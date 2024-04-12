ps1真正「PlayStation Portable」｜電子遊戲發展多年，已累積許多舊世代的懷舊主機；有人會將懷掉的舊主機拿去修理繼續遊玩懷舊遊戲；但另一方面也有不少DIY高手熱衷於改裝；最近就有一位來自日本的改機高手，將一款相當稀有的手掣改造成可玩初代PlayStation遊戲的掌機，可謂真正「PlayStation Portable」。



日本DIY高手魔改稀有PlayStation手掣

第一代PlayStation於1994年上市；10年Sony推出手提遊戲機PlayStation Portable（PSP），雖然名字叫「手提PlayStation」但共是作為系列產品使用PlayStation名字，實質PSP已是PS3年代的產物，和初代PlayStation並無太大關係，自然也無法遊玩初代PS的遊戲。

不過日本有一位DIY高手「@haihaisb」發揮改裝技巧，將一款稀有的PS1的手掣改造成了配備螢幕和電池的手提遊戲機，成為真正的「PlayStation Portable」。

https://www.instagram.com/haihaisb/

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@haihaisb改裝的是SONY認證、由日本著名玩具公司Takara Tomy（タカラトミー，就是Tomy Car的製作者）的手掣「Roulette Controller」，相信不少玩家都未曾見過（包括記者自己都是第一次見）。

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這款手制除了有齊初代PS手掣（Analog以外）的按鍵之外，最大特徵就是上面的大型轉盤，主要是用來服務當年PS版的「人生遊戲」（人生ゲーム，同樣是Takara Tomy發行的遊戲）作轉盤或投骰之用。但也可以在經USB轉接在現代PC上使用，有人會用來玩模擬器，以至令用轉盤可高速旋轉的特性作為連射掣之用。

https://learn.adafruit.com/playstation-spinner-controller/overview

@haihaisb就將原本手掣上的轉盤拆走，網上屏幕和電池，改造成可以直接遊玩的手提初代PlayStation主機。而手掣的空間自然是不足以放置光碟機，因此實際運行的是PS模擬器。@haihaisb還上傳了以此改裝手掣玩《生化危機3》的影片。

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改裝高手

@haihaisb是一名喜愛改造骨董電玩設備的玩家，時常在Instagram分享他的改機作品，不過他過去改裝的機體以Gameboy為主，PlayStation可說是其最新嘗試。