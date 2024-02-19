高達SEED Freedom排名基拉暫領先｜Gundam SEED Freedom 劇場版在日本大收26億日圓，官方馬上進行了一次「Gundam SEED 系列人氣投票」，2月18日發表了中期排名，大魔王基拉大和暫時領跑人氣榜；而機體排名方面，突擊自由、無限正義、曉全部不敵這新機。而事前已被受批評的全新機體飛昇自由高達僅排10位。



基拉仍然最強．亞斯蘭FF卡嘉蓮裸體話題性高

由BANDAI發起的「Gundam SEED 系列人氣投票」，全系列TV、電影角色機體都在侯選名單，但是在新片中的表現發揮、出場時間長短明顯都會影響名次。幾乎被戴綠帽，中邪術眾叛親離，最後取得新武器一騎當千的大魔王基拉大和，人氣仍然稱冠。出場時間極少的卡嘉蓮，卻因為亞斯蘭在最終決戰時在腦海中幻想／FF了情人的裸體，成功搶flow雙雙排上2、3位，可憐真飛鳥在片中爆Seed一打十大展神威，排名就只得第4位。

人物排名榜TOP 10

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魔蟹奇兵突出｜自由高達款式太多打散人氣

自由高達（第2位）、突擊自由（第5位）、還有最新款的飛昇自由（第10位）和最終波士機突擊自由極（第3位），4部自己打自己分薄票數，自由系列最高排名僅第2，暫時敗給在片尾戰力逆天的命運高達spec 2。而爆冷得來也屬意料之內，被阿斯蘭拿來當無限正義高達偽裝外甲的紅魔蟹，堂堂登上第4位，比無限正義高達更高（第9位）。至於未上畫已被指新不如舊，而且中途就被打爆的前期主角機飛昇自由高達（第10位）、不朽正義高達（暫時10名不入）一如預期排名非常低。

機動戰士排名榜TOP 10