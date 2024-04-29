Switch 鬼滅之刃 成為最強隊士｜《鬼滅之刃》的粉絲由大人到細路哥都有，近排SEGA就推出了一款適合一家大細同玩的Switch鬼滅Party Game《鬼滅之刃 成為最強隊士！》，配合動畫最新章《柱訓練篇》，最多4位玩家可揀選喜歡的角色，挑戰小遊戲，以成為最強鬼殺隊隊士為目標。



鬼殺隊成員任揀、九柱都用得

遊戲內有不少需要揮動Joy-Con體感手掣的mini game。你不只可操作炭治郎、善逸、伊之助等主角，連九柱都可以使用，聽聽原裝配音一樂也。遊戲基本是在一個帶有故事性的棋盤地圖上進行，不斷前進並踏上「事件格」，就會觸發原作故事情節，除了播放動畫《鬼滅之刃》片段，相應角色如音柱三位太太、錆兔兄妹都會登場。

你不只可操作炭治郎、善逸、伊之助等主角，連九柱都可以使用，聽聽原裝配音一樂也。

大哥沒有輸

精選10款好玩mini game｜內容跟劇情有心思

遊戲分為白天跟夜晚兩部份，早上所有參加者都要擲骰子前進，全部走完就開始小遊戲，玩家之間互相競爭爭取更多隊幣。記者自己覺得《 成為最強隊士！》的小遊戲比一般party game有心思，因為小遊戲內容都是按照劇情設計，比如炭治郎、善逸、伊之助男扮女裝去遊廓學藝，一齊彈三味線玩音樂game。

+ 4

地圖設時間制｜天一黑鬼就現身！

記者幾喜歡game內一個設定，就是棋盤上也設有實時制，當入夜時無慘手下的鬼就會現身，劇情及地圖也隨之變化，此時如果玩家是使用炭治郎，禰豆子就可以從木箱出走出來幫助你。

4人同心揮動Joy-Con斬鬼

Game內也有一些重點的波士角色，是需要集合四位玩家，一齊揮動Joy-Con戰鬥材能得勝，成功後可獲得晉級點數，以成為最強隊士，甚至以成為柱為目標。

Nintendo Switch《鬼滅之刃 成為最強隊士！》

盒裝版及下載版，各售$288港元

下載版加送特典：4種貼圖套組