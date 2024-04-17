砂金遺器光錐星魂｜崩壞星穹鐵道2.1攻略 砂金強不強值不值得抽｜人氣手遊《崩壞：星穹鐵道》2.1版本來到下半，推出全新限定5星角色「砂金」；《香港01》科技玩物頻道以下提供砂金完全攻略，由強度分析到遺器、光錐選擇及組隊全介紹。



砂金角色簡介

砂金是《崩壞：星穹鐵道》的5星虛數屬性存護角色，在遊戲中勢力龐大的組織「星際和平公司」的高級幹部「石心十人」之一。砂金在最近2.0和2.1版本的主線劇情（開拓任務）中都有不少戲份，可說是近期的「風頭躉」；但其實砂金在遊戲很早期就已經亮過相，在開服已經有4星光錐「宇宙市場趨勢」中就有砂金出現。

站在托帕左後方的砂金

至於砂金角色的背景故事，在2.1版本的開拓任務中有詳細介紹，以至於不少玩家戲稱2.1版本的主線是「砂金傳說任務」；有興趣又未玩今版主線的玩家就盡快去體驗吧。

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砂金強不強值不值得抽 基本玩法介紹

不考慮角色性別及外觀造型、只講性能的話，砂金是現時遊戲中最值得入手角色之一，優先度和剛剛轉pool換走了的黃泉、符玄、花火等最強角色同級，屬於有和沒有的遊戲體驗相差很大的角色。尤其是如果你陣中沒有符玄、傑帕德、羅剎、藿藿等防禦/生存向角色，就更加應該要入手砂金，0+0都可。

不過因為記者本人實在很不喜歡「奶窗」設計，不管砂金再強都不會抽，我有黃泉和流螢就夠了。

砂金的基本玩法是用E技為全隊上盾，而有砂金護盾的角色被攻擊時會為砂金累積層數；累積7層之後就會砂金就會發動一次全體追加攻擊。吊詭在於此追加攻擊又可以再為全隊角色上盾（當然護盾量會比E技少），對方速度越快、攻擊頻率和範圍攻擊越多時砂金反擊也就越快，加上Q技還可令敵人受到的爆擊傷害提高，真正是攻防一體。

被人打就可以反擊＋上盾就離譜

也因為自帶追加攻擊關係，砂金可以作為「追擊隊」的售後服務新隊員，編入托帕、真理醫生的體系，本身有托帕的玩家再多一個抽他的理由。

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砂金星魂相關 要抽幾命

一般建議砂金只需要0命即可，0命砂金已足以發揮超強的上盾及生存能力，1命可為全隊提升少爆傷，2命令砂金的普攻可減低敵人全抗性（必中效果），令砂金在提供強大生存能力同時還能輔助隊友輸出。減全抗是非常強的效果，不過砂金2命的減抗量並不算是非常多，也不是說強到差天共地，0命已經完全夠用。

而2命以上基本就是愛實際用途並不大，除非你說你很有愛一定要抽滿或者非要拿砂金當輸出那就抽到6+5吧。

+ 1

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砂金光錐（專武）相關

砂金的專武「命運從未公平」可以提升自身防禦力及爆傷，以及發動追加攻擊時能有機率令敵人受到傷害提高。效果不是不強，40%爆傷看起來也很多，但砂金始終不是主力輸出，40%爆傷的實際效益並不是那麼高。

加上砂金可以用強力的代用「傑哥光錐」致勝的瞬間，在防守方面的表現和砂金專武幾乎沒有差距；因此沒有太逼切抽砂金專武的需要，有傑哥光錐的人可以將資源留起來抽下版的新角色知更鳥 / 波提歐，或者直接抽砂金的命座。如果沒有傑哥光錐的話，基本上任何加防禦力的四星光錐都可以使用，例如「宇宙市場趨勢」、「餘生的第一天」等等。

砂金遺器（專武）相關

砂金對遺器和詞條的要求都很簡單，全力堆防禦就可以了：首先砂金的盾量和攻擊傷害都是比照防禦力，加上砂金有個天賦是按防禦力來提高自身爆擊率，需要4000防才能吃滿，因此砂金的防禦力是多多益善，就算上到5000都不嫌多。防禦之外速度、雙爆，但也因為砂金自帶爆率，所以面板爆擊率不用太高，20%也足夠了。

試玩關的砂金面板。

砂金的遺器選擇相對自由，因為防禦力靠遺器詞條來堆就可以，不用需要特意使用加防/減傷的遺器（當然用也沒問題）。最傳統當然是聖騎士4件套取護盾量+20%；如果想要較多輸出，毀燼焚骨的大公（追擊套）、盜匪荒漠的廢土客（虛數套）、駭域漫遊的信使（速度套）以至死水深潛的先驅（死水套）都可以用，也可以自由2+2配搭，像是追擊套+速度套也是一個很好的組合。

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內圈一般用停轉的薩爾索圖，但也可以配合隊友來調整，例如吃爆傷的隊值可用「折斷的龍骨」幫隊友加爆傷；Dot隊則可用「不老者的仙舟」幫隊友加攻等等，其他隊友是虛數屬性時則可用「夢想之地匹諾康尼」。

主詞條則用防禦或雙爆身、防禦或速度鞋、防禦球、防禦或充能繩。但是由於砂金本身行跡有防禦，光錐也（基本）都有防禦力，一般只要兩個主防禦的詞條，再加上副詞條歪到20~30%的防禦力就能達到4000防，在此基礎上選擇哪兩個位置用防禦。建議優先用速度鞋，然後夠防再換一個的話就換爆傷身，反而充能繩並不是太重要，因為砂金上盾不靠大技，不用死循環一定要幾多動開一次大，而且被打和發動追加攻擊時也有能量。

砂金組隊相關

砂金一個人就完全發揮所有機制，他並不需要特別配合哪個角色，不論什麼隊伍都可以用砂金做坦/生存位。如果想有較為，則可以放入「追擊隊」，例如砂金+托帕+真理醫生+阮梅。