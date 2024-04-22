《兔兔秘密花園》steam版推出成話題｜玩家大興奮：我就係要呢啲｜由獨立遊戲工作室「qureate」開發的戀愛模擬遊戲《兔兔秘密花園》Bunny Garden，早前己在Switch上推出時引起日本玩家熱烈討論；而遊戲原本預定不日在推出Steam版，但團隊見玩家反應踴躍，快馬加鞭開發Steam版並已在4月19日正式推出，更支持繁體中文，令一眾「紳士」玩家都高聲叫好。



「令和的Dream Club」兔兔秘密花園

《兔兔秘密花園》被玩家稱為「令和的Dream Club」，遊戲玩法可說是有些接近：玩家扮演一位不幸因犯錯而被解僱的打工仔「乾田杯人」，在借酒澆愁期間偶然被招待到秘密的俱樂部「兔兔秘密花園」，並邂逅三位嬌俏可愛的兔女郎。

三位兔女郎之一的「花奈」

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擦邊球玩法 事業線、小褲褲大放送

在遊戲中玩家要量入為出，以有限的收入於店內合理消費、和中意的女孩聊天、喝酒互動，送禮物給女孩來提升其好感度；隨著好感度提高女孩和玩家的對話及態度都會有所改變，好感度高到一定程度之後更可以開啟各種事件及遊戲的最大重點：各種「紳士」的玩法，例如扭扭樂，（可輕易看到內褲的）個人攝影會等等。

而在整個遊戲過程自然是各種事業線、小褲褲大放送，而遊戲更會有ASMR（老司機應該都知道是什麼，不知道的人請不要Google）的部份，完全命中記者這類「聲豬」的癖好。

我就係要呢啲！！！

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遊戲推出後在日本迎來熱烈反應，不少玩家都表示「找回戀愛的感覺」、「體驗到紙醉金迷的感覺」；有玩家在推特（Twitter，現X）上發表長文表示自己已經「沉船」，對花奈已不能自拔，每天都想去見花奈。

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不少大手VTuber都有直播遊玩，例如造型同樣是兔子的「兔田佩克拉」，更稱讚其為「神Game」，同樣是推動遊戲人氣的原因之一。

注意遊戲雖然大打各種刷邊球但並非色情遊戲，並沒有性愛或裸露元素。不過既然上了Steam，相信之後很快就會有各路大神製作將遊戲變得更色情的mod了。