玩家可以使用抄截來搶奪球權，不過建議早期不用勉強去抄截對手，因為即使進入了可以抄截的距離，抄截仍然只是機率成功，但一但抄截失敗就會露出很大空隙、幾乎是免費送一球給對方。當角色等級提高、數值和技能增加之後抄截的成功率會更高，早期不用勉強去抄截，只要優先掌握傳球、防守及突破等操作即可。

4. C字手

遊戲需要四五個按鍵來操作，但很多時候又要按實防守來看守對方球員，要在按實一個掣的同時靠反應再按蓋火鍋或其他技能多少有些不便。這時可試試運用由Monster Hunter直傳下來的「C字手」，以食指按防守，姆指來按蓋火鍋及其他技能。

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5. 兌換碼輸入方法

在遊戲主介面右上點開設定（齒輪圖示），然後在系統分頁的左下方選「禮包兌換」，即可輸入兌換碼兌換禮物。

開服兌換碼一覽：



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