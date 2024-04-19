女神異聞錄：夜幕魅影新手攻略｜開荒必知5件事 開服兌換碼一覽 P5X｜由SEGA官方授權正版、中國完美世界工作室開發的《女神異聞錄5》Persona 5衍生手機遊戲《女神異聞錄：夜幕魅影》已雙平台正式上架，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲新手攻略，包括快刷首抽方法及開服兌換碼一覽。



1. 優先培養主角

本作的隊伍編成為主角+4個伙伴，其中一個伙伴並不直接參加戰鬥，而是作為支援角色參戰，在戰鬥中發動一定次數的攻擊之後就可召喚支援角色發動支援技能。最特別之處是主角是強制入隊，並不像《原神》或《崩壞:星穹鐵道》所有成員都可以自由編成，既然一定要落場，那麼自然優先培養主角的等級和能力就比較重要。同時主角角色的等級也直接等同玩家帳號的等級，不少功能都是隨主角等級解鎖，因此開荒最緊要就是盡快升等。

👉女神異聞錄：夜幕魅影首抽攻略｜快刷首抽方法 開局最強角色推薦

而提升主角等級方法不外主線和支線任務，以及完成「雛鳥計劃」（即Battlepass / 戰鬥通行證）內的每日任務，都是快速提升等級的方法。而雛鳥計劃需要主線進度來解鎖，因此在刷完首抽之後十分推薦第一天要推進度到開啟雛鳥計劃解完日任為止。

2. 主角人格面具系統

人格面具決定角色的屬性和技能，但是只有主角可以自由更換人格面具（畢竟主角強行出場，如果還不能自由配招就太過份了）。

主角的人格面具每個都有特定的攻擊屬性和兩個天賦技能，這兩點無法更改；但面具所攜帶的主動和被動技能則可以隨意設置（當然需要先為面具解鎖該技能，可藉由消耗印記來讓面具學會其他面具的技能）。可攜帶技能數量隨面具等級提高，最多可以帶6個技能，主動技能最多只可帶兩個，被動技能則沒有數量限制，但同類型的被動技能只可帶一種。

👉PS5 Pro發售日、完整規格公開｜外媒最新爆料指有新CPU性能模式

透過面具和技能的配搭，主角可以當輸出、輔助或補師都可以；當輸出的話就配群體和主動攻擊技能各一、被動選能提高/傷害的；補師則選一個單補一個群補，同時盡量加入提升治療量和降低SP消耗的被動技能。

面具選擇方面，初始的亞諾希克已經很好用，能一直用到後期可放心投資；其他早期好用的面具有蓮南希、希路奇、朱雀等。

3. 主角/首抽以外的角色培養

在主角和玩家首抽外的角色中推薦優先培養「新井素羽」；她同時擁有威力高的範圍攻擊和單體攻擊技能，有玩開手遊都會知道早期有高傷害範圍攻擊的角色對開荒、推進度和刷關的幫助有多大，就算到大後期會被其他5星角色取代都好升了都一定不虧。

👉手遊全明星街球派對首抽攻略｜快刷首抽方法 開局最強角色推薦

4. 屬性、ONE MORE和總攻擊

本作的戰鬥系統基本沿用《女神異聞錄5》本篇遊戲；設有物、射、火、冰、電、風、念、核、祝和咒10個屬性，而每個屬性則再分成「弱點」、「耐性」、「無效」、「反射」和「吸收」。基本上就如字面一樣，如果敵人擁有物理耐性，那麼玩家對其的物理傷害就會減少，無效、反射和吸收也是字面意思。

至於弱點則是玩家最需要留意的；當玩家使用敵人的弱點屬性攻擊敵人後就會令其陷入「Down」狀態，這時就可以對其發動「ONE MORE」，由伙伴對敵人發動追加攻擊。

「ONE MORE」攻擊會優先攻擊未倒地的敵人，而如果該剛好而是對應敵人弱點屬性的攻擊，就同樣可以令其Down，並肛可以再次追加發動「ONE MORE」一直連續攻擊。而當場上所有敵人都陷入Down之後就能發動強大的「總攻擊」，可想而知針對敵人弱點屬性來配隊會是致勝的關鍵。

👉砂金遺器光錐星魂｜崩壞星穹鐵道2.1攻略 砂金強不強值不值得抽

點擊行動列上的敵人可以查看其弱點；行動時右下方選單也有提示「Weak」

5. 兌換碼輸入方法 開服兌換碼一覽

當玩家完成新手教學（由地下鐵車站回到地面）之後，就可以打開手機畫面（）再選擇「兌換碼」，然後輸入兌換碼確定即可。不過雖然兌換碼很多，基本都是遊戲內的錢和素材，並沒有石和抽送，略為可惜。

P5X666

P5X888

P5XDC5000

P5XDCYES

P5XGAME

P5XCOS

P5XCOSER

P5XANIME

P5XNEWYEAR

FANCLUBP5X

