G高達30週年導演粵語感言．10大香港元素彩蛋｜上星期已經提過，今年BANDAI會力推《機動武鬥傳G高達》30週年（1994年首播）活動，導演今川泰宏在80年代已經是一位重度香港武俠片迷，在首部執導作味吉陽一《伙頭智多星》和高達另類作品《機動武鬥傳G高達》都喪玩香港元素，更有網民更笑言《G高達》角色東方不敗是位「失控的環保份子」，為了保護地球而跟人類作對，今川導演可能預言了香港現時的「走塑亂像」。



今川泰宏最愛李連杰｜曾托香港人代購全套金庸小說？

聽一位香港資深動漫雜誌編輯講，80年代的日本動漫業者都很喜歡香港文化，而今川泰宏就是因為看了徐克執導、李連杰主演的《黃飛鴻》，從而開始沉迷港式武俠片及小說，雖然他不懂中文，卻曾動用人脈代購了全套金庸小說。最後他在作品中加入大量中國／香港／台灣的電影、武俠小說元素，更曾在一些訪問中爆料，解釋過各種gag的起源，有興趣的人可以點擊圖輯睇睇：

由澤真平繪製的G高達30周年紀念圖

東方不敗的起手式正是源自李連杰扮演的黃飛鴻。

G高達各種隱藏彩蛋、盡是香港文化gag（點圖放大）

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今川泰宏近日更在Twitter上全廣東話寫了一篇30周年新作感想，雖然文法有點不通，但已令香港高達迷感到非常欣喜和有親切感：

東方不敗係電視動畫中離世已經係好耐以前……未竟嘅事，扮作唔知嘅事……呢啲事情係我腦海入邊已經30年了，我想大戰一場，卻冇一個格鬥擂台。一路嬲緊自己唔做嘢，只係瞓覺嘅呢段時間，我變肥咗。但我的這隻手正紅火地燃燒，終於打破咗垏墻來到出邊嘅世界！究竟會同邊個人、展開點樣嘅戰鬥？開戰嘅鑼聲即刻就會響起！ 今川泰宏

G高達30年前預言香港「環保亂局」

在《G高達》中，世界各國有錢佬因為已經玩壞了地球環境，各自飛上太空成立新日本、新英國等殖民地衛星，留下庶民在地球上自生自滅，他們更每年派一位操控高達作戰的選手，在地球上進行「Gundam Fight」決戰，勝出國將成為新一屆聯合國話事人。主角多蒙的武術師傅東方不敗 Master Asia，曾是代表「新香港」參加Gundam Fight 且成為冠軍，卻發現高層無視地球環境問題；自己參戰其實有份滋擾地球居民生活，在重度自責下他走火入魔，想利用多蒙父親發明的DG細胞機體Devil Gundam毀滅人類、浄化地球環境。最近就有連登網民提起東方不敗，指他：「佢係代表香港，作為一個大愛環境左膠，唔知佢支唔支持香港走塑膠呢」（笑）

網民笑指東方不敗是三大最強敵人「機體」

惡魔高達本為環保機器．卻落入狂人之手

這台惡魔高達原名為Ultimate Gundam，開發原意是用於再生地球環境，但後來被貪婪之人奪走，更暴走成Devil Gundam，反映出環保構思本身沒有好與壞之分，但如果落入擁有權勢的狂徒手上，往往會淪為損人不利己的人間兇器。

惡魔高達原名為Ultimate Gundam，開發原意是用於再生地球環境。

理念雖好、卻遭別有用心之人利用

導演最後有為東方不敗洗白，指他原意只想警醒世人、並無打算殺人，可惜整個計劃已被幾個幕後黑手騎劫，完全失控幾乎搞到世界末日。東方不敗最終改邪歸正，但因長期接觸DG細胞，得了絕症不久人世。可見就算理念正確，也小心被別有用心之人利用！

東方不敗最終發現自己為奸人利用，且長期接觸DG細胞，已得了絕症不久人世。

高達模型無法走塑．但都重視環保

高達所屬的玩具廠BANDAI，本身就是靠高達塑膠模型發達，你叫BANDAI走塑，那不如直接叫它執笠：生意需要靠塑膠去維持，如何能在環保方面取得平衡？近年BANDAI 全力在日本搞recycling project，將回收高達模型膠料支架製成再生物料，推出ecopla物料模型，而不是一刀切改賣紙模型……